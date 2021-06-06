مدرب الزمالك يطالب بتقرير شامل عن أوناجم

أوردت تقارير مصرية، الأحد، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب نادي الزمالك المصري، طالب بإعداد تقرير شامل عن المغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق “الأبيض” المعار للوداد الرياضي.

وقالت صحيفة “اليوم السابع” إن كارتيرون طلب من طاقمه المساعد إعداد تقرير مفصل عن أوناجم من أجل الوقوف على مستواه للحسم في مصيره عودته إلى “القلعة البيضاء”.

ويشمل التقرير كل كبيرة وصغيرة تخص اللاعب المغربي، من قبيل عدد المشاركات والغيابات والأهداف والإصابات التي ألمت به خلال مقامه بالفريق “الأحمر”.

ويأتي طلب كارتيرون هذا رغبة منه في الوقوف على مستوى كل اللاعبين المعارين لرسم خارطة طريق الموسم المقبل، إما بعودة بعضهم أو تجديد إعارة البعض أو الاستغناء عنهم بشكل نهائي، بحسب “اليوم السابع”.

ويبصم أوناجم على مستويات كبيرة مع الوداد، حيث ساهم في بلوغ الفريق نصف نهائي كأس العرش، والمربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا، ناهيك عن صراعه على صدارة البطولة الوطنية الاحترافية مع غريمه الرجاء الرياضي.