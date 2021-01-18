مدرب "أسُود كرة اليد" يفسر التواضع بكأس العالم

عبر نور الدين البوحديوي، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد، عنه أسفه لانهزام “أسود الأطلس” في المباراتين الأولى والثانية برسم بطولة كأس العالم لكرة اليد، المقامة حاليا بمصر، أمام كل من منتخبي الجزائر والبرتغال، مبديا في الوقت ذاته تفاؤله بمستقبل كرة اليد المغربية.

وقال الناخب الوطني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “الأخطاء المتكررة من قبل اللاعبين وعدم التركيز كلفانا الشيء الكثير، خصوصا في المواجهة الأولى ضد الجزائر حيث ظل المنتخب المغربي متقدما بفارق كبير طيلة أطوار الشوط الأول ولم ينهزم إلا في الثواني الأخيرة من المواجهة”.

وأضاف أن المنتخب المغربي بصم على أداء جيد ورائع في الشوط الأول من كل مباراة، غير أن الأخطاء المتكررة، لا سيما في الدفاع، أعطت للخصم هجمات مرتدة استغلها بنجاح، مبرزا أن الهزيمتين ترجعان بالأساس إلى نقص الخبرة وعدم التركيز.

وقال في هذا الصدد: “اللاعبون أضاعوا كرات بانفرادات أمام مرمى فارغة وأعطوا الكرة للخصم في يده في وقت حرج من آخر المقابلة، وهو ما أضاع علينا الفوز، خصوصا في لقاء الجزائر”.

وأوضح نور الدين البوحديوي أنه لا يجب مع ذلك لوم اللاعبين لأن هناك عوامل كثيرة كان لها تأثير كبير على أدائهم، بعضها مرتبط بالسياق الحالي لجائحة كورونا حيث لم تكن الاستعدادات كافية بسبب الإغلاق وتوقف البطولة منذ مارس الفارط، ولم تبدأ الاستعدادات الحقيقية للبطولة إلا في دجنبر المنصرم.

وأضاف: “الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد وفرت لنا كل الإمكانيات ولدينا فريق شاب وطموح ينتظره مستقبل واعد، علما بأن المنتخب الوطني غاب عن بطولة كأس العالم لمدة 14 سنة وظهرت عناصره اليوم مع ذلك بمستوى جيد في دورة مصر رغم افتقاره للخبرة والتجربة، ولا ننسى أن المنتخب البرتغالي قوي ويعتبر من المدارس الكبيرة في كرة اليد العالمية، ومع ذلك كنا سباقين في النتيجة والأداء وأنهينا الشوط الأول بالتعادل، وهو ما يعكس أن منتخبنا قادم بقوة في المستقبل”.

ولفت الناخب الوطني الانتباه إلى أن المشكل الكبير الذي واجهه هو الافتقار إلى لاعبين احتياطيين جيدين واختلاف مستوى اللاعبين، “وبالتالي فالمشكلة في التشكيلة بصفة عامة، وخاصة في دكة الاحتياط”، مبرزا أن منتخبي الفتيان والشبان يتوفران على إمكانيات أفضل تعد بمستقبل كبير لكرة اليد المغربية.

وانهزم المنتخب المغربي لكرة اليد في المباراة الأولى أمام الجزائر 23-24، قبل أن ينهزم في المواجهة الثانية أمام البرتغال 20-33. ومن المنتظر أن يجري المنتخب ثالث لقاءاته مساء اليوم الاثنين أمام نظيره الأيسلندي.