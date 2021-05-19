مخزون الحملة الوطنية للتلقيح ضد "كورونا" يتعزز بمليونَي حقنة جديدة

توصل المغرب بمليون حقنة إضافية من لقاح “سينوفارم” الصيني ضد “كورونا”، لترتفع غلة اليوم الأربعاء إلى مليونين من الحُقن دفعة واحدة.
وكانت طائرة شحن أولى، تابعة لأسطول “لارام”، قد وصلت إلى مطار محمد الخامس الدولي، نواحي الدار البيضاء، على الساعة التاسعة صباحا محملة بمليون جرعة.
وبعدها هبطت على أرضية الميناء الجوي نفس مركبة ثانية، تابعة لشركة الخطوط الملكية المغربية أيضا، وعلى متنها مليون حقنة إضافية من “سينوفرام” انطلاقا من العاصمة الصينية بكين.
وقد جرى التعامل مع الشحنتين بنفس طريقة التخزين، إذ تكلفت شاحنات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بتوجيههما إلى مقر الوكالة المستقلة للتثليج بمدينة الدار البيضاء، في انتظار التوزيع على جهات المملكة.
هذا المستجد يجعل التوقعات ترتبط باستفادة من هم أقل من 45 سنة، في القريب العاجل، من الحملة الوطنية للتلقيح بغرض توسيع المناعة الجماعية من الجائحة.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة كشفت، أمس الثلاثاء، تسجيل 397 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الأربع والعشرين ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 515.420 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها شهدت تسجيل وفاة واحدة جديدة؛ ليصل مجموع الوفيات إلى 9105 منذ اكتشاف أول إصابة بالجائحة يوم 2 مارس من السنة الماضية.
في الحقيقة مراكز التلقيح في المغرب منظمة و يتعاملون جيدا و علينا ان لا ننكر دلك
المرجو ترك اهل الاختصاص يوضحو للناس الامور.. ما يحدت عبث بعييد كل البعد عن الطب.. ناس عندها مناعة طبيعية او دوزات الكورونا و مشات خدات اللقاح!! لقاح بشهادة خبراء الفيروسات لم تتبت فعاليتها!! لقاح صيني غير معترف به فالغرب!! ناس توفات فالعالم هراء تخثر الدم بعد اخد استرا و زيد و زيد غياب الpcr قبل اخد اللقاح..
يجتمع الناس أمام اامقارات المخصصة للتلقيح وعند الافتتاح يهجمون على الباب كالانعام غير محترمين مبدأ الأسبقية ولا كبار السن ولا المرضى.
اللهم بارك. كالليك الغلة، واش هذا لقاح ولا دلاح؟ ياك ما غادي يدككو لينا عصير الدلاح بلاصة اللقاح. مجرد بسط فقط. الحمد لله على جعل ملكنا محمد السادس حفظه الله صحة المواطن المغربي أولوية الأولويات. إنها بداية نهاية هذا الوباء الملعون. فكم من بلاد لم تستطع ضمان اللقاحات لشعوبها. الحمد لله دوام ملك الله. و شكرا
الى hafsa: بدون شك انت من ذاك النوع لي كايصدق كولشي في مواقع التواصل الاجتماعي والفديوهات لي كايوصلوك عبر الواتساب.نعم! فيل الكثير في هذا الموضوع.ولكن سرعان ما تتراجع نفس الدول وتطالب بنفس اللقاح.خدمي عقلك شويا.الناس كاتدير اللدين والرجلين باش احصلو على اللقاح وانت كاتقولي صحاب الاختصاص.الخبراء المغاربة راه مجهدبن ومعترف بهم.انشاء الله نوصلو فءة 30 سنة وتشوفي المغرب كيف غاذي اولي.غاذي تندمي على الهضرة لي قلتي.
إلى المعلق شعب متخلف.اوا هذا هو الشعب لي كايقول منعاتوا الدولة من صلاة التراويح وبلي كاتحارب ليه الدين الإسلامي ديالوا وهو ماكايدير حتى النظام حتى فشي بلاصة والبلاصة لي مشيتي ليها كاتلقاه كايتقاتل هو الأول وخا لقا الناس جاو قبل منوا ؤواخا الدين الإسلامي لي قالوا كاتحاربو ليهم الدولة كاوصينا على النظام والاحترام ولكن حنا ماعندنا لا نظام لا احترام وحتى داخل المساجد باداء الفريضة ماكاين احترام..يعني هادوك لي كايقولوا الدولة حرماتهم من صلاة التراويح هو لي لي كايحارب الدين الإسلامي بالهمجية والشغب ديالوا ماشي الدولة لي كاتحاربوا
سؤال:هل لقاح سينوفارم بمثابة فخ أو حجة لكي لا ندخل إلى الإتحاد الأوروبي؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الحمد لله .. لكن هل الوكالة المستقلة للتثليج بمدينة الدار البيضاء أخذت الإحتياطات الازمة باش يبقى التثليج أو التبريد خدام دون أعطاب؟
ما الفائدة من هذا اللقاح و اكثر ناس فقدو عملهم و انتشر الغقر