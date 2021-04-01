مخدرات على متن سيارة للمجلس الجماعي

مخدرات على متن سيارة للمجلس الجماعي
الخميس 1 أبريل 2021 - 14:16

أوقفت الشرطة القضائية بطانطان، مساء الأربعاء، أربعينيا يسوق سيارة تابعة للجماعة موضوعة رهن إشارة شقيقه، الذي يشغل مهمة ضابط للحالة المدنية وهو عضو في حزب العدالة والتنمية.

مفاجأة المحققين الكبرى لم تكن هي سيارة المصلحة التي يسوقها شقيق عضو حزب العدالة والتنمية وإنما العثور بداخلها على كمية من مخدر الشيرا تناهز بضعة غرامات، معدة على شكل قطع صغيرة؛ مما طرح تساؤلا حول فرضية استخدامها في أنشطة غير مشروعة.

وعاينت هسبريس دوريات للشرطة وهي تقوم بالانتقال إلى منزل المشتبه فيه بشارع محمد الخامس، للقيام بإجراءات التفتيش الذي أمرت به النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية.

وأكدت مصادر مطلعة أن الشرطة عثرت على كميات أخرى من مخدر الشيرا، لم يتسن التحقق من وزنها الإجمالي، فضلا عن حاويات تحتوي على المواد التحضيرية التي تدخل في إعداد مسكر ماء الحياة، موضحة أن البحث لا يزال متواصلا لتحديد ظروف هذه القضية وملابساتها.

حزب العدالة والتنمية سيارة للمجلس الجماعي طانطان مخدرات

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‫تعليقات الزوار

9
  • حبيب
    الخميس 1 أبريل 2021 - 14:27

    أضن هادا ليس سوى تصفية حسابات لا أكثر اليوم هي موجهة لعضو في حزب العدالة والتنمية و غدا لا ندري

    -57
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  • غيور
    الخميس 1 أبريل 2021 - 14:29

    يا عباد الله اشهاد السيبة فهذلبلاد غوتنا وعيينا لاحياةلمن تنادي اللهم ان هذا منكر سيارات الدولة فباب الحمامات فلعراسي فالمخيمات فالبحر ايامات العطل والاحد ومنهم لي تيهزو مواد البناء للممتلكات والاوراش الخاصة انا ما عرفت علاش هذ السيبة وعلاش الحكومة دايرة عين ميكا والملايير تهدر من المال العام وعلى حساب المواطن البسيط ويكفي قرار زجري لا يتطلب سوى ورقة وحبر لوضع حد لهذا التسيب ولكن لي بغاو يصدرو هذ القرار هم المستفيدين الاولين من هذا الوضع

    40
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  • [email protected]
    الخميس 1 أبريل 2021 - 14:36

    تقنين زراعة الكريف حرام في الدين لكن بيع مشتقاته الكيف حلال هدا هو حال دكان العدالة والتنمية
    رسالة إلى هدا الدكان الحزبي من اراد تنقية المجتمع وجب عليه تنقية مسكنهم
    شكرا هسبريس

    16
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  • البهجة
    الخميس 1 أبريل 2021 - 14:36

    حزب الفضائح والتناقضات ، والكذب والنفاق والانتهازية والوصولية والتقية .

    21
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  • Hassan temara
    الخميس 1 أبريل 2021 - 14:45

    وما خفي كان اعظم. أضم صوتي لأندد بالاستعمال المفرط والعشوائي لسيارات الدولة والجماعات المحلية التي تهضر فيها مئات الملايين من الدراهم وما أحوج الساكنة إليها لبناء مشاريع تعود بالغضل العميم عليها…. يا مسؤولبن أوقفوا هذا النزيف للعملة الصعبة في شراء المحروقات… حتى ولو كنا دولة منتجة للبترول ما كان علينا تبدير الطاقة فما بالك دولة مستوردة…

    19
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  • الحصلة
    الخميس 1 أبريل 2021 - 15:01

    للاسف سيارات الدولة منهار عقلنا وحنا كنشوفو الإيم روج حتى البيران ليلا والاستعمالات الغير مهنية ولا حسيب ولا رقيب والكل منهم كيتفطح وماكتب بالمقال خطير جدا السيارة لضابط الحالة المدنية وهو لي بوحدو عندو الحق يسوقها لا خوه ولا امو ولا صاحبو ولا مرتو واخا تشد غادي يلقاو لها الحل حيث هذشي هو لي خارج علينا اللا مسؤولية والتهاون ولا احترام وفين المراقب والمحاسب واخا تكون تصفية حسابات المهم حصلو وأنثالهم بزاف

    9
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  • كريم
    الخميس 1 أبريل 2021 - 15:10

    منكم و اليكم و فهم الفاهم………

    1
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  • Amsebrid
    الخميس 1 أبريل 2021 - 15:23

    بدون استغراب فالذين يتاجرون بالدين لا تصعب عليهم المتاجرة في الممنوعات ونهب واستغلال الاملاك العامة التي يؤدي ثمنها دافع الضرائب.

    1
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  • محمدين
    الخميس 1 أبريل 2021 - 15:28

    الحشيش لم يعد ممنوعا .. الرئيس في ظل العجز الذي تعاني منه الجماعة ارتأى استعمال القنب الهندي لإعادة الموازنة لمبزانية الجماعة

    2
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