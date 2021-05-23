محمد حاجب .. المحتال الذي باع "ربطة سواك" بمليون ونصف مليون يورو

يحق للإرهابي محمد حاجب أبو عمر، ابن مدينة تيفلت، أن ينافس فيكتور لوستنج وغريغور ماكغريغور على جائزة “الغولدن كلوب” لأشهر محتال في تاريخ البشرية، كما يحق أيضا للمخابرات الألمانية أن تدخل منتشية مضمار سباق أفشل جهاز استعلاماتي في أوروبا والعالم.
فالإرهابي محمد حاجب، الذي تحول بقدرة قادر إلى فاعل سياسي، ليس أقل شأنًا من النصاب التشيكي فيكتور لوستنج الذي اشتهر في بداية القرن العشرين بكونه الرجل الذي باع برج إيفيل بالعاصمة الفرنسية في مناسبتين، وانطلت حيلته على اثنين من الضحايا المشترين، بعدما اختلق قصة محبوكة زعم فيها بأن البرج التاريخي سيباع في سوق الخردة بعد أن تزايدت تكاليف صيانته، ليتسلم من الضحية الأول ثمن هذه الصفقة الاحتيالية ويلوذ بالفرار نحو فيينا، قبل أن يقرر إعادة بيع البرج مرة ثانية بعدما استنكف الضحية الأول عن التبليغ بسبب طعم الإهانة التي أحس بها في أوساط التجار الباريسيين.
كما أن دسائس الإرهابي محمد حاجب ليست أقل حبكة ولا أقل مكرا من حيل غريغور ماكغريغور، هذا المحتال العالمي الذي وشم اسمه في سجلات النصب من خلال نظريته التدليسية القائلة إن “قابلية الناس لتصديق كذبة ما تزداد بازدياد حجم الكذبة”، وهو ما مكنه من جعل الناس يصدقون السراب ويبيعهم دولة وهمية، قدمها كجنة موعودة، في أمريكا اللاتينية.
وإذا كان المحتال الأول قد باع معلمة تاريخية في سوق المتلاشيات بالعاصمة الفرنسية باريس، واستطاع الثاني النصب على عشرات التجار بعدما باعهم دولة وهمية ليكتشفوا أنها مزرعة موبوءة، فما هي الحيلة الخطيرة والمكيدة غير المسبوقة التي ترشح محمد حاجب لدخول خانة أشهر النصابين في التاريخ المعاصر؟ وهل يمكن لمتطرف عضو في تنظيم القاعدة الإرهابي أن يتنافس على “أوسكار” أكبر المحتالين وبائعي الوهم عبر التاريخ؟
سيتذكر العالم أجمع أن الإرهابي محمد حاجب هو المحتال الوحيد عبر التاريخ الذي باع ألمانيا الاتحادية “عروش سواك” بأكثر من مليون ونصف مليون يورو، أي أكثر من مليار ونصف مليار سنتيم، مع أن ثمنها الحقيقي لا يتخطى كسقف أعلى خمسة دراهم في أي محل للعطارة أو البقالة في المغرب وغيره من دول المعمور. وسيحفظ التاريخ أيضا لمحمد حاجب بأنه الإرهابي الوحيد الذي سافر إلى أفغانستان عبر باكستان من أجل “الجهاد” ضد الغرب، قبل أن يعود إلى هذا الغرب فاتحا ويعيش عالة عليه، بل ويبتزه في ملايين اليوروهات.
فما هي قصة هذا السواك الأغلى في العالم؟ وما هي تفاصيل هذه المكيدة الأشهر في تاريخ ألمانيا؟
لقد حكى المتطرف السابق بوشتى الشارف، الذي كان مسجونا مع محمد حاجب في الجناح السجني نفسه في سنة 2011، أن هذا الأخير كان يفتعل علامات وهمية للعنف باستعمال خطوط قاتمة اللون كان يرسمها على جسده بعروش السواك، ويوثق ذلك في تسجيلات ومقاطع يبثها لاحقا على أنها حصص وهمية للتعذيب والعنف الجسدي، وهي الحيلة التي انطلت بسرعة على ألمانيا ومخابراتها التي لا يشق لها غبار، والتي كانت لها القابلية والاستعداد لتصديق هذه الكذبة لأغراض جيو-استراتيجية، كيف لا وهي التي تمكنت من رصد إرهاصات مؤامرة تدبرها المخابرات المغربية للتخلص من كائن لا يمثل شيئا.
