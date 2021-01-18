مدرب "أسُود كرة اليد" يفسر التواضع بكأس العالم

عبر نور الدين البوحديوي، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد، عنه أسفه لانهزام “أسود الأطلس” في المباراتين الأولى والثانية برسم بطولة كأس العالم لكرة اليد، المقامة حاليا بمصر، أمام كل من منتخبي الجزائر والبرتغال، مبديا في الوقت ذاته تفاؤله بمستقبل كرة اليد المغربية.
وقال الناخب الوطني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “الأخطاء المتكررة من قبل اللاعبين وعدم التركيز كلفانا الشيء الكثير، خصوصا في المواجهة الأولى ضد الجزائر حيث ظل المنتخب المغربي متقدما بفارق كبير طيلة أطوار الشوط الأول ولم ينهزم إلا في الثواني الأخيرة من المواجهة”.
وأضاف أن المنتخب المغربي بصم على أداء جيد ورائع في الشوط الأول من كل مباراة، غير أن الأخطاء المتكررة، لا سيما في الدفاع، أعطت للخصم هجمات مرتدة استغلها بنجاح، مبرزا أن الهزيمتين ترجعان بالأساس إلى نقص الخبرة وعدم التركيز.
وقال في هذا الصدد: “اللاعبون أضاعوا كرات بانفرادات أمام مرمى فارغة وأعطوا الكرة للخصم في يده في وقت حرج من آخر المقابلة، وهو ما أضاع علينا الفوز، خصوصا في لقاء الجزائر”.
وأوضح نور الدين البوحديوي أنه لا يجب مع ذلك لوم اللاعبين لأن هناك عوامل كثيرة كان لها تأثير كبير على أدائهم، بعضها مرتبط بالسياق الحالي لجائحة كورونا حيث لم تكن الاستعدادات كافية بسبب الإغلاق وتوقف البطولة منذ مارس الفارط، ولم تبدأ الاستعدادات الحقيقية للبطولة إلا في دجنبر المنصرم.
وأضاف: “الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد وفرت لنا كل الإمكانيات ولدينا فريق شاب وطموح ينتظره مستقبل واعد، علما بأن المنتخب الوطني غاب عن بطولة كأس العالم لمدة 14 سنة وظهرت عناصره اليوم مع ذلك بمستوى جيد في دورة مصر رغم افتقاره للخبرة والتجربة، ولا ننسى أن المنتخب البرتغالي قوي ويعتبر من المدارس الكبيرة في كرة اليد العالمية، ومع ذلك كنا سباقين في النتيجة والأداء وأنهينا الشوط الأول بالتعادل، وهو ما يعكس أن منتخبنا قادم بقوة في المستقبل”.
ولفت الناخب الوطني الانتباه إلى أن المشكل الكبير الذي واجهه هو الافتقار إلى لاعبين احتياطيين جيدين واختلاف مستوى اللاعبين، “وبالتالي فالمشكلة في التشكيلة بصفة عامة، وخاصة في دكة الاحتياط”، مبرزا أن منتخبي الفتيان والشبان يتوفران على إمكانيات أفضل تعد بمستقبل كبير لكرة اليد المغربية.
وانهزم المنتخب المغربي لكرة اليد في المباراة الأولى أمام الجزائر 23-24، قبل أن ينهزم في المواجهة الثانية أمام البرتغال 20-33. ومن المنتظر أن يجري المنتخب ثالث لقاءاته مساء اليوم الاثنين أمام نظيره الأيسلندي.
