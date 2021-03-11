شكوك توقف التلقيح بـ"أسترازينيكا" في الدنمارك

أعلن وزير الصحة الدنماركي ماجنوس هيونيكه، اليوم الخميس، وقف بلاده استخدام لقاح استرازينيكا بسبب مخاوف تتعلق بالجلطات الدموية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزير قوله: ” تعليق استخدام اللقاح إجراء احترازي عقب ظهور دلالات على آثار جانبية خطيرة محتملة؛ تتمثل في جلطات دموية مميتة”.

وأضاف المسؤول نفسه أنه “حاليا لا نستطيع أن نتوصل إلى ما إذا كانت هناك صلة بين اللقاح والخطر”، وأردف: “تحركنا سريعا أمام الحاجة إلى اتحقق تماما من الأمر”.