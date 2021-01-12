مدرب "غلطة سراي" يحسم موقفه من عقد بلهندة

مدرب "غلطة سراي" يحسم موقفه من عقد بلهندة
صورة: أرشيف
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 07:37

وافق التركي فاتح تريم، مدرب غلطة سراي لكرة القدم، على استمرار الدولي المغربي يونس بلهندة مع المجموعة، بعدما كان قريبا من مغادرة النادي خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب مصادر “فاناتيك” التركية، فإن المدرب فاتح تريم يريد بقاء لاعب خط الوسط المغربي في فريقه، لاسيما عقب تألقه اللافت منذ بداية الموسم إلى آخر مباراة خاضها نهاية الأسبوع أمام غينتشلار بيرليغي، ضمن الأسبوع الـ18 من منافسات الدوري التركي، والتي شهدت تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك).

وأوضح المصدر المذكور أن إدارة غلطة سراي عرضت على بلهندة، الذي سينتهي عقده نهاية الموسم، عقدا لمدة عامين بقيمة 1.5 مليون يورو سنويا.

وبات الآن كل شيء رهينا بما سيعقب به بلهندة، البالغ من العمر 30 سنة، لاسيما بعد تخفيض أجره السنوي إلى النصف، إذ يكسب حاليا 3.3 ملايين أورو، علما أنه عبر في وقت سابق عن رغبته في الاستمرار مع غلطة سراي، وعدم الاحتراف في الخليج العربي، بالرغم من الإغراءات المالية الكبيرة التي توصل بها من قبل الأندية المهتمة بخدماته.

غلطة سراي فاتح تريم كرة القدم يونس بلهندة

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