شكوك توقف التلقيح بـ"أسترازينيكا" في الدنمارك

شكوك توقف التلقيح بـ"أسترازينيكا" في الدنمارك
صورة: أ.ف.ب
الخميس 11 مارس 2021 - 12:30

أعلن وزير الصحة الدنماركي ماجنوس هيونيكه، اليوم الخميس، وقف بلاده استخدام لقاح استرازينيكا بسبب مخاوف تتعلق بالجلطات الدموية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزير قوله: ” تعليق استخدام اللقاح إجراء احترازي عقب ظهور دلالات على آثار جانبية خطيرة محتملة؛ تتمثل في جلطات دموية مميتة”.

وأضاف المسؤول نفسه أنه “حاليا لا نستطيع أن نتوصل إلى ما إذا كانت هناك صلة بين اللقاح والخطر”، وأردف: “تحركنا سريعا أمام الحاجة إلى اتحقق تماما من الأمر”.

التلقيح ضد الجائحة الجلطات الدموية فيروس كورونا لقاح استرازينيكا

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

12
  • Touaty
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:37

    ماذا عن المغرب حيث يستعمل لقاح استرتزينيكا؟ ما هو رد فعل وزارة الصحة و الحكومة؟ هل من بيان من اللجنة الصحية؟

    30
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:38

    لقد حدثت وفيات بسبب استرازنيكا في كل من كوريا الجنوبية والنمسا واليونان وغيرها واعتقد ان الجميع يعرف هذا لتوفر أخبار عديدة في مواقع الاخبار العالمية.

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • النقد الذاتي
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:41

    حتى في المغرب. ظهر بسبب أسترازينيكا احمرار في الجلد وخصوصا عند بعض الأشخاص الذين يستعملون إبرة الأنسولين..

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الحسين
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:42

    المملكة المغربية وقفت عدة رحلات الطيران إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية.
    لكن المستغرب في الأمر أن المغرب لم يعلق رحلاتها مع فرنسا
    مع العلم أن فرنسا حسب الاخبار هذا الصباح ازدادت فيه الإصابات إلى عشرات الآلاف في اليوم الواحد وعدد المئات من الوفيات.
    يجب على المغرب أن يقف رحلاته من والى فرنسا فورا حتى لا يقع في كارثة حقيقية.

    16
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Karim
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:44

    ها المعقول .. اللهم نجنا من كل بلاء .. اللهم احفضنا واحفض ٱباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • moha
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:46

    جيبو الكمية المغرب لي بقات مرحبا الف مرحبا 4250000 غدا تسالي

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • من العالم
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:46

    انا أشك في جميع أنواع اللقاحات وأقول أن كورونة خدعة للبشرية ومنافع للوبيات العالم ؟

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • moha
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:48

    جيبو الكمية المغرب لي بقات مرحبا الف مرحبا 4250000 جرعة غدا تسالي

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الأندلس
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:49

    لقد لقحت جدتي أكثر من 15. يوما وعمرها أكثر من80 ، لا أعراض جانبية ولا ثانوية .
    الحمد لله في صحة جيدة .

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • norwegian
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:50

    الى الاخ الحسين . اش بان ليك فرضات الوالدين؟ واش بغيتي المغرب يقطع صلة الرحم مع لميمة ديالو فرنسا؟ هههه…

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • هشام
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:55

    هاته المتاهة لن نخرج منها ابدا لقد قلت سابقا ان هادا المرض اخد اكثر من حجمه بسبب
    الاعلام
    فليتوقف التلقيح و دعو الناس و شانها
    اقسم لكم اني عاشرت اناس اصيبو به و لم اتادى ابدا رغم مرور سنة عمري 43 س و مدخن شرس

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • نوح
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:55

    ماأجمل الحرية …والقبيح أن تكون مسير لا مخير …علموا أبناءكم أن الحرية لا تقدر بثمن ولا تقبل المساوات

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
فرحة ختان تنتهي بمأساة
الخميس 11 مارس 2021 - 13:04

فرحة ختان تنتهي بمأساة

صوت وصورة
نصائح لحفظ صحة الكلي
الخميس 11 مارس 2021 - 11:59 2

نصائح لحفظ صحة الكلي

صوت وصورة
كفاح ماما مليكة
الخميس 11 مارس 2021 - 01:06 1

كفاح ماما مليكة

صوت وصورة
محاضرة دولية حول السكر
الخميس 11 مارس 2021 - 00:06

محاضرة دولية حول السكر

صوت وصورة
قصة المتسولة الغنية
الأربعاء 10 مارس 2021 - 15:58 60

قصة المتسولة الغنية

صوت وصورة
هدية من الفنان الحضري
الأربعاء 10 مارس 2021 - 13:59 2

هدية من الفنان الحضري