مختبر "بايونتيك" يستعد لإنتاج لقاحات تطور الجائحة

أكد مختبر “بايونتيك” أنه قادر على توفير لقاح جديد خلال ستة أسابيع في حال تحوّل فيروس كورونا.

يأتي هذا المستجد بعد إعلان السلطات البريطانية، قبل أيام، رصد سلالة جديدة من كورونا، تنتشر أسرع بـ70 في المائة.