مدرب أورلاندو يعترف بصعوبة اللقاء أمام الرجاء

اعترف الألماني جوزيف زينباور، مدرب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي لكرة القدم، بصعوبة مهمة فريقه أمام الرجاء الرياضي خلال المباراة التي ستجمع بينهما غدا الأحد على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مدرب الفريق الجنوب إفريقي خلال الندوة الصحافية التي تسبق المواجهة: “فريقنا استعد بشكل جيد لهذه المباراة، ونعي جيدا صعوبة المهمة أمام فريق قوي ومجرب من قيمة الرجاء الرياضي، لهذا سنحاول أن نركز بشكل كبير طوال دقائق المباراة”.

واعترف زينباور بأن فريقه لن يستفيد بشكل كبير من مواجهة “النسور” أمام مدرجات فارغة، موردا أن الفريق “الأخضر” خاض بدوره لقاء الذهاب بجنوب إفريقيا في غياب الجماهير، ما يعطي تكافؤا في الفرص.

وأضاف المتحدث: “أعلم جيدا قيمة جماهير الرجاء، لكن هذا لا يعني أبدا أننا لا نتوفر على جماهير تلعب دورا هاما في تحفيز لاعبينا والضغط على الفرق المنافسة داخل وخارج ملعبنا”.

واختتم زينباور تصريحه بالقول: “نحن هنا من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى المربع الذهبي رغم صعوبة المهمة، لهذا سنحاول استغلال أنصاف الفرص والتركيز على كل التفاصيل الخاصة بمواجهة الإياب الحاسمة في هوية المتأهل”.

ويلتقي الرجاء الرياضي بضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي يوم غد الأحد على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، علما أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.