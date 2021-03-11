شكوك توقف التلقيح بـ"أسترازينيكا" في الدنمارك

أعلن وزير الصحة الدنماركي ماجنوس هيونيكه، اليوم الخميس، وقف بلاده استخدام لقاح استرازينيكا بسبب مخاوف تتعلق بالجلطات الدموية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزير قوله: ” تعليق استخدام اللقاح إجراء احترازي عقب ظهور دلالات على آثار جانبية خطيرة محتملة؛ تتمثل في جلطات دموية مميتة”.
وأضاف المسؤول نفسه أنه “حاليا لا نستطيع أن نتوصل إلى ما إذا كانت هناك صلة بين اللقاح والخطر”، وأردف: “تحركنا سريعا أمام الحاجة إلى اتحقق تماما من الأمر”.
ماذا عن المغرب حيث يستعمل لقاح استرتزينيكا؟ ما هو رد فعل وزارة الصحة و الحكومة؟ هل من بيان من اللجنة الصحية؟
لقد حدثت وفيات بسبب استرازنيكا في كل من كوريا الجنوبية والنمسا واليونان وغيرها واعتقد ان الجميع يعرف هذا لتوفر أخبار عديدة في مواقع الاخبار العالمية.
حتى في المغرب. ظهر بسبب أسترازينيكا احمرار في الجلد وخصوصا عند بعض الأشخاص الذين يستعملون إبرة الأنسولين..
المملكة المغربية وقفت عدة رحلات الطيران إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية.
لكن المستغرب في الأمر أن المغرب لم يعلق رحلاتها مع فرنسا
مع العلم أن فرنسا حسب الاخبار هذا الصباح ازدادت فيه الإصابات إلى عشرات الآلاف في اليوم الواحد وعدد المئات من الوفيات.
يجب على المغرب أن يقف رحلاته من والى فرنسا فورا حتى لا يقع في كارثة حقيقية.
ها المعقول .. اللهم نجنا من كل بلاء .. اللهم احفضنا واحفض ٱباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا
جيبو الكمية المغرب لي بقات مرحبا الف مرحبا 4250000 غدا تسالي
انا أشك في جميع أنواع اللقاحات وأقول أن كورونة خدعة للبشرية ومنافع للوبيات العالم ؟
جيبو الكمية المغرب لي بقات مرحبا الف مرحبا 4250000 جرعة غدا تسالي
لقد لقحت جدتي أكثر من 15. يوما وعمرها أكثر من80 ، لا أعراض جانبية ولا ثانوية .
الحمد لله في صحة جيدة .
الى الاخ الحسين . اش بان ليك فرضات الوالدين؟ واش بغيتي المغرب يقطع صلة الرحم مع لميمة ديالو فرنسا؟ هههه…
هاته المتاهة لن نخرج منها ابدا لقد قلت سابقا ان هادا المرض اخد اكثر من حجمه بسبب
الاعلام
فليتوقف التلقيح و دعو الناس و شانها
اقسم لكم اني عاشرت اناس اصيبو به و لم اتادى ابدا رغم مرور سنة عمري 43 س و مدخن شرس
ماأجمل الحرية …والقبيح أن تكون مسير لا مخير …علموا أبناءكم أن الحرية لا تقدر بثمن ولا تقبل المساوات