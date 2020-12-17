"مخالطة ماكرون" تدخل رئيس وزراء إسبانيا العزل

دخل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في عزل صحي، بعدما كان قد تناول وجبة غذاء مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين الماضي.

ونقلت صحيفة “إلباييس” الإسبانية عن رئاسة الوزراء أنه “تم إلغاء مشاركة سانشيز في عدد من الفعاليات، وسيخضع على الفور لفحص الإصابة بفيروس كورونا”.

وكان “قصر الإليزيه” قد أعلن، في وقت سابق اليوم الخميس، إصابة ماكرون بفيروس كورونا المستجد؛ وأكد في بلاغ أن الرئيس سيواصل القيام بمهامه.