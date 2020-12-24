محكمة مراكش تؤجل البت في ملف دنيا باطما

أخرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، البت في ملف الفنانة المغربية دنيا باطما، وأختها ابتسام، و”عائشة. ع”، و”صوفيا. ش”، إلى 30 دجنبر الجاري للنظر في هذه القضية.

وبعد عدة تأجيلات سابقة لهذه القضية المعروفة بملف الحساب الإلكتروني “حمزة مون بيبي”، تم تأجيل جلسة اليوم نفسه إثر تعذر حضور أحد أعضاء الهيئة، التي ناقشت القضية، لسبب صحي.

وسبق للمحكمة الابتدائية بمراكش أن أدانت دنيا باطما بـ8 أشهر نافذة، وشقيقتها ابتسام بسنة واحدة نافذة، وقضت بتغريمهما بتعويض مالي قدره 20 ألف درهم تضامنا فيما بينهما لفائدة المغنية سعيدة شرف، ومصممة الأزياء سهام بادة المعروفة بـ”سلطانة” كطرف مدني مع الصائر.

أما (عائشة.ع)، فحكمت عليها الغرفة الجنحية التأديبية بالمحكمة الابتدائية في مراكش بسنة ونصف نافذة، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحدة من المتهمات الثلاث السابق ذكرهن، وقضت بالسجن 10 أشهر نافذة في حق (صوفيا.)، وبأدائها غرامة قدرها 5 آلاف درهم.

وأعلن قضاء المحكمة الابتدائية في مراكش براءة المتهمة دنيا باطما من جنحة المشاركة في النصب لعدم كفاية الأدلة، وقرر متابعتها في حالة سراح للاشتباه في علاقتها بحساب “حمزة مون بيبي”.

وتابعت النيابة العامة المتهمات، بحسب المنسوب إلى كل واحدة منهن، بصك اتهام يتضمن: “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته”.

ومن الاتهامات التي وجهت إليهن: “بث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”.