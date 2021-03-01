محكمة فرنسية تقضي بسجن ساركوزي بتهم الفساد

قضت محكمة فرنسية بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي 3 سنوات، بينها عامان مع وقف التنفيذ.

وأدانت محكمة فرنسية ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ.

واتهم ساركوزي بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية.

لكن الرئيس الأسبق الذي حضر جلسة القضية المسماة بـ”التنصت” لن يدخل السجن، لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين.