مخازن "إكودار" .. تراث عريق يشق الطريق نحو اعتراف "اليونسكو"

المخازن الجماعية “إكودار” أو “إكيدار”، جمع “أكادير”، أي الحصن المنيع، لعبت أدوارا مهمة باعتبارها بنوكا لتخزين المؤونة والحبوب، خاصة الشعير، والأغراض الثمينة، في الفترات التي تشهد فيها القبائل الجفاف أو الحروب، إلى جانب دورها الدفاعي؛ وجرى توطينها في أمكنة مرتفعة منيعة، يسهل منها صد الهجمات الخارجية، فضلا عن التشميس، أي إمكانية ولوج الشمس إليها طيلة النهار، درءا لفساد الحبوب على الأخص، وتشكل مظهرا من مظاهر تطويع وترويض الإنسان الأمازيغي للطبيعة.

وكثيرة هي الدراسات والأبحاث المنجزة حول المخازن الجماعية بالمغرب، التي تناولت بإسهاب التعريف بها وأدوارها ومعمارها الفريد وما تتعرض له من اندثار وسطو على ما بداخلها من وثائق ومخطوطات وأواني تراثية قديمة، والأهمية التاريخية والسياحية والإنسانية ودورها الاجتماعي والاقتصادي والأمني ووظائفها المتعددة، باعتبارها مرآة تعكس نمط النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسكان في فترة تاريخية معينة.

واليوم، بالإضافة إلى اعتناء بعض الجمعيات بهذا التراث الإنساني، انخرطت مؤسسات الدولة ومجالس منتخبة للمساهمة في العناية به من أجل صونه عبر تأهيل هذه المخازن الجماعية وضمان استمرارها، إذ يتم التفكير، في جهة سوس ماسة، في إحداث مركز للتعريف بها والتحضير لتصنيفها تراثا عماليا لـ”اليونسكو”، ما سيعزز المجهود المبذول من أجل حمايتها وإدماجها في التنمية.

خالد ألعيوض، باحث في مجال التراث، قال ضمن تصريح لهسبريس إن اليوم الدراسي الذي نظم في أكادير مؤخرا حول المخازن الجماعية، بحضور وزير الثقافة، “يعد لبنة أساسية في إطار الترافع وتهييء ملف تصنيف إكودار كتراث إنساني عالمي”، وزاد: “لا بد من المرور عبر المحطة الوطنية بتصنيف هذه المخازن كتراث وطني أولا، ثم في ما بعد إعداد الملفات للمحطة العالمية، بغاية تصنيفها تراثا عالميا”.

وأضاف المتحدث ذاته: “يجب التعامل مع المخازن الجماعية كمنظومة قيم وعلاقات وأعراف، سهر على إبداعها الإنسان المغربي الأصيل بقيمه التضامنية وتدبيره للندرة، وأيضا بإتقانه فن البناء، وذلك لكون هندسة بنائها رائعة جدا؛ مع التشريعات التي أبدعها، خصوصا القوانين العرفية التي نحتاج اليوم إلى إعادة قراءتها، لأن فيها كنوزا قانونية نحتاجها حتى في عيشنا المشترك اليوم”.

هي كنوز معمارية أصيلة، وتراث مغربي أمازيغي عريق، لعب أدورا أمنية واقتصادية واجتماعية في تلك الحقب الغابرة، وأصبح اليوم مثار اهتمام الباحثين ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني المهتمة بالشأن الثقافي، لذلك، يقول خالد ألعيوض إن “تصنيف المخازن الجماعية تراثا عالميا سيرفع المغرب ضمن البلدان العريقة بثقافتها وتقاليدها وأعرافها ونظمها وطرق تدبيرها، وهذا ليس بعزيز على المغاربة في وقت مازال الإبداع والذكاء المغربيين مستمرين إلى اليوم”.

يشار إلى أن أنه جرى بأكادير قبل أسابيع توقيع اتفاقية شراكة بين عدة متدخلين، أبرزهم وزارة الثقافة، من أجل إحداث مركز للتعريف بتراث المخازن الجماعية “إيكودار” بإقليم اشتوكة آيت باها، في إطار برنامج يهدف إلى الحفاظ على هذا التراث كمنظومة متكاملة فريدة من نوعها، تشمل المعالم المعمارية والقيم الثقافية والمهارات الفردية والجماعية المرتبطة بإدارة وتدبير هذه المخازن وتنظيمها وضمان استمرارها.

وتهدف الاتفاقية، حسب مجلس جهة سوس ماسة، إلى “توحيد وتنسيق الجهود والإمكانيات والموارد بين الأطراف المتعاقدة من أجل صيانة وحماية وتثمين تراث معالم المخازن الجماعية من خلال إحداث مركز للتعريف بهذا الإرث الوطني ذي الخصوصية المغربية والإبداع الإنساني”؛ في حين أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع تبلغ ستة ملايين درهم.