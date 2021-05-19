مخزون الحملة الوطنية للتلقيح ضد "كورونا" يتعزز بمليونَي حقنة جديدة

توصل المغرب بمليون حقنة إضافية من لقاح “سينوفارم” الصيني ضد “كورونا”، لترتفع غلة اليوم الأربعاء إلى مليونين من الحُقن دفعة واحدة.

وكانت طائرة شحن أولى، تابعة لأسطول “لارام”، قد وصلت إلى مطار محمد الخامس الدولي، نواحي الدار البيضاء، على الساعة التاسعة صباحا محملة بمليون جرعة.

وبعدها هبطت على أرضية الميناء الجوي نفس مركبة ثانية، تابعة لشركة الخطوط الملكية المغربية أيضا، وعلى متنها مليون حقنة إضافية من “سينوفرام” انطلاقا من العاصمة الصينية بكين.

وقد جرى التعامل مع الشحنتين بنفس طريقة التخزين، إذ تكلفت شاحنات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بتوجيههما إلى مقر الوكالة المستقلة للتثليج بمدينة الدار البيضاء، في انتظار التوزيع على جهات المملكة.

هذا المستجد يجعل التوقعات ترتبط باستفادة من هم أقل من 45 سنة، في القريب العاجل، من الحملة الوطنية للتلقيح بغرض توسيع المناعة الجماعية من الجائحة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة كشفت، أمس الثلاثاء، تسجيل 397 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الأربع والعشرين ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 515.420 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها شهدت تسجيل وفاة واحدة جديدة؛ ليصل مجموع الوفيات إلى 9105 منذ اكتشاف أول إصابة بالجائحة يوم 2 مارس من السنة الماضية.