مختبر "بايونتيك" يستعد لإنتاج لقاحات تطور الجائحة

أكد مختبر “بايونتيك” أنه قادر على توفير لقاح جديد خلال ستة أسابيع في حال تحوّل فيروس كورونا.
يأتي هذا المستجد بعد إعلان السلطات البريطانية، قبل أيام، رصد سلالة جديدة من كورونا، تنتشر أسرع بـ70 في المائة.
أكد مختبر “بايونتيك” أنه قادر على توفير لقاح جديد خلال ستة أسابيع في حال تحوّل فيروس كورونا.
يأتي هذا المستجد بعد إعلان السلطات البريطانية، قبل أيام، رصد سلالة جديدة من كورونا، تنتشر أسرع بـ70 في المائة.
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العالم الخارجي يستعد لتطوير لقاح للفيروس الجديد وأنتم يامسلمين إكتفوا بالتفرج حتى ينتجوه ويطوروه وبعدها استهزؤوا منهم من جديد كما عادتكم لأنكم لا تجيدون إلا الاستهزاء أما يفيد الإنسانية أو البشرية الله إجيب أو أقول لكم إكتفوا بسب روتيني اليومي لأن هذه هي المادة الدسمة التي تحبون أما انتاج اللقاحات ماعندكم ما ديروا به
الى صاحب التعليق الاول (الذي ينتقص فيه من المسلمين).
له اقول،انت الذي تنتقد المسلمين و تقول عنهم انهم ينتقدون مل شيء و ينتظرون اللقاح من الاخر…ماذا فعلت “نتا براسك”؟؟؟الم يكن خيرا ان تكرمنا بصمتك و احتفاظك بتحقيرك للاخر لنفسك؟؟اظن انك ات من تتابع “روتينهم” اليومي.اما فسما يخص الرد عليك فيكمن في تلخيصه ان اعتى مختبرات اللقاحات على رئسها مسلمون (ولك في السلاوي خير مثال).
كطيرو غا في التنقاز و الانتقاد و نتوما براسكم مشفنى منكم غا بلا بلا و في المرة الجاية بقى تنتقي كلماتك و متعممش و تكلم على نفسك و قبل عليك المسلمين ايها المتأسلم.