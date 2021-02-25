مخدرات تجر 5 أفراد إلى المحاكمة في مريرت

أوقفت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية بمدينة مريرت، في إقليم خنيفرة، خمسة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والسياقة بدون رخصة وحيازة سلاح أبيض من شأنه تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 27 و47 سنة، ويشكل أحدهم موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات، بالإضافة إلى قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، مضيفة أنه جرى توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين على متن سيارة نفعية خفيفة بسد قضائي، حيث كان أحدهما يتولى قيادتها دون توفره على رخصة سياقة.

وكشفت عملية التفتيش المنجزة بداخل السيارة عن حجز ما مجموعه ثمانية كيلوغرامات و300 غرام من مخدر الشيرا، كانت مخبأة بعناية بهيكلها، بالإضافة إلى سلاح أبيض من الحجم الكبير ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن ثلاثة هواتف نقالة.

كما أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية المحلية في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيهم الآخرين، بعدما تم ضبطهم على متن سيارة خفيفة بمنطقة “البرج” التي تبعد بحوالي خمسة كيلومترات عن مدينة مريرت في اتجاه خنيفرة؛ وذلك للاشتباه في أنهم كانوا ينتظرون تسلم كميات المخدرات المحجوزة.

وجرى إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختص؛ وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية وتوقيف كل المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.