أكثر من ذلك، أمعن محمد حاجب في تنميق وتمطيط هذه الحيلة بعد مبارحته السجن واستقراره بألمانيا، مستغلا في ذلك كون “الأكثرية تغلب الحقيقة”، مستفيدا أيضا من “طمع” المخابرات الألمانية التي كانت تبحث عن عميل ملتح تلوك بفمه “شوك الصبار” في حروبها الاستخباراتية. وفي خضم هذه المفارقة الغريبة، تمكن محمد حاجب أن يقنع ألمانيا بأن علامات السواك هي آثار ورضوض عنف، وبأن السواك المغربي هو بمثابة “خازوق” عثماني يستخدم للتعذيب، بل إنه استطاع أن يحصل من وراء استثمار يناهز خمسة دراهم مغربية، كثمن للسواك، على وعود بتعويضات من ألمانيا الاتحادية تناهز مليونا ونصف مليون يورو!
فهل هي سذاجة من المخابرات الألمانية أم مكيدة محبوكة من الإرهابي محمد حاجب الذي يحق له صراحة أن يتربع على عرش أشهر النصابين والمحتالين في تاريخ البشرية؟ فهو المتطرف الوحيد الذي استطاع أن ينتحل صفة ناشط حقوقي وفاعل سياسي رغم أن تاريخه الجهادي بباكستان وأفغانستان يعلمه القاصي والداني، وهو الوحيد الذي تمكن أيضا من بيع “ربطة ديال السواك” بأكثر من مليار ونصف مليار سنتيم! وأكثر من ذلك، هو المتطرف الوحيد الذي “جاهد” في الغرب بالسلاح في مضافات القاعدة، قبل أن يعود إلى هذا الغرب ممثلا في ألمانيا ليجاهد فيها بالغنائم والفيء.
البلطجي لا شخصية له يباع داخليا وخارجيا، والجهال مثله كثيرون في المغرب
حماية المانيا لشخص محكوم بتهم الإرهاب لها تفسير واحد و هو أن عميل لديهم، غنا حكاية السواك فذكرتني بقيام بعض المغاربة و الجزائرين بشرب الحناء و الإدعاء بالشعور بآلام شديدة في المعدة، و هي حيلة كانوا يحصلون من خلالها على إجازة مرضية مردى عنها هههه
أوروبا ستصبح مصدرة لدواعش…..
لا أظنه ذكاءا خارقا من إرهابي متطرف عصفت به الاوهام ، وإنما هو غباء استخباراتي ألماني محض ، وعماء سياسي بليد، كيف لا وهي الدولة التي كادت أن تعصف بها حروب سببها شخص ديكتاتور متسلط، لم يجد في دولة بأكملها من يقول له لا.
السر كله في اتفاق السلام اللذي عقده المغرب مع اليهود .الدول النازية مثل المانيا واسبانيا لا تريد الخير لليهود والمسلمين ولا ان ينعموا بالسلام وتريد ان يظلوا داىما في حرب ورعب لانهم يعرفون جيدا انه ادا تحالف ابناء العم فإنهم سيحكمون العالم .تخرج ميركل من جهة لتصرح انها مع اسراىيل ظالمة او مظلومة ومن جهة أخرى تذهب الى الامم المتحدة وتعقد اجتماعا ضد اتفاق السلام اللذي عقده المغرب وامريكا واسرائيل .قمة النفاق والرخس.
