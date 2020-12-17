"مخالطة ماكرون" تدخل رئيس وزراء إسبانيا العزل
هسبريس - د. ب. أ
الخميس 17 دجنبر 2020 - 12:10
دخل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في عزل صحي، بعدما كان قد تناول وجبة غذاء مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين الماضي.
ونقلت صحيفة “إلباييس” الإسبانية عن رئاسة الوزراء أنه “تم إلغاء مشاركة سانشيز في عدد من الفعاليات، وسيخضع على الفور لفحص الإصابة بفيروس كورونا”.
وكان “قصر الإليزيه” قد أعلن، في وقت سابق اليوم الخميس، إصابة ماكرون بفيروس كورونا المستجد؛ وأكد في بلاغ أن الرئيس سيواصل القيام بمهامه.
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Emmanuel Macron, testé positif au Covid-19. On imagine déjà les cartes de bon rétablissement.
Jean Castex, Premier Ministre : « Le meilleur moyen de soulager l’hôpital, c’est de ne pas tomber malade».
Celle de Richard Ferrand, Président de l’Assemblée nationale : « tu as sûrement fauté sur ton lavage de main ou ton masque. Tu n’as pas fait autant attention que nécessaire. C’est ta responsabilité ».
Ou celle de Didier Lallement, Préfet de Paris : « Si vous êtes malade, c’est que, Monsieur le Président, vous n’avez pas respecté les règles du confinement ».
حمدلله ان شانشيز ماجاش المغرب كون جا
كون لصق فالعتماني كورونا
الشفاء العاجل لرءيس الوزراء الإسباني والرءيس الفرنسي من هذا الوباء ولكل انسان على وجه البسيطة يارب!!!!
عندوم ينساو السيسي حتى هو من مخالطين راه شباع فيه بوسات
أتمنى لكم الشفاء العاجل حتى تتمكنوا من دحر خفافيش الظلام.تحياتي
حسب رايي كان يدرسان قرار ترامب الاخير و مول النية يربح
كلشي باغي يدير مسممار جحا
ديرو بحالو و هنيو السوق