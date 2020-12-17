"مخالطة ماكرون" تدخل رئيس وزراء إسبانيا العزل

"مخالطة ماكرون" تدخل رئيس وزراء إسبانيا العزل
أ.ف.ب
الخميس 17 دجنبر 2020 - 12:10

دخل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في عزل صحي، بعدما كان قد تناول وجبة غذاء مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين الماضي.

ونقلت صحيفة “إلباييس” الإسبانية عن رئاسة الوزراء أنه “تم إلغاء مشاركة سانشيز في عدد من الفعاليات، وسيخضع على الفور لفحص الإصابة بفيروس كورونا”.

وكان “قصر الإليزيه” قد أعلن، في وقت سابق اليوم الخميس، إصابة ماكرون بفيروس كورونا المستجد؛ وأكد في بلاغ أن الرئيس سيواصل القيام بمهامه.

إسبانيا بيدرو سانشيز فرنسا كورونا كوفيد- 19 ماكرون

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‫تعليقات الزوار

6
  • liberte d'expression
    17 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    Emmanuel Macron, testé positif au Covid-19. On imagine déjà les cartes de bon rétablissement.
    Jean Castex, Premier Ministre : « Le meilleur moyen de soulager l’hôpital, c’est de ne pas tomber malade».
    Celle de Richard Ferrand, Président de l’Assemblée nationale : « tu as sûrement fauté sur ton lavage de main ou ton masque. Tu n’as pas fait autant attention que nécessaire. C’est ta responsabilité ».
    Ou celle de Didier Lallement, Préfet de Paris : « Si vous êtes malade, c’est que, Monsieur le Président, vous n’avez pas respecté les règles du confinement ».

    8
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  • سمير
    17 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    حمدلله ان شانشيز ماجاش المغرب كون جا
    كون لصق فالعتماني كورونا

    47
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  • متقاعد
    17 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    الشفاء العاجل لرءيس الوزراء الإسباني والرءيس الفرنسي من هذا الوباء ولكل انسان على وجه البسيطة يارب!!!!

    -33
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  • said
    17 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    عندوم ينساو السيسي حتى هو من مخالطين راه شباع فيه بوسات

    21
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  • سين
    17 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    أتمنى لكم الشفاء العاجل حتى تتمكنوا من دحر خفافيش الظلام.تحياتي

    -8
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  • ولد حميدو
    17 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    حسب رايي كان يدرسان قرار ترامب الاخير و مول النية يربح
    كلشي باغي يدير مسممار جحا
    ديرو بحالو و هنيو السوق

    4
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