مخدرات على متن سيارة للمجلس الجماعي

أوقفت الشرطة القضائية بطانطان، مساء الأربعاء، أربعينيا يسوق سيارة تابعة للجماعة موضوعة رهن إشارة شقيقه، الذي يشغل مهمة ضابط للحالة المدنية وهو عضو في حزب العدالة والتنمية.

مفاجأة المحققين الكبرى لم تكن هي سيارة المصلحة التي يسوقها شقيق عضو حزب العدالة والتنمية وإنما العثور بداخلها على كمية من مخدر الشيرا تناهز بضعة غرامات، معدة على شكل قطع صغيرة؛ مما طرح تساؤلا حول فرضية استخدامها في أنشطة غير مشروعة.

وعاينت هسبريس دوريات للشرطة وهي تقوم بالانتقال إلى منزل المشتبه فيه بشارع محمد الخامس، للقيام بإجراءات التفتيش الذي أمرت به النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية.

وأكدت مصادر مطلعة أن الشرطة عثرت على كميات أخرى من مخدر الشيرا، لم يتسن التحقق من وزنها الإجمالي، فضلا عن حاويات تحتوي على المواد التحضيرية التي تدخل في إعداد مسكر ماء الحياة، موضحة أن البحث لا يزال متواصلا لتحديد ظروف هذه القضية وملابساتها.