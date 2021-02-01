محلل أميركي يضع تعزيز علاقة واشنطن والرباط ضمن "اتفاقات أبراهام"

قالت صحيفة “الواشنطن بوست” إن من بين جميع الإنجازات التي حققتها إدارة ترامب، كان الإنجاز الذي بدا أقل احتمالا أن يندرج تحت سيطرة الرئيس بايدن والكونغرس ذي الأغلبية الديمقراطية، هو اتفاقيات “أبراهام” التي تؤسس لحقبة جديدة في الشرق الأوسط والتي يندرج المغرب فيها.

مقال رأي نشرته الصحيفة، للمحلل السياسي الأميركي هيو هيوويت، أدرج الاتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المغربية القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء ضمن هذه الاتفاقات.

وقال المحلل السياسي إن “هذه الاتفاقيات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب قد تعني الأمن لإسرائيل واستقرارا إقليميا أوسع نطاقا استعصى على الشرق الأوسط منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية”. مضيفا: “لكنها تمثل أيضًا تحالفًا أساسيًا للمصالح بين الولايات المتحدة وجميع حلفائها في المنطقة ضد خصمها الإقليمي، جمهورية إيران الإسلامية”.

وأكد أستاذ القانون في جامعة “تشامبان” رئيس مؤسسة نيكسون أن “هذه هي التغييرات التي تقوي فريق بايدن الجديد، فضلا عن أنها توفر إرثا حقيقيا لديبلوماسيي عهد ترامب الذين ساعدوا في تشكيلها. يمكن للدبلوماسية، وليس الصراع المسلح، أن تحتل الآن مركز الصدارة في الشرق الأوسط إذا لم يتم رفضها عنوة لربطها بسنوات ترامب”.

وأوضح المحلل أن هذه الاتفاقات كانت “إلى حد كبير نتيجة للشجاعة السياسية والرؤية الجيوسياسية لولي عهد الإمارات محمد بن زايد”.

وتابع قائلا: “في مكتبة نيكسون العام الماضي، أشار وزير الدفاع السابق الجنرال جيم ماتيس باعتزاز إلى الإمارات العربية المتحدة باسم ليتل سبارتا، وكل طالب في المنطقة يعرف قدرات قواتها الخاصة، التي خدمت لفترة طويلة جنبًا إلى جنب مع القوات الأمريكية في أفغانستان، وقواتها الجوية، التي تتدرب بشكل روتيني مع أفضل الطيارين الأمريكيين خلال تمارين العلم الأحمر في ميدان الاختبار والتدريب في نيفادا”.

وأبرز الكاتب أن الإمارات التزمت عام 2011 بست طائرات إف 16، من بين طائرات مقاتلة أخرى، للمشاركة في الدوريات التي فرضت منطقة حظر الطيران التي أعلنتها الأمم المتحدة فوق ليبيا. بعض هذه الطائرات تحلق فوق إسرائيل في طريقها إلى محطتها.

وأردف: “ينمو التعاون مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة منذ سنوات ويزدهر في اتفاقيات أبراهام. عندما انضمت البحرين إلى الاتفاقات، علم المراقبون المتمرسون أن العائلة المالكة السعودية قد وقعت عليها أيضًا، حتى لو رفضت القيام بذلك علنًا”.