مدن مغربية تترقب انتعاشة سياحية بقدوم آلاف اليهود إلى "أرض الأجداد"

مُتوقعة أن تكون المستفيد الأول من حركة التنقلات السياحية بين المغرب وإسرائيل، تراهن مدن الهجرة اليهودية داخل المملكة على مزيد من الدعم للجانبين الثقافي والتاريخي داخلها، لضمان جاذبية الجالية المغربية.
وتعتبر مدن الصويرة وتنغير والدار البيضاء واجهة السياحة اليهودية داخل المغرب، حيث يعود المستقرون بإسرائيل لزيارة “مسقط الرأس” والأصدقاء من المسلمين المغاربة، فضلا عن احتضان مدن كثيرة لمقابر ومزارات الأجداد.
ومعروفٌ أن مدينة الصويرة كانت، في عهد السلطانين محمد بن عبد الله ومحمد الثالث، أول مدينة يتفوق فيها اليهود على المسلمين عدديا، في كل البلدان ذات الأغلبية المسلمة، وقدر الرقم حينها بـ32 ألفا؛ ما يجعلها القبلة الأولى ليهود إسرائيل.
وستكون “السياحة الدينية” المستفيد الأكبر في حلقة استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، خصوصا التي تحتضن معابد ومزارات ومواسم؛ أشهرها موسم “الهيلولة”، الذي ينطلق من شمال المغرب وينتهي بالصويرة مرورا ببني ملال.
لحسن حداد، وزير السياحة المغربي الأسبق، اعتبر أن الاستفادة قائمة على الدوام، على اعتبار أن اليهود المغاربة يزورون البلاد كل سنة؛ لكن مع الخط المباشر، بالطبع سيكون الأمر مضاعفا، خصوصا في مدن الصويرة والبيضاء ومراكش.
وأضاف حداد، في تصريح لجريدة هسبريس، أن العدد كان يقدر بعشرات الآلاف من الزوار سنويا، والآن سنتعدى ذلك بكثير، مشيرا إلى أن المسائل التنظيمية يتكلف بها اليهود أنفسهم، خصوصا أن أغلب ممارساتهم السياحية مرتبطة بالعقيدة اليهودية.
وأوضح النائب البرلماني الحالي أن العديد من المدن الأخرى تشهد تقاطر الجالية المغربية، والمطلوب الآن هو العمل على تسهيل الولوج إليها، والبحث مليا عن طرق لتجويد الخدمات، ورفع طاقة الإيواء في الكثير من المحطات السياحية.
وكشفت مصادر هسبريس أن وزارة السياحة والنقل الجوي شرعت، مباشرة بعد قرار استئناف العلاقات، في إعداد اتفاقية الطيران التي سيجري توقيعها بين فتاح العلوي، وزيرة السياحة، وبين ميري رغيف، نظيرتها الإسرائيلية؛ وهي من اليهود المغاربة.
ويحدد هذا الاتفاق، المرتقب توقيعه في غضون الأيام المقبلة، عدد الرحلات الجوية التي سيتم تأمينها بين المغرب وإسرائيل، وكذا الشركات الجوية التي يمكنها نقل المسافرين، مع التفاهم حول موضوع التأشيرة.
بل هو الخراب القادم و أبواب جهنم التي ستفتح على مصراعيها، من ينتظر خيرا من اليهود فهو واهم حد البله، الوحيدون الذين سيستفيدون إن كان ذلك هم زمرة قليلة من الفاسدين الذين متى انهارت الأمور حزمموا حقائبهم و تركوا المركب يغرق و لا حول و لا قوة إلا بالله
هل حقا تنتظرون الرفاهية على ظهر اليهود. اتعامل مع اليهود يوميا انهم اكثر الخلق شحا ثم ان الخطوط الجوية بين البلدين لطالما كانت مفتوحة عبر اسكال في اوروبا . لقد تهنا و فقدنا كل آمالنا حين تمسكنا بوعد ترامب تمسك الرضيع بصدر أمه .ترمب له بضعة أيام ثم تخرج إدارته و تعلمون أن اليساريين الذين سيحكمون يكرهون الملكيات و هم من سيحكم الان .وتشبت غريق بغرييييييييق
حقا ستنتعش كل القطاعات الاقتصادية ،وسيبدؤون في شراء تركتهم من المغاربة باثمنة مغرية، أتمم المشهد الأخير من عندك.
مرحبا بكم في بلدكم المغرب انت اخواننا ابناء المغرب الحبيب أرض أجدادكم ، بلدكم في حاجة إليكم ودعمكم ومساندتكم وسيعلم العالم ان المغرب بلد التعدد والتعايش والتراحم والمحبة وحسن الضيافة وبلد الخير ، جيرانكم في كل المدن المغربية يفتقدونكم منهم من مات رحمه الله ومنهم من بلغ من الكبر عتيا
التطبيع انتكاسة أخلاقية تجاه إخواننا الفلسطينيين.
أين هو حل الدولتين الذي نطلع من أجله، مما يجري على الأرض من إستيطان و تخريب للأراضي الزراعية للفلسطينيين، وإعتقالات و حصار لقطاع غزة وجرائم ترتكب يوميا بحق إخواننا.
الصهاينة لا يعترفون بحقوق الفلسطينيين إجمالا، لهذا وجب أن نقول لا للتطبيع.
النظام المصري أقام علاقات مع الكيان الصهيوني منذ 40 سنة ! و طفروه المصريين بهذا الاتفاق !! من يعول على الاستثمارات فهو واهم ! الصهاينة لم يرحموا حتى من أخذوا منهم أرضهم بالقوة .. بالعكس هم يبحثون عن اسواق يروجون فيها سلعهم المحولة جينيا. ابحثوا عن ما وقع للأردنيين جراء استهلاك المواد الصهيونية !!!…
لا للصهاينة في ارضنا المباركة، لا للمجرمين القتلة في وطننا! الوطن سينتعش بالتقسيم العادل للثروات و بجودة التعليم و الصحة و القضاء!
إنها بوادر الخير. نعم، هذه واحدة من الإيجابيات التي سيجلبها لبلادنا القرار الأخير لإقامة العلاقات مع إخواننا في إسرائيل. كان علينا اتخاذ هذا القرار منذ زمن طويل عوض أن نبقى مكبلين باعتقادات ايديولوجية قومجية بغيضة ،والجري وراء السراب الذي كاد أن يوصلنا إلى الهاوية، فالمزيد من توطيد العلاقات مع اسرائيل في جميع الميادين ،وخاصة الثقافية عَلٌَنا نكسر تلك القيود التي عرقلت ،ومنذ زمن طويل، مسيرتنا التقدمية والحضارية وحتى الإنسانية.
وعلى حسب هد العنوان .قريب تقولو بان حنا المغاربة اصلنا يهود .خصنا نطلبو حقنا في اسرائيل
نسأل الله القدير ان يرفع عنا هذا الوباء الذي شل جل القطاع السياحي ..المشكل العويص في هذه المدن التي سيتوافد فيها السياح خالية بالمرة من المراحيض العمومية …. هل المقاهي المنتشرة هي التي تعوض الدولة عن قضاء الحاجة بالنسبة للسياح الذكور .ونسائهم يعملن ليكوش ….. يا المهتمين بزمام السياحة .أكثروا من بناء المراحيض العمومية …
كلنا أمل في أن نكون في أمن و أمان مسلمين منتصرين مرحبين كريمين مع كل من يحترم ديننا و مقدساتنا و حرمتنا و وطننا.
أكثروا من بناء المراحيض العمومية
لاشئ سيتغير
من الناحية الاقتصادية .
من سيستفيد فقط الداخلية لأجل الحصول على أجهزة متطورة لتجسس على الشباب والمعرفة الاستباقية لأي نشاط حقوقي
لاعطاء اهمية و قيمة مضافة لتوافد افراد الجالية المغربية في اسرائيل الى ارض اجدادهم كسياح او مستثمرين يتوجب على الحكومة المغربية تسهيل مسطرة حصولهم على بطائق التعريف الوطنية و جوازات السفر لاننا سنستقبل جالية مغربية من نوع خاص اجبرتها الظروف و الصراعات السياسية في الشرق الاوسط على الابتعاد قسريا عن الوطن لا لشيئ سوى انهم مغاربة يقيمون بصفة دائمة او مؤقتة في دولة اسرائيل الشقيقة التي يعتبرها البعض دولة معادية في حين ان الجميع يعرفون منهم الاعداء الحقيقيون لللمغرب.
مرحبا و سهلا بالجالية اليهودية المغربية في وطنكم الام.
