مدرب الرجاء البيضاوي يستعيد ثلاثة لاعبين بارزين

ينتظر أن يستعيد نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم مدافعه البوركينابي سومايلا واتارا والمهاجم سفيان رحيمي وحارس المرمى أنس الزنيتي، مباشرة بعد نهاية المباراة الودية الثانية التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي الأول بنظيره بوركينافاسو السبت على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة، أن “الثلاثي” المذكور سيعود مباشرة من العاصمة الرباط إلى البيضاء للالتحاق بمقر إقامة الفريق “الأخضر”، استعدادا للمشاركة في المواجهة المنتظرة أمام نهضة بركان لحساب مؤجل الجولة الـ19 من منافسات “البطولة برو”.

ووفق المصادر نفسها، فإن إدارة الرجاء قد حصلت على تراخيص لمشاركة هذه الأسماء في مواجهة الفريق “البرتقالي”، المقررة بعد غد الأحد على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأفادت المصادر بأن مسؤولي الفريق “الأخضر” يحاولون تأمين عودة المهاجم بين مالانغو ومتوسط الميدان فابريس نغوما في أقرب وقت ممكن، غير أن مشاركتهما في مواجهة نهضة بركان تبقى مستبعدة، لضيق الوقت بسبب التزامهما بالمشاركة رفقة منتخب بلدهما الكونغو في المباريات الدولية.

يشار إلى أن الرجاء الرياضي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب العام برصيد 42 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر الوداد الرياضي، بينما يأتي نهضة بركان في المركز التاسع بـ27 نقطة.