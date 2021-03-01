محكمة فرنسية تقضي بسجن ساركوزي بتهم الفساد

محكمة فرنسية تقضي بسجن ساركوزي بتهم الفساد
صورة: أ.ف.ب
الإثنين 1 مارس 2021 - 14:29

قضت محكمة فرنسية بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي 3 سنوات، بينها عامان مع وقف التنفيذ.

وأدانت محكمة فرنسية ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ.

واتهم ساركوزي بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية.

لكن الرئيس الأسبق الذي حضر جلسة القضية المسماة بـ”التنصت” لن يدخل السجن، لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين.

السّجن الفساد واستغلال النفوذ محكمة باريسية نيكولا ساركوزي

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‫تعليقات الزوار

6
  • rme1974
    الإثنين 1 مارس 2021 - 14:56

    voilà la démocratie française. personne n échappe à la justice .hamdoulihah j habite en france depuis 46 ans. prenez en exemple les pays arabes soit disant musulmans

    2
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  • John Snow
    الإثنين 1 مارس 2021 - 14:59

    هدا مايسمى بدولة ديموقراطية أما في المغرب أكتر مخاوف المسؤولين هو أن يتم اعفائهم قبل أن يجمعو مايكفيهم من الملايين.
    في المغرب المسؤول عندما يصل الى المنصب يبدأ بنهب المال العام وعندما يتم توقيفه بعد جمعه كتيرا من المال والنفود يقوم ببساطة باقامة مشاريع متعددة وتستمر الحياة.

    7
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  • Md bihi
    الإثنين 1 مارس 2021 - 15:01

    خرق القوانين من طرف المسؤولين الكبار لا يطال أصحابَها العقابُ سواء في الدول الديكتاتورية أو التي تتبجح بالديموقراطية ، دائما ما يجدون لها حلولا ومخرجات على المقاس . بحالنا بحال فرنسا فلقوالب غير كلها وحلاوتو

    8
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  • محمدين
    الإثنين 1 مارس 2021 - 15:02

    ومتى يتم الحكم على بنكيران بتهم الفساد وبيع الأوهام للمغاربة

    5
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  • منير
    الإثنين 1 مارس 2021 - 15:06

    الله أكبر على دولة الكفر والظلم ها هما دخلو رئيس دولة سابق الحبس وحنا الناس ماتت غرقا وحرقا وجوعا وبردا ومع ذلك المسؤولين عندنا كيعشو حياتهم في حرية تامة ودابا شكون الدولة المسلمة من الكافرة والعادلة من الظالمة

    4
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  • ايت حسين ابراهيم
    الإثنين 1 مارس 2021 - 15:07

    في المغرب و لا مسؤول يحاكم و يعطي الحساب رغم الخروقات و اللصوصية بحيث صار عندنا منطق العصابات و المافيات في بعض القطاعات التي تسير بعشوائية و خارج القوانين بل ابسط القوانين المغربية…فمتى تقول محاكم المغرب كلمتها في الشكايت الموهة اليها من طرف المواطنين و الجمعيات الحقوقية المعترف بها وطنيا و قانونيا… بعض الوزراء يتسترون و يحمون اللصوص في قطاعاتهم بلا اذنى عقدة ضمير…

    5
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