والذين يفضلون فلسطين عن وحدة وطنهم فليذهبوا لتحريرها بالذم لا بالكلام والشعارات
مرحبا ليتم تصورهم في الفنادق …….. يعرف الجميع أنّ الحركة الصهيونية والكيان الصهيوني ارتكب جرائم لا تحصى بحق العرب والمسلمين واليهو
Je vous conseille de se renseigner sur les touristes juifs dans les Juras en France… Les établissements touristiques ne sont pas contents
طبعوا مع من تشاؤون لكن الشعوب ستقاطع
المقاطعة ثم المقاطعة
لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا، اليهود و اللذين اشركوا
ـ إعادة العلاقات مع إسرائيل يخدم السلم ومصالح المغرب على جميع الأصعدة قبل كل شيء بالإضافة إلى صلة الرحم مع الجالية المغربية اليهودية و التي تعطي مثال يحتدى به في حب الوطن الأم.
ـ المغرب يجني ثمار نبوغ دبلوماسيته النشيطة وسياسة التعايش والسلم مع جميع الأديان منذ عصور مضت وهذا ليس بغريب على المملكة المغربية الشريفة
ـ الجالية المغربية اليهودية مكسب للمغرب و لا يقل أهمية على الجالية المغربية المسلمة او المسيحية …
ـ خطاب الكراهية والعنصرية لا مكان له بيننا
حسبية الله ونعم الوكيل ، الله يخد الحق ، ( ارحلوا ).
و من أصدقُ من الله قيلاً
( وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ )
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ
وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ
قال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
كل الترحيب بالمواطنين الإسرائيليين في بلدهم الثاني المملكة المغربية.
مرحبا بالجالية المغربية اليهودية في بلدها. نحن معتزون بحبهم لوطنهم و للدفاع عنه و عن وحدته في جميع أنحاء العالم.
لا اهلا ولا سهلا بالكيان الصهيوني الغاصب ، القتلة والمجرمين.
ملايين السائحين يزورون المغرب!
فما هو تأثير حفنة من الصهاينة على “انتعاش السياحة”؟؟
كل هذا يدخل في ايطار الدعاية “للتطبيع” مع الصهاينة المغتصبون للمقدسات الاسلامية والاراضي العربية..
ذكر الكاتب السلطانين، والسلطان محمد بن عبد الله هو السلطان محمد الثالث، فمن هو السلطان الثاني؟
يمر المغرب بفترة صعبة جراء فيروس كورونا،مادا اعطوا اليهود المغاربة لوطنهم الام،ولصندوق كوفيد و ماهي المشاريع التي اقاموها في المغرب؟ ام فقط امتيازات و تفضيلات،لا تنتظرو منهم الكثير،لن تروهم يشترون في الاسواق،فزياراتهم منغلقة على نفسها،
واخا غادا تنتاعش السياحة!!!
طفروه لي قبل منا مع الصهاينة
التطبيع الثقافي والتجاري والسياحي والأمني والدفاعي والمعلوماتي مع الصهاينة و مع ذلك
مازال العثماني يردد اننا مع العهد مع القضية الفلسطينية وان المغرب حكومة وملكا وشعبا لن يتخلى عن قضيتهم
وهل هذه الاتفاقيات مع الصهاينة ليست خيانة؟، ماذا بقي ؟
ماذا يريد المغاربة من اليهود ؟.يكفي أنهم كانوا ولا يزالون أعداء الله ورسله وأعداء الانسانية.
الازدهار قادم مع اليهود. ستعم الرفاهية مع أمريكا. أنا متفائل رغم أن اليهود يقولةن عن أنفسهم بأنهم بخلاء. و رغم أن أمريكا تعج بملايين الأمريكيين الفقراء. ورغم أن العمال المغاربة العاملين في امريكا لا يجنون شيئا مثا نظرائهم في أروبا… رغم و رغم أنا ليست لي حرية لأتشاءم. في كل مرة يقال بأن البلاد ستعرف قفزة أقول يا ربي السلامة.
سبحان الله زمن العجائب اصبحتم تطبلون لقدوم اليهود و تفتخرون بكل هذه التفاهات
الله يرحم صدام حسين
حسبي الله ونعم الوكيل
عجبا لكم. اليهود سينعشون السياحة المغربية. لقد اضحكني هذا العنوان…السياحة قتلت بالتشديد على الجالية المغربية… بين قوانين تصعب عليهم العودة الي ارض الوطن وانعاش سياحته. وها انتم ترون الان ان اليهود اصبحوا اكثر قيمة من الجالية المغربية عبر العالم وسيظفرون بتسهيلات لا يحلم بها المهاجرون الذين يحولون اموالهم الي المغرب.
