مؤسسة ابتدائية تخلد ذكرى الراحل محمد الوفا

عرفانا بما قدمه في مختلف المناصب التي تولاها، أطلق اسم السياسي والوزير السابق الراحل محمد الوفا على مدرسة ابتدائية تابعة للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمراكش.

وقد قام سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة لمدرسة الجبل الأخضر الابتدائية بمراكش، حيث تمت إزاحة الستار عن التسمية الجديدة للمؤسسة، وعن اللوحة التذكارية بحضور كل من الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمدير الإقليمي للتربية الوطنية بمراكش وبعض أفراد عائلة الراحل محمد الوفا.

وقال أمزازي: “قمت بزيارة لمدرسة الجبل الأخضر الابتدائية بالمديرية الإقليمية لمراكش، وأطلقت عليها اسم مدرسة محمد الوفا الابتدائية، اعترافا بمجهودات الراحل محمد الوفا، الوزير السابق، وعرفانا بحسه الوطني الصادق في تدبير المهام التي سبق أن تقلدها داخل وخارج الوطن”.

وأضاف: “كانت هذه المناسبة فرصة لأطلع على البنيات والفضاءات المتوفرة، وكذا المؤهلات التربوية. وهكذا، زرت أندية القراءة والموارد الرقمية ونادي التسامح والتعايش، والنادي البيئي و الصحي. كما زرت قسما للتعليم الأولي وقاعات موارد التربية الدامجة. كما أعجبت بمجموعة من الأنشطة المقدمة من طرف متعلمات ومتعلمي هذه المؤسسة”.