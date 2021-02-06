مخدر الكوكايين يورط خمسة أشخاص في كلميم

مخدر الكوكايين يورط خمسة أشخاص في كلميم
صورة: هسبريس
السبت 6 فبراير 2021 - 15:23

أحالت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن كلميم خمسة أشخاص، من بينهم فتاة، في حالة اعتقال على أنظار النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم في قضية متعلقة بحيازة واستهلاك المخدرات الصلبة.

وأوردت مصادر هسبريس أن المشتبه فيهم، المتراوحة أعمارهم ما بين 20 و30 سنة، جرى توقيفهم داخل سيارة خفيفة في المجال الحضري لكلميم، قبل أن تسفر إجراءات التفتيش، التي باشرتها الضابطة القضائية، عن ضبط كمية من مخدر الكوكايين معدة للاستهلاك.

وأضافت المصادر ذاتها أن وكيل الملك بابتدائية كلميم أمر بمتابعة المتهم الرئيسي في القضية، المتحدر من أكادير، بصك اتهام يتضمن حيازة واستهلاك المخدرات الصلبة، وتسهيل تعاطيها لفائدة الغير، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وعدم توفير مؤونة شيك أثناء تقديمه للأداء؛ فيما تمت متابعة باقي الموقوفين بتهمتي حيازة واستهلاك المخدرات الصلبة، وخرق حالة الطوارئ الصحية.

ابتدائية كلميم المنطقة الإقليمية لأمن كلميم حيازة واستهلاك المخدرات الصلبة مخدر الكوكايين

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