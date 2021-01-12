مدرسة تهدد تلميذة مسلمة بسبب لباسها 

مدرسة تهدد تلميذة مسلمة بسبب لباسها 
صورة: ميرور
الأربعاء 13 يناير 2021 - 00:25

هددت مدرسة “أوكسبريدج” في المملكة المتحدة، أبوي التلميذة سهام حمود، البالغة من العمر 12 عاما، باتخاذ الإجراءات القانونية جراء ارتداء ابنتهما تنورة بطول الكاحل منذ سنوات، وعدم احترام الزي الرسمي الذي  من مميزاته ارتداء تنورة قصيرة.

وحسب ما ورد بصحيفة “ميرور” البريطانية، قال والد سهام، المدعو إدريس حمود، البالغ من العمر 55 عاما، إنها كانت تُرجع، كل يوم، من المدرسة في دجنبر الماضي لاستبدال تنورتها الطويلة بالقصيرة لكنها رفضت.

وتقول المؤسسة ذاتها، الموجودة بمقاطعة “ميدلسكس”، إنه يجب على جميع الفتيات ارتداء سروال أسود أو تنورة سوداء مطوية ممن يزودها بالزي الرسمي.

وهددت المدرسة باتخاذ خطوات لمقاضاة إدريس وزوجته سلمى، لعدم تبرير غياب ابنتهما، التي حاليا تدرس من المنزل بسبب قيود الإغلاق.

وتضيف سهام أنه ينبغي على المدرسة أن تسمح لها بارتداء الزي المدرسي المناسب لمعتقداتها الدينية. كما يجب على المؤسسة الاعتذار عن حرمانها من ولوج المدرسة لمدة شهر، وتأمل لو كان بإمكانها الذهاب إلى الدراسة كالمعتاد.

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