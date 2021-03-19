مدرب "المرابطين" يعترف بصعوبة مواجهة "الأسود"

اعترف الفرنسي كورينتان مارتينز، مدرب المنتخب الموريتاني لكرة القدم، بصعوبة المواجهة التي ستجمعه بالمنتخب الوطني المغربي، في الـ26 من مارس الجاري، لحساب الجولة الخامسة من الإقصائيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي ستحتضنها الكاميرون مطلع السنة المقبلة.

وقال مدرب منتخب “المرابطين”، صباح أمس، خلال الندوة التي عقدها للإعلان عن تشكيلة المنتخب الموريتاني المستدعاة لمواجهة “أسود الأطلس” وبوروندي، إن “المنتخب المغربي قوي والبلد كبير في كرة القدم، لهذا مواجهتنا معهم لن تكون سهلة، لكننا سنحاول الاجتهاد وبذل مجهود مُضاعف حتى نُسبِّب لهم المشاكل”.

وتابع مارتينز قائلاً: “نعلم يقيناً أننا سنواجه المنتخب المغربي، الذي يمتلك لاعبين من الطراز الجيد، ويلعبون على أعلى مستوى. علينا أن نركز طوال فترات المقابلة. إنه موعد هام سيُحدّد موقفنا من التأهل إلى كأس أمم إفريقيا القادمة، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية”.

يشار إلى أن مباراة المنتخب الوطني المغربي ومضيفه الموريتاني، ستجرى الجمعة القادم بداية من الساعة الثامنة مساء، علما أن العناصر الوطنية تحتاج إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل رسمياً إلى نهائيات “الكان” المقبل.