وماذا نقول على اللذين ضحكوا ونصبوا على الشعب المغربي في رزقه وخيرات البلد
حثالة المجتمع في ألمانيا
مادام منحه مليار ونصف المليار مادا تنتظرون من هذا العميل
من يظن ان للغرب بصفة عامة مبادء وحقوق الإنسان فهو واهم
اسبانيا استغلت قضية الرخيص لابتزاز واستفزاز المغرب
ألمانيا اختارت المتطرف الخاءن حاجب
هولندا اختارت شعو
وهكذا
هم بيادق فقط شكامة بالدارجة المغربية
وألوم جميع الجرائد التي تتابع ملف هولاء الخونة اتركوهم نكرات لمزبلة التاريخ في انتظارهم فمن اختار الاقتيات من فتات الغرب لا نرجو منه خيرا
عندما نصف جهاز مخابرات عالمي في دولة قوية عسكريا واقتصاديا لها باع كبير في الحربين العالميتين الاولى و الثانبة بالغباء و بانطلاء الحيل عليه من طرف رجل واحد مهما بلغت اهميته فذلك اهانة للقاريء وليس لجهاز المخابرات الألماني
كثر المنافقين هده الايام من أصحاب اللحي الذين يتاجرون بالمقدس الدبني ،،
احذروهم ادن،،
طريقة الكتابة جد رائعة ….نعم؛لكن:
أولا :الخازوق ليس عثماني بل إسباني وفرنسي.
ثانيا:نكره من ينطق ببنت شفة كرها تجاه ديننا وطننا ملكنا،لكن ما هي دلائلكم حول ربطة السواك…
ثالثا:هذا الشخص لا علاقة له بالتدين من قريب ولا من بعيد…فلماذا يحاول الكاتبان إضفاء النكهة الإسلامية على معارض خارج أرض الوطن؟
رابعا:الكاتبان يجب عليهم مراعاة التقول والكلام باسم الجهات الأمنية…في شيء لم تتطرق له أي جهة رسمية داخل أرض الوطن.
خامسا:غازدتو شهرتو هاذ الزمر وصافي…خلوه مغمور وهنونا.
بسم الله الرحمان الرحيم إن الله يبسط الرزق لمن يشاء و يعز من يشاء
و يدل من يشاء وهو على كل شيئ قدير أصحاب ديس لايك
أكثركم للحق كارهون ( سورة الشورى ) صدقة الله والعضيم أنشرها للخير
غباوة الأمان، أليس هناك رابطة قضائية، و اطباء التشربح حتى يقوموا بخبرة لمواضع السواك على جدا الإرهابي، و استشارته عن من كان يقوم بتعذيبه؟ّ
لرقم 6
اضن ان الموضوع هو ان إرهابي يعاكس مغربنا لصالح أعداء المغاربة
لا اضن ان مواطن مغربي بمعنى الكلمة .. مواطن عالم او خبير او طبيب او مهندس او إطار…او خياط او كهربائي اوووووواو تقني فنان …او رياضي محترف ..او فنان …
ضاع رزقه ..اما انسان فاشل فقد ضيع رزقه بنفسه
لا توجد دولة في العالم توزع الأرزاق
هذا الرجل ليس بأقل جرما من الذين يحكمون علينا،سرقوا البلاد ،وظلموا العباد،وهم فوق القانون بالقانون،وزير سرق 17 مليارا، وقد أعطي وزارة الحجر، والشجر ،والأنهار، والبحار،أفسدواوالبلاد والعباد،جوعوا العباد،
القضاء الألماني يحكم نهائيا بتعويض بقيمة 1.5 مليون أورو ضد الدولة الألمانية لصالح المعارض السياسي محمد_حاجب بعدما اتهمها بتسليمه ظلما للسلطات المغربية التي سجنته ظلما وعذبته لسنوات
ردا على بعض التعاليق التي تقول بان المخابرات الإلمانية قوية وليست غبية اقولً لهم نعم ولكن الغباء هو من يصدق البيادق التي يستعملونه كهذا العميل حاجب
المخابرات تستغل ولو وشاية كاذبة للتشويش على اي بلد
المخابرات حينما تحمي عميلا ليقول شيءا غير صحيح ليهين وطنه فانها تعرف ما تفعله
لا تكونوا اغبياء هل تنتظرون من ألمانيا ان تقول لنا مباشرة ما يقوله العميل لن تستطيع. لانها تعرف مسبقا انه غير صحيح ولكن تتركه يتكلم لكي يكون الوحيد المسؤول عن أقواله وبالتالي تمرير سمومهم نحونا
ولكن بفضل المخابرات المغربية سنفشل كل الابتزازات