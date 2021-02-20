محمد علي غربال يرأس الاتحاد الإفريقي للإنقاذ

انتخب محمد علي غربال، رئيس الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ، رئيسا للاتحاد الإفريقي للإنقاذ للفترة ما بين 2021 و2024؛ وذلك خلال الجمعية العمومية الانتخابية المنعقدة، السبت، عبر تقنية التواصل المرئي تطبيقا للإجراءات الاحترازية الصحية.

وانتخب غربال رئيسا جديدا للهيئة القارية، خلفا للمصري محمد أحمد صالح، بعد حصوله على 40 صوتا من أصل 44، بعدما كان يتنافس على هذا المنصب مع الجنوب إفريقي دهايا سيودوث.

وذكر رئيس الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ، في بلاغ عقب انتخابه رئيسا للاتحاد الإفريقي، أن المغرب ساهم وبفعالية في تنظيم العديد من الدورات التكوينية لتأهيل الأطر بالقارة السمراء، مضيفا أن هذا المعطى ساهم كثيرا في كسب ثقة مختلف أعضاء ورؤساء الاتحادات القارية، وتمت إزاحة منافسين آخرين من مصر وجنوب إفريقيا، حيث واجه ترشيح المغرب منافسة شديدة.

ويضم الاتحاد الإفريقي للإنقاذ، الذي يوجد مقره بمدينة الرباط منذ 2017 بعد أن كان بمدينة دوربان الجنوب إفريقية، تحت لوائه 44 اتحادا وطنيا لها الحق في التصويت خلال الانتخابات.

يذكر أن المغرب سيحتضن المؤتمر الدولي للحماية من الغرق (مراكش 2025)، فضلا عن تنظيم بطولة العالم للإنقاذ سنة 2026 بمدينة أكادير.