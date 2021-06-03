مدرب الرجاء: قيمة رحيمي تتجاوز 5 ملايين دولار

أثنى لسعد الشابي، الإطار التونسي ومدرب الرجاء الرياضي، على المستوى الفني للاعب الفريق سفيان رحيمي، معتبرا أنه الأفضل في مركزه على مستوى القارة.

وقال لسعد الشابي، في مداخلة عبر برنامج إذاعي تونسي، إن القيمة المالية لرحيمي حاليا، في نظره، تفوق 5 ملايين دولار، مؤكدا أنه، بالإضافة إلى العرض الذي تقدم به الأهلي المصري للاستفادة من خدماته، توصل بعروض أوروبية من أندية فرنسية وألمانية.

وعن أهدافه المسطرة مع إدارة “النادي الأخضر”، قال الشابي إن مسؤولي الرجاء الرياضي، خلال مرحلة المفاوضات معه، طلبوا منه التركيز على كأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس محمد السادس للأندية البطلة، بما أن الفرق مع متصدر الدوري آنذاك كان سبع نقاط، مردفا: “شخصيا أعتبر أيضا لقب الدوري أولوية.. ونحن نمضي قدما في المنافسة ونحتل صدارة الترتيب”.

وعما إذا كانت إدارة “الفريق الأخضر” فاتحته في مسألة تمديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الكروي الجاري، أوضح الشابي أنه يركز حاليا على مضامين عقده مع الرجاء الرياضي إلى حدود 21 غشت، موعد نهائي الكأس العربية.

وأشار المدرب ذاته إلى أن مجموعة من الأمور تطورت داخل الرجاء الرياضي منذ توليه مهمة تدريب “النسور”، وزاد موضحا: “غيرنا من طريقة لعب الفريق وأصبحنا نعتمد على الضغط العالي والتقدم بالكرة، فضلا عن تقليص عدد الأخطاء المرتكبة على مقربة من منطقة الفريق”.