مدرب الرجاء يُطالب بـ3 لاعبين في "المركاتو"

اجتمع الإطار الوطني جمال سلامي، مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدد من أفراد المكتب المسير لـ”الفريق الأخضر”، برئاسة رشيد الأندلسي، حيث أوضح مدرب “النسور” أنه في حاجة إلى تعزيز تشكيلة الفريق بلاعبين أو ثلاثة خلال “المركاتو” الشتوي الحالي، من أجل ضخ دماء جديدة في شرايين المجموعة التي تلعب على أكثر من واجهة.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن سلامي كشف حاجته إلى تعزيز التركيبة البشرية لـ”الخضر” ببعض الأسماء خلال “المركاتو”، مُشددا على أنه يعي جيدا حجم وتفاصيل الأزمة المالية التي يُمر منها النادي، غير أنه يُمني النفس بأن ينجح الأندلسي في تطعيم مراكز الخصاص، ولو بلاعبين أو لاعب واحد على أقل تقدير في حال وقفت المديونية حجر عثرة أمامه، إذ يسعى المدرب إلى التعاقد مع مهاجم إضافي يُساعد الكونغولي بين مالانغو في الخط الهجومي.

ووفق المصادر نفسها فإن رئيس “النسور” وبعض أعضاء المكتب المسير حاولوا إقناع سلامي بصعوبة المهمة، مطالبين إياه بإتمام الموسم الكروي الجاري بالأسماء المتوفرة، التي قال الأندلسي إنها حققت الكثير بعد التتويج بدرع “البطولة برو” الموسم المنصرم والوصول إلى “المربع الذهبي” من مسابقة دوري أبطال إفريقيا ونهائي البطولة العربية، وإنها قادرة على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية ضمن المسابقات التي يُنافس عليها “الفريق الأخضر”.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المكتب المسير الحالي شغله الشاغل هو تجاوز الأزمة المالية التي يعيشها النادي، مع المنافسة على الفوز بالألقاب المحلية والقارية التي يُشارك فيها رفاق العميد محسن متولي، إذ تُراهن إدارة “النسور” على التتويج بالبطولة العربية والاستفادة من المنحة المخصصة للبطل، التي ستُنعش خزينة النادي من أجل تقليص الديون ومجاراة باقي الملفات، ما قد يُخرج “الفريق الأخضر” من “الميركاتو” الحالي بخفي حنين.

ويعيش الرجاء ظروفا مالية صعبة خلال الفترة الأخيرة، دفعت الرئيس السابق جواد الزيات إلى تقديم استقالته من مهامه، ليعوضه نائبه الأول رشيد الأندلسي الذي تُطالبه جماهير “الأخضر” بضرورة إيجاد حلول عاجلة لتدبير المرحلة الحالية بأفضل طريقة ممكنة.

وكان الرجاء اكتفى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بالتعاقد مع لاعبين فقط؛ ويتعلق الأمر بالمدافع مروان الهدهودي بعد نهاية عقده مع الدفاع الحسني الجديدي، والمهاجم نوح وائل السعداوي من المولودية الوجدية، لتعويض رحيل المدافع بدر بانون إلى الأهلي المصري، ونهاية فترة إعارة حميد أحداد من الزمالك المصري؛ مع الفشل في إبرام عدد من الصفقات، وهو ما أغضب مناصري الفريق.

يُشار إلى أن الرجاء تُوج الموسم المنصرم بلقب الدوري الاحترافي، كما تنتظر “النسور” مباراة مصيرية وحاسمة أمام اتحاد جدة السعودي في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.