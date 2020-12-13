عاد اسم محمد مبديع، الوزير السابق المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ليتصدر واجهة الأحداث، ليس بفضل نجاحات حققها، ولكن لأن حبل المحاسبة أصبح يلتف أكثر من أي وقت مضى حول عنقه كرئيس لبلدية الفقيه بنصالح، التي ظل يتحكم في كل كبيرة وصغيرة فيها منذ انتخابه رئيسا لمجلسها الجماعي الذي ظل يسيره بشكل فردي.

بعد تقرير أسود أعده المجلس الأعلى للحسابات، تؤكد مصادر عدة إغلاق الحدود في وجه مبديع عقب الاستماع إليه لساعات طويلة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فقد وجد القيادي في حزب الحركة الشعبية نفسه محاصرا بشكايات أخرى، من ضمنها شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وتبقى قمة المتناقضات هي أن مبديع الذي توجه إليه اليوم تهمة الفساد هو نفسه الذي كان يمثل المغرب في اجتماعات دولية مخصصة لمكافحة الفساد، بل إنه ناقش باسم المغرب في وقت سابق “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، وكان لظهوره بمظاهر باذخة في عرس ابنه الأسطوري السنة الماضية، أثر كبير في التعجيل بإثارة الانتباه إليه كواحد يجب أن يطرح عليه سؤال: “من أين لك هذا”.