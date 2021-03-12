مديرة جديدة للوكالة المستقلة لـ"الكهرماء" بالشاوية

أشرف إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات، والعامل مدير المؤسسات المحلية بوزارة الداخلية، على حفل تنصيب فاطمة الكنوني مديرة عامة جديدة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية، الخميس بمقر عمالة سطات، خلفا للمدير العام بالنيابة السابق عبد الرزاق قايدي.

واستعرض إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات، في بداية حفل التنصيب، المسار المهني والكفاءات العلمية والخبرة التي تتوفر عليها فاطمة الكنوني، معبرا عن استعداد السلطات الإقليمية المحلية والمنتخبة، وباقي الفعاليات الإقليمية بسطات وبرشيد، لمد يد العون وخلق فضاء ملائم لأداء الرسالة الملقاة على عاتق فاطمة الكنوني، منوها في الوقت نفسه بالمجهودات والخدمات التي قدمها المدير العام بالنيابة السابق عبد الرزاق قايدي، من خلال الأوراش والمشاريع التي أشرف عليها على مستوى هذا القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن المديرة العامة الجديدة فاطمة الكنوني من مواليد سنة 1971 بمدينة خنيفرة، خريجة المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، شعبة هندسة المياه فوج 1996. التحقت في بداية مشوارها المهني بالوكالة المستقلة متعددة الخدمات بمدينة أكادير سنة 1998 كرئيسة مكتب الدراسات والتطهير، ثم رئيسة مصلحة الدراسات والبرمجة والتطهير بالمؤسسة نفسها سنة 2000.

كما تقلدت الكنوني سنة 2006 بالوكالة المستقلة متعددة الخدمات بمدينة أكادير، منصب رئيسة مصلحة أشغال البنيات التحتية للتطهير، فضلا عن تمثيلها المؤسسة سنة 2009 كمندوبة لها بعمالة إنزكان أيت ملول، وفي سنة 2014 جرى تعيينها مديرة عامة للوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء.

وقد عرف حفل تنصيب فاطمة الكنوني مديرة عامة جديدة على رأس الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية، حضور الكاتبين العامين لإقليمي سطات وبرشيد، ورئيس المجلس الإقليمي لسطات، ورؤساء المجالس الجماعية، وأعضاء المجلس الإداري، ورؤساء المصالح بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية.