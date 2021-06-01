مختل عقليا يقتل زوجة أخيه بضواحي آسفي

أجهز شاب في عقده الثاني، الثلاثاء بإقليم أسفي، على زوجة أخيه بعدما وجه لها ضربات مميتة بـ”شاقور”، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحين.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه الجريمة وقعت بدوار العجامنة التابع للجماعة القروية حد احرارة، مضيفة أن مرتكبها مختل عقليا، وأن للهالكة 3 أطفال.

وفور إخبارها بهذه الواقعة انتقلت إلى مكانها السلطة المحلية وأفراد من الدرك الملكي بالمركز الترابي حد احرارة، أشرفوا على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بمدينة آسفي.

وبأمر من النيابة العامة المختصة فتحت مصالح الدرك الملكي بحثا أوليا في حيثيات الجريمة وأوقفت مرتكبها.