أنت في كأس العالم ومدخل اللي ماعندهمش التجربة، واللي أهلوك ماديتهمش، والمواطن العادي الغير متتبع لكرة اليد ماعرف واااالو، دخل أشرف عدلي واللاعبين دون تجربة ، والاخرين خليهم للمباريات الودية، وباركا من باك صحبي
على قناة الرياضية هناك فقط كرة القدم نهارا وليلا فكيف سيتعرف الشباب على كرة اليد ويمارسوها ونفس الشيء بالنسبة لباقي الرياضات.لقجع صار الأمر والناهي في المغرب يصرف الملايير على كرة القدم ويستعمر قناة كل المغاربة ولا من يجرء على معارضته
ماعندو ميشرح ليست لدينا بطولة هدشي لي عطا الله هذا هو السبب
دولة تعداد سكانها ربعين مليون ما قادرة تنتج 7 لاعبين جييدين لكرة اليد.و دول لا يتعدى سكانها 300 الف تنتج فرق رائعة فاليد و الطائرة و السلة . كنعقل من بداية التسعينات فشل فكرة اليد و كنعقل على عائلة اابوحديوي هي لي شادة منتخب اليد من التسعينيات . زعما كون كانت عندنا جامعة لي كتخدم من القاعدة كون خدمنا من الفين لدابا كون وجدنا منتخب قوي.لكن نفس الطريقة فالعمل نفس الاسم البوحديوي و تراكم الفشل كل سنة .واش زعما ما تجيبوش شي ايسلندي يعاونا
للأسف المغرب يمتلك حارس عالمي لكن لم نقدر على إحكام السيطرة على فرق كانت في المتناول. الآن يجب إعادة الأوراق فرياضة الهاند تعاني اليوم بشكل كبير في المغرب.
ككل مرة نفس الاسطوانة التعليقات والممبررات التي تبررونا بيها أنفسكم ولكن الذي لا تعرفونه ان هاذ الفريق تصرف عليه أموال الشعب كي يرى نتائج مرضية يجب المحاسبة
السيد البوحديوي مدرب محترم، مشكل هاد الرياضات فالمغرب أنها تعتبر ثانوية، لكم فقط مشاهدة الملاعب، عدة خطوط على أرضية الملعب( باسكيط، كرة طائرة، يد….) بمعنى ليس هناك ملاعب خاصة؟؟!!
نهار عقلت على راصي وهاد المدرب ديما شاد المنتخب مند التمنيات من القرن الماضي. واش كاين غير بوحدو ليكيعرف ادرب وبزااف ديما نفس الكلام نفس الاعدار
كل ما قلت صحيح سيدي المدرب
لكن الم يحن الوقت لتعترف باخطاءك كذلك، ولا يمكنك التحدث بتلك الطريقة في آخر وقت مستقطع مع لاعبيك( واش انا ادخل لعب معكم ) وان تعبر بطريقة لا تليق لمدرب بعد نهاية المباراة مع الجزاءر حتى صرنا مسخرة لهم.
رايي ان تتنحى عن تدريب الفريق الوطني، وشكرا على كل ما قدمت
أسود الشوط الأول فقط، واش كايوكلوهم شي حاجة في وقت الإستراحة ديما كانشوفو التراخي ديالهم في الشوط الثاني. و هادشي غير تبذير للمال بدون فائدة و مشاو دارو صلة الرحم و رجعو ” باش جاي باش ضاير”
سي البوحديوي يقول أن البرتغال من المدارس العالمية الكبرى!! هل يدرك ما يقول؟ هنالك متتبعون كثر بالمغرب لكرة اليد، و على حسب علمي المدارس الأوروبية هي: فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، الدانمارك، النرويج..لم أسمع قط بالبرتغال على منصة التتويج..على أين مباراة الجزائر أثبتت أننا غارقون و سنبقى غارقين في الهواية إلى أن يبتعد البوحديوي و أتباعه من المنتخب..
لايمكن ان تبني فريق وطني من فراغ ولو كانت هناك نية حسنة و اجتهاد و مثابرة .
بناء فريق وطني قادر على صنع النجاحات ، يرتكز على فرق وطنية قوية .
يجب الاستثمار في الالعاب المدرسية ، يجب خلق ملاعب في جميع ربوع المملكة حتى تكون كرة اليد و كرة السلة و باقي الرياضات في متناول الاحياء الشعبية .
