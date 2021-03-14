مخدرات تجر 3 أشخاص إلى المثول أمام القضاء

أحالت عناصر فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية 3 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقررت النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية مراكش متابعة هؤلاء الأشخاص، ضمنهم مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، في حالة اعتقال، من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

وأوضحت مصادر هسبريس أن فرقة محاربة المخدرات تمكنت من توقيف المشتبه فيهم إثر ضبط أحدهم متلبسا بحيازة بمجموعة من السجائر المحشوة بمخدر الشيرا، وجرعات من المخدرات الصلبة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية أسفرت عن توقيف باقي المشتبه فيهم وحجز 300 غرام من مخدر الكوكايين، علاوة على ثلاثة هواتف نقالة وحاسوب محمول.

وكشف تنقيط المشتبه فيهم في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا صدور مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق أحدهم من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة.