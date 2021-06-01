مختل عقليا يقتل زوجة أخيه بضواحي آسفي

مختل عقليا يقتل زوجة أخيه بضواحي آسفي
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 17:11

أجهز شاب في عقده الثاني، الثلاثاء بإقليم أسفي، على زوجة أخيه بعدما وجه لها ضربات مميتة بـ”شاقور”، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحين.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه الجريمة وقعت بدوار العجامنة التابع للجماعة القروية حد احرارة، مضيفة أن مرتكبها مختل عقليا، وأن للهالكة 3 أطفال.

وفور إخبارها بهذه الواقعة انتقلت إلى مكانها السلطة المحلية وأفراد من الدرك الملكي بالمركز الترابي حد احرارة، أشرفوا على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بمدينة آسفي.

وبأمر من النيابة العامة المختصة فتحت مصالح الدرك الملكي بحثا أوليا في حيثيات الجريمة وأوقفت مرتكبها.

آسفي الدرك الملكي جريمة قتل مختل عقليا

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‫تعليقات الزوار

11
  • الإفريقي
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 17:18

    لا حول ولا قوة إلا بالله. مدينة آسفة تسرق الأضواء والأنظار هذه الأسابيع بجرائمها المروعة..نسأل الله السلامة واللطف..الله يرحمها ويجعلها من الشهداء يارب…هذا العام جرائم المختلين العقليين كثيرة وبارزة….يبقى السؤال من يتحمل مسؤولية هؤلاء الحمقى…وما هو دور المؤسسات التي تعنى بهذه الفئة من المجتمع….صحيح للمجتمع نصيب كبير من المسؤولية لكن ما هو دور السلطات المحلية هنا…؟؟

    13
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  • محمد
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 17:22

    ما ان ارى كلمة أسفي في هسبريس الا وترتعد فرائصي فالاجرام والقتل باتا لايفارقان هذا الاسم .لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم. اللهم رد بنا اليك ردا جميلا واهدي الشباب المغربي للتعاون والتإزر والالتفاف والتآخي .فنحن كلنا مغاربة لا للحقد لا للتباغض نعم للتآخي .

    9
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  • adil
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 17:26

    مال اسفي هاد ليام ؟ واش لقرقوبي دخل كثر من لازم و ولا شنو تما

    10
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  • amine
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 17:28

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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  • anonyme
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 17:31

    آسفي مرة أخرى .لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم

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  • Laissez SAFI fzire son deuil
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 17:36

    مرة أخرى آسفي
    “مختل يصفي ساكنة حيه
    على بعد 500 كلم من مدينة آسفي”

    ارجوك اتركو مدينة آسفي تداوي جروحها
    و تمر بالحداد
    وسكراً

    0
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  • هشام
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 17:41

    اسفي و بطولة دوري الاجرام يالله كل المدن ستحتفل بالدوري بالتناوب

    0
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  • بيضاوي
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 17:42

    ماكينش شي حاجة سميتها مختل عقلي اولا واخد القرقوبي،لي قتل يعدم او سالينا،هذ المختل العقلي ملي تيجوع تيعرف ياكل او ملي تيبغي يقضي حاجتو تيعرف ينزل سروالو،المهم غير ديروا معانا حل في هذ البلاد من ناحية الأمن،او حلوا لينا البيبان كل واحد او فين يهاجر.

    0
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  • ادم
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 17:44

    مختل عقليا مكانه المستشفى والمتابعة الطبية بانتظام

    0
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  • حائر
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 17:46

    واسفاه على آسفي لا يمر يوم وإلا نسمع بجريمة أكثر من سابقتها شباب طاءش يعيش الاوهام اللهم الطف بنا والله يهدي شباب اليوم والرجوع الى الأصل فضيلة أيها الشباب عودوا لحضن الأسرة وتقاليدها وتربيتها كما كانت عليه في سابق الزمن لأن الأصل أصل والباقي تقليد رحم الله الفقيدة

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  • ⚠️☢اسفي خطر
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 17:46

    آسفي….آسفي…آسفي…آسفي….آسفي….آسفي…آسفي….تقتل…..آسفي مجرمة…….⚠️⚠️⚠️

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