حتى البطولة الوطنية ضعيفة ، اين هو زمان عندما كانت مراكش لديها فرقتين و وحدة فرقتين ، و مكناس و الدار البيضاء…
لايمكن ان تبني فريق وطني من فراغ بطريقة موسمية .
نفس خطة الطريق التي استعملت في كرة القدم يجب ان تطبق في كرة اليد و كرة السلة
بعيدا عن الموسمية و العشوائية
عليكم مثلا باسم كبير في مرة اليد : مقروف
عند الفشل لا ينفع شرح اسبابه. اكثر من عشرين سنة وانت تدرب المنتخب الوطني. هذا يكفي شكرا لك.
من يتابع كرة اليد يعرف ان مجرد مشاركتنا في كأس العالم فهو انجاز كبير.
للأسف هناك اهمال للرياضات الجماعية الاخرى ككرة السلة وكرة اليد والتي نعتبر فيها متأخرين مقارنة بتونس ومصر وحتى الجزائر.
مدرب فاشل اكتر من عشرين سنة كمدرب منتخب كرة اليد لم يحقق اي انجاز يذكر حتى عندما كان المنتخب يضم لاعبين ممتازين ك براجع و اخرين . يجب التعاقد مع مدرب اجنبي لان انعدام الكفاءة هو ما يميز المغاربة في جميع المجالات .
هذا هو المشكل عندنا، الأخطاء كان عليك إصلاحها قبل الذهاب إلى المنافسة خصوصا انك مسؤول عن المنتخب سنوات
من خلال ما قاله المدرب الصف الهزيمة باللاعبين ونفاها عن نفسه…فالفريق المغربي ينهزم داءما في الشوط الثاني . …والجميع يعلم ان في الشوط الثاني تظهر قوة المدرب او ضعفه
والهدرة ديال الاسف وداكشي معندنا منديرو بيها على الافل كان عايهم يربحو الجزائر شوية النفس وبنادم يقدم استقالتو
الضعف منك انت اضعف مدرب عرفته كرة اليد الوطنية ما هي انجازاتك منذ كنت لاعبا حتى اصبحت مدربا لاشئ عندما يكون الفريق منتصرا الفضل لك و عندما ينهزم اخطاء اللاعبين و اين كنت في الشوط الثاني الذي هو مهمة المدرب اكثر من اللاعب اين تسييرك لكرسي الاحتياط الى عندك شوية ديال الاخلاق الرياضية قدم استقالتك من مصر قبل ما توصل الجامعة وفرات لك كلشي و اللاعبين اللي عندك محترفين فبطولات اروبية محترمة انت اللي غير ……
سبب هذا الظهور المتواضع هو اعتمادنا دائما على هاد عائلة البوحديوي من نهار عقلت على راسي و انا ما نشوفهوم مع منتخب كرة اليد من ايام ما كان كريم و اسماعيل لاعبان للمنتخب و الاخ الاكبر مدرب و لم نجني معهم سوى النكسات و الاخفاقات لذا على الجامعة أن تتعاقد مع مدرب من المدارس الرائدة في كرة اليد و تضع معه مشروع على المدى البعيد حتى نطور من مستوانا و الالتحاق بصفو المدارس الكروية في اللعبة و قد لاحظتم صعوبة تاهل المنتخب في عدة مناسبات لبطولة كأس العالم و ذلك لتطور المنتخبات الإفريقية على المستوى التقني فقد ولى زمن سيطرة منتخبات شمال أفريقيا على اللعبة كيفما كان الحال في تسعينيات القرن الماضي عندما كانت تتاهل منتخبات مصر و تونس و الجزائر و المغرب لذا يجب اعادة النظر في سياسة تدبير الجامعة لهذه اللعبة و كفانا ترقيع و جلب مدرب للاستعداد لبطولة معينة على بعد أشهر من انطلاقها و جلب كما قلت مدرب أجنبي محنك و برمجة معسكرات و مباريات ودية و المشاركة في تظاهرات على طول السنة و ليس عند الوقوف على البطولة