حسب العديد من وكالات السياحة العالمية فإن السياح الإسرائيليين من الأسوأ في العالم متقشفون ويخربون الفنادق ويسرقون منها الاكسوسوارات وفوضويون فلا تنتظروا منهم الا الخراب
لا خير في درهم ملوث بقتل الأطفال والنساء.التربح من سياحة كهذه هو سحت ونار في البطون.وكأنك تأكل لحم الأطفال والشهداء في أرض الإسراء
هههههه تنتظرون من اليهود أن ينعشوا السياحة في البلاد ،أ لا تعرفون أن اليهود أكثر شحا ولا يدفع درهما حتى يتأكد بأنه سيعود عليه بمئة درهم، هم لا يدفعون المال للتسلية بل في شراء العقارات والأراضي والمتاجر…..سيستولون على كل العقارات والاراضي المغربية سيشتروا ويستوطنوا ويصبح هم أهل الوطن والمغاربة لاجئين عندهم بدون مأوى ستتذكرون كلامي هذآ بعد سنوات.
انتظروا الوهم,
وإذا طالب اليهود بالتعويض عن ممتلكاتهم على مدى سنوات ماضية , فما ذا تقولون لهم؟
أقصبي أوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي قوي ومتطور؛ وهو ما تزكّيه الأرقام المتعلقة بالناتج الداخلي الخام في إسرائيل، حيث ناهز، في سنة 2019، سقف 400 مليار دولار أمريكي، بينما سجل الناتج الداخلي في المغرب 117 مليار دولار. وأشار إلى أن هناك فرقا شاسعا أيضا على مستوى الدخل الفردي السنوي، حيث يناهز 42 ألف دولار أمريكي؛ فيما لا يتعدى الدخل الفردي السنوي في المغرب 3 آلاف دولار، مضيفا: “هذه الأرقام توضح الفرق بين الإمكانيات الاقتصادية للبلدين.
مرحبا بجميع سياح الكون في المغرب، ما دمت تحترم ثقافتنا و عادتنا المتنوعة و الغنية و القوانين الوطنية. لكن ما أخشاه هو أن بعض المنظمات المحسوبة عليهم ستقوم بشراء أحياء قديمة بالكل على حساب أفراد منهم، كما في القدس الشريف. مَن مِن اليهود المغاربة كان يملك دارا او أرضا له كل الحق في إسترجاعها إذا تم الإستيلاء عليها. لكن لا للاستيطان المخطط له من قبل منظمات مصالحها تعارض مصالحنا.
لعلمكم فقط، السياح الاسرائليين هم الأسوأ في العالم وهم المعروفين بسرقة الصابون والنشافات وما الى ذلك من الفنادق.
اوداين صاف
مرحبا بمواطنينا وابناء عمومتنا اليهود وغيرهم كلهم ..تحياتي
مرحبا بهم . شتان بين اليهود اولاد الأصل الذين يأتون حبا في المغرب وبين العرب الذين يأتون لسبب وحيد وهو استغلال المغاربة والبحث عن الجنس والموبيقات. الف مرحبا باخوتنا اليهود في أرضهم.
إن “يهود المغرب لم يتعرضوا للاضطهاد مطلقا، ونحن فخورون جدًا بأنه في تاريخ المغرب لم يكن هناك أي اضطهاد للشعب اليهودي”،;ونحن المغاربة جد فخورين بهذه الميزة التي تعتبر اعلى سمات السلام . فليعش السلام واهلا بكم معشر اليهود في بلدكم الثاني .ولنروي عطش البعد بيننا بما فيه مصلحة الشعبين .ولتكن 2020 سنة تجديد الثقة وبناء المستقبل لاجيال ستاتي .وليعش رائد السلم والسلام ملكنا الهمام محمد السادس
المغرب للمغاربة بغض النظر عن معتقداتهم، فمن حقهم زيارة بلدهم الأصلي وفي اي وقت يشاؤون وسواء لزيارة الأقارب أو مقابر الأجداد أو للسياحة فهذا شأنهم
فقط قد يطلب من الأمن بكل أطيافه بالمغرب اليقظة وأخد الحيطة والحذر وتوفير الأمن للناس مع تتبع السياح الوافدين لحماية البلد من كل الاخطار.
انا مسلم مغربي ضد التطبيع بجميع أنواعه مع كياني الصهيوني