مخاوف من "فضيحة أخلاقية" ترافق تصفية معاشات مجلس المستشارين

بعد تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، تتجه الأنظار إلى جلسة التصويت على مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وسط انتقادات لاذعة لمضمون المقترح، الذي ذهب بعض أعضاء مجلس النواب إلى اعتباره “فضيحة سياسية وأخلاقية”.
ومردّ الانتقادات الموجهة إلى مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين هو أنه سيمكّنهم من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتّية من المال العام.
وذهبت حنان رحاب، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى القول إن مقترح القانون المتعلق بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، المزمع أن يجري التصويت عليه اليوم الثلاثاء، “هو انتكاسة أخلاقية بامتياز”، وأضافت مخاطبة زملاءها في الغرفة الثانية: “باختصار.. أنتم قد تشرعنون لفضيحة مالية وأخلاقية”.
بدورها، قالت ابتسام عزاوي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، في مقطع فيديو تعليقا على مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين: “إذا تم تمرير هذا المقترح فسيكون فضيحة سياسة وأخلاقية وخطأ جسيما”.
وأضافت النائبة نفسها: “لا يُعقل أن يساهم المستشار البرلماني في صندوق التقاعد وفي نهاية ولايته يأخذ مساهماته ومساهمات الدولة أيضا”، ذاهبة إلى القول: “يمكن أن يساهم المستشار البرلماني بعشرين مليونا، وفي نهاية ولايته يأخذ واحدا وأربعين مليونا، وهذا استثمار وليس تقاعدا، وعبث ومنكر”.
في المقابل، قال عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الفائض في صندوق تقاعد أعضاء مجلس المستشارين “هو ملْك لنظام التقاعد، وليس للمجلس أو الدولة”.
وأضاف المستشار البرلماني في تصريح لهسبريس أنه كانت هناك مقترحات بإحالة الفائض إلى صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، أو صندوق دعم التماسك الاجتماعي؛ “ولكن جرى الاتفاق على استرجاع المستشارين للمساهمات”.
وفي الوقت الذي يوجّه فيه بعض أعضاء مجلس النواب انتقادات لاذعة إلى زملائهم أعضاء مجلس المستشارين، بسبب سعيهم إلى استرداد مساهماتهم في صندوق التقاعد ومساهمات الدولة أيضا، قال حيسان إن “النواب أيضا استرجعوا مساهمات الدولة”، واصفا الانتقادات الموجهة إلى أعضاء مجلس المستشارين بـ”المزايدات السياسية”.
وسبق لمجلس المستشارين أن طلب إجراء دراسة تقنية حول وضعية صندوق التقاعد الخاص بأعضائه، والذي يدبّره صندوق الإيداع والتدبير، وتبيّن أن رصيده قد يكفي لسداد معاشات المستشارين إلى سنة 2023.
واعتبر حيسان أن وضعية صندوق التقاعد الخاص بأعضاء مجلس المستشارين، وإن جرى الإجماع على ضرورة تصفيته، تختلف عن وضعية صندوق تقاعد أعضاء مجلس النواب، الذي وصل إلى الإفلاس؛ غير أنه أكد “أنه لا بد من تصفية هذه المعاشات، لأن هذا المطلب هو مطلب الشارع”.
فضيحة اخلاقية من طرف مجلس لا مصلحة لووحده أصلًا. صندوق CIMR لا يرجع مساهمة رب العمل في حالة خروج المساهم من هاذا الصندوق
قطاع طرق…لصوص…حرمية…
Des voleurs, des escrocs, des malsains…
اتقوا الله
هههه اصلا اغلبيثهم عايشين بيليكي كلشي على ظهر الشعب مفطحين مع راسهم ومادارو لينا حتى شي متنفس الا من رحم ربي ويلى خرجو تقاعد تعطيوهم مازال الملايين هههه قهرتونا كتفكرو فلي خدام وكيتخلص ومافكرتو فلي ماعندو لا خدمة ولا سكن ولا راميد ولا والو غير رحمة الله لي ساترانا خسارة لي غني زيدو اعطيوه والفقير والمسكين قهروه وظلموه قلة الشي كترشي
كلكم بحال بحال…تختلف ألوانكم السياسية…ولكن ليس في القنافد أملس…
حسبنا الله ونعم الوكيل سيأتي يوم لا ينفع مال ولا بنون ألا من أتى بقلب سليم
مطلب الشارع لم يجز باسترداد الأموال بما فيها أموال الدولة فكل المال أصبح ملك الصندوق ليس للنواب الحق في توزيعها التصفية تعني ر د المال إلى صناديق الدولة هي قطع مع الريع وأكل أموال الدولة بالباطل اتقوا الله في هذا الشعب المكلوم المنهوب الصبور المحروم.
التقاعد يأتي من الإشتراكات كما هو معلوم .
بينما تصفية الحسابات وارد يجب أن ترجع الأموال إلى أصلها بخيت الثلث تأتي من المنخرط والثلثين تأتي من المؤسسة المشغلة . إدا على هذا الأساس الثلث يذهب للمنخرطين والثلثين ترجع إلى ميزانية الدولة هذا هو الأصل في نظري لا أن يقسم الفاءض كأنه ماك خاص. هذا ثلث ملك خاص وثلثين ملك عام .
يضحكون من حكام الجزائر وهم يسرقون المال العام بشرعية مجلس المستشارين. أنتم أفسد من شنقريحة فلا تعايرو شنقريحة بعد اليوم
“كانت هناك مقترحات بإحالة الفائض إلى صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، أو صندوق دعم التماسك الاجتماعي؛ “ولكن جرى الاتفاق على استرجاع المستشارين للمساهمات”.
هنا تنتهي القصة : هاؤلاء لاتهمهم المصلحة العامة حتى فيما ليس لهم فكيف يتصرفون في ما للعموم. سلموا لي على التمثيلية االبرلمانية و مبادئها الأصلية. البرلمان بغرفتيه أصبح ريعا آخر.
سبحان الله
وقتما شفت شي عنوان مكتوب فيه البرلمان
كيطلع لي الدم مزال ما قريت الموضوع.
ملئ الوطن بالفساد فاصبحت المحاكم ترقص على إيقاع المظالم وتحول معها القضاة إلى مجرد قصاة والنواب إلى نوائب والوزراء إلى أوزار والولاة إلى علاة والضباط إلى لباط والعلماء إلى عملاء والتجار إلى فجار…فأصبح المواطن والاحكام مجرد أرقام وإعلان في إعلام ينصرفيها الظالم ويخذل المظلوم. أحلوا تزوير الانتخابات باستعمال جميع المناورات وبايعاز من الادارات, فلكي يمنعوا نجاح الزنديق يجوز اللعب في الصناديق.
سيأتي يوم سوف تضطرون فيه لمغادرة البلاد هروبا !
لن تستطيعو حينها لان الشعب من سيكون له القرار.
حينها سنسائلكم من اين لكم هذا.
هذا وعد، اجلكم السياسي قريب، ولن نخلف الميعاد ولو بالدماء هذه المرة
و هل لهم أخلاق أو يعرفون معنى الأخلاق حتى يخشون فضيحة أخلاقية ؟ حياتهم مبنية على كسب المال الحرام و لا يكثرتون بما يعيشه المواطن من ضيق العيش .اغتنموا الفرصة فإننا نعيش في غابة الوحوش المفترسة بدون عدل أو رحمة او شفقة .الحمد لله أن الكل سيرحل عن الدنيا و يترك كل شيء وراءه .حسابكم سيكون عسييييير