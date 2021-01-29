مدرسة مصابة بالسرطان تلقي دروسا افتراضية أثناء العلاج

عملت المُدرسة كيلي كلاين، من ولاية مينيسوتا الأمريكية، على تقديم الدروس عبر الإنترنت كل يوم، رغم إصابتها بمرض السرطان.

وحسب ما صرحت به في فيديو لها على شبكة “سي بي إس نيوز”، فقد كانت كلاين لا تتعامل مع تعليم الأطفال في العالم الافتراضي فقط، بل كانت كذلك تخضع للعلاج الكيميائي لسرطان المبيض، رافضة أخذ إجازة أثناء علاجها.

كما كانت الأستاذة تخضع للعلاج وأطفال الحضانة يشاهدونها، أثناء الحصص، معتبرة أن العمل الذي تحبه هو أفضل طريقة تجعل الوقت يمر بسرعة ويرسم الابتسامة على وجهها.

وقالت كلاين، الأم لطفلين، إنها تريد أن تظهر للجميع، سواء تلاميذها أو الناس الآخرين، أنه حتى مع الإصابة بمرض السرطان يمكن للناس أن يعملوا ويجدّوا دون فقدان الأمل.