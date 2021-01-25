مدرسة مغربية سنة 1945

مدرسة مغربية سنة 1945
صور: أرشيف أ.ف.ب
الإثنين 25 يناير 2021 - 23:45

مجموعة صور تؤرخ لمدرسة ابتدائية في جهة تافيلالت في 28 نونبر سنة 1945.

 

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