محكمة فرنسية تقضي بسجن مهاجم "الأسود"

قضت محكمة مونبلييه الفرنسية بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة على الدولي المغربي يوسف العربي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم، وغرامة مالية قدرها 3000 يورو، بسبب مشاركته في تعنيف قاصرين في واقعة تعود إلى سنة 2017.

وأشارت تقارير إعلامية فرنسية إلى أن المحكمة المذكورة حكمت بالسجن على العربي لمدة سنة نافذة في قضية تعود تفاصيلها إلى صيف سنة 2017، حيث تمت متابعته بتهمة ضرب قاصرين يبلغان 13 و16 سنة.

وحسب المصادر نفسها، فإن تفاصيل الواقعة تعود إلى دخول العربي وأشقائه في “شجار” مع قاصرين اثنين، كانا يرميان زجاجات على شرفة المنزل حيث كان يحتفل بعيد الفطر مع أسرته قبل حوالي أربع سنوات.

ووفق التقارير ذاتها، فإن التهم الموجهة إلى العربي معززة بشاهد عيان، والتي تشير إلى أن مهاجم “أسود الأطلس” وإخوانه قاموا بضرب القاصرين اللذين لم يستطيعا الفرار.

كما نقلت الصحافة الفرنسية عن محامي يوسف العربي و3 من أفراد عائلته متورطين في الحادثة، قالوا إن المحكمة قضت بالسجن لثلاث سنوات منها سنة واحدة نافذة، بحق يوسف العربي واثنين من أشقائه، وزوج أخته، مع دفع غرامة بنحو 14 ألف يورو.

ويعد يوسف العربي، الذي يبلغ من العمر 34 سنة، أحد أبرز لاعبي نادي أولمبياكوس، بعد أن أحرز 55 هدفا إضافة إلى 15 تمريرة حاسمة، خلال 100 مباراة. كما صنف مهاجم “الأسود” ضمن العشرة الأوائل لأفضل الهدافين الأجانب، فضلا عن تحطيم رقمه القياسي للموسم الماضي 20 هدفا في البطولة ليصعد إلى 22 هدفا جديدا خلال الموسم المنتهي.