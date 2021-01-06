مديرية أسفي تعتمد على التعليم الذاتي بالعالم القروي

قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأسفي، الأربعاء، الاعتماد على التعليم الحضوري بعاصمة عبدة وجماعتي جزولة واسحيم، والذاتي بالمؤسسات القروية، أيام الخميس والجمعة والسبت، بعد صدور نشرات جوية إنذارية من المستوى الأحمر.

وجاء هذا القرار التربوي تنزيلا للتدابير الاستعجالية التي اتخذت في اجتماع عقدته اللجنة الإقليمية لليقظة، لمواجهة خطر الفيضانات والظروف الجوية المتقلبة التي قد يشهدها الإقليم.

ويروم هذا القرار، الذي اتخذ بحضور الحسين شاينان، عامل إقليم أسفي، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لأسفي، والسلطة المحلية والأمنية والمصالح القطاعية الخارجية، الحفاظ على سلامة التلاميذ والتلميذات والأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسات التعليمية.

وفي السياق ذاته، أقرت اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع عدة إجراءات على مستوى الجماعات الترابية المهددة، لضمان سلامة المواطنين بالإقليم وممتلكاتهم من خطر الفيضانات المحتملة، وتهيئة مراكز وفضاءات للإيواء قصد استقبال الساكنة المتضررة.

وأشارت النشرة الإنذارية للأرصاد الجوية، الأربعاء، إلى أن مجموعة من المناطق بالمملكة ستعرف، خلال 48 ساعة المقبلة، تساقطات مطرية مهمة ورياحا قوية.