مخدرات على متن سيارة للمجلس الجماعي

أوقفت الشرطة القضائية بطانطان، مساء الأربعاء، أربعينيا يسوق سيارة تابعة للجماعة موضوعة رهن إشارة شقيقه، الذي يشغل مهمة ضابط للحالة المدنية وهو عضو في حزب العدالة والتنمية.
مفاجأة المحققين الكبرى لم تكن هي سيارة المصلحة التي يسوقها شقيق عضو حزب العدالة والتنمية وإنما العثور بداخلها على كمية من مخدر الشيرا تناهز بضعة غرامات، معدة على شكل قطع صغيرة؛ مما طرح تساؤلا حول فرضية استخدامها في أنشطة غير مشروعة.
وعاينت هسبريس دوريات للشرطة وهي تقوم بالانتقال إلى منزل المشتبه فيه بشارع محمد الخامس، للقيام بإجراءات التفتيش الذي أمرت به النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الشرطة عثرت على كميات أخرى من مخدر الشيرا، لم يتسن التحقق من وزنها الإجمالي، فضلا عن حاويات تحتوي على المواد التحضيرية التي تدخل في إعداد مسكر ماء الحياة، موضحة أن البحث لا يزال متواصلا لتحديد ظروف هذه القضية وملابساتها.
أضن هادا ليس سوى تصفية حسابات لا أكثر اليوم هي موجهة لعضو في حزب العدالة والتنمية و غدا لا ندري
يا عباد الله اشهاد السيبة فهذلبلاد غوتنا وعيينا لاحياةلمن تنادي اللهم ان هذا منكر سيارات الدولة فباب الحمامات فلعراسي فالمخيمات فالبحر ايامات العطل والاحد ومنهم لي تيهزو مواد البناء للممتلكات والاوراش الخاصة انا ما عرفت علاش هذ السيبة وعلاش الحكومة دايرة عين ميكا والملايير تهدر من المال العام وعلى حساب المواطن البسيط ويكفي قرار زجري لا يتطلب سوى ورقة وحبر لوضع حد لهذا التسيب ولكن لي بغاو يصدرو هذ القرار هم المستفيدين الاولين من هذا الوضع
تقنين زراعة الكريف حرام في الدين لكن بيع مشتقاته الكيف حلال هدا هو حال دكان العدالة والتنمية
رسالة إلى هدا الدكان الحزبي من اراد تنقية المجتمع وجب عليه تنقية مسكنهم
شكرا هسبريس
حزب الفضائح والتناقضات ، والكذب والنفاق والانتهازية والوصولية والتقية .
وما خفي كان اعظم. أضم صوتي لأندد بالاستعمال المفرط والعشوائي لسيارات الدولة والجماعات المحلية التي تهضر فيها مئات الملايين من الدراهم وما أحوج الساكنة إليها لبناء مشاريع تعود بالغضل العميم عليها…. يا مسؤولبن أوقفوا هذا النزيف للعملة الصعبة في شراء المحروقات… حتى ولو كنا دولة منتجة للبترول ما كان علينا تبدير الطاقة فما بالك دولة مستوردة…
للاسف سيارات الدولة منهار عقلنا وحنا كنشوفو الإيم روج حتى البيران ليلا والاستعمالات الغير مهنية ولا حسيب ولا رقيب والكل منهم كيتفطح وماكتب بالمقال خطير جدا السيارة لضابط الحالة المدنية وهو لي بوحدو عندو الحق يسوقها لا خوه ولا امو ولا صاحبو ولا مرتو واخا تشد غادي يلقاو لها الحل حيث هذشي هو لي خارج علينا اللا مسؤولية والتهاون ولا احترام وفين المراقب والمحاسب واخا تكون تصفية حسابات المهم حصلو وأنثالهم بزاف
منكم و اليكم و فهم الفاهم………
بدون استغراب فالذين يتاجرون بالدين لا تصعب عليهم المتاجرة في الممنوعات ونهب واستغلال الاملاك العامة التي يؤدي ثمنها دافع الضرائب.
الحشيش لم يعد ممنوعا .. الرئيس في ظل العجز الذي تعاني منه الجماعة ارتأى استعمال القنب الهندي لإعادة الموازنة لمبزانية الجماعة