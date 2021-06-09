مديرية الأمن تطلق حملة تحسيسية لضمان التكفل بالنساء ضحايا العنف

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال لقاء دراسي عقد بالدار البيضاء، عن انطلاق الحملة التحسيسية الهادفة إلى توطيد التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الأمنية لضمان التكفل بالنساء ضحايا العنف.
والي الأمن الحايل الزيتوني، مدير الأمن العمومي، قال إن “ما تمّ إنجازه، إلى حد الآن، من برامج في التكوين والتحسيس، وكذا إعداد الدعامات والمواد البيداغوجية ذات الصلة بالموضوع، يتجاوز مستوى الأنشطة الظرفية ليرقى إلى مستوى شراكة نموذجية حقيقية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالرباط”.
وأضاف الزيتوني، ضمن أشغال اليوم الدراسي المعنون بـ”تحديات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف”، أن “الشراكة تسعى إلى التعاون وتبادل الخبرات وتقييم النتائج، من أجل التوصل إلى عمل نموذجي وجدي يخدم المصالح الفضلى للمرأة، ويحميها من كل استغلال سلبي يعاكس توجه وأهداف هاتين المؤسستين وباقي الشركاء الوطنيين والدوليين العاملين في هذا الخصوص”.
وأوضح المسؤول الأمني أن “التصدي الدولي لظاهرة العنف ضد النساء بكل أشكاله عرف، منذ تسعينيات القرن الماضي، محطات مهمة؛ تجلت في توصيات المؤتمرات ومضامين الاتفاقيات الدولية، وفي إقرار أجهزة وآليات لتفعيلها وتتبعها، حيث تبقى أهم هذه المحطات هي الإصدار الأممي لاتفاقية “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء”، و”الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد النساء”، والدعوة إلى المصادقة عليهما وتفعيلهما ميدانيا”.
وأكدت الكلمة الافتتاحية لوالي الأمن أن “المغرب قطع أشواطا مهمة على درب تمكين النساء على المستويات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، انسجاما مع التوجه الدولي في هذا الموضوع، بفضل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، ونظره الموفق السديد القاضي بجعل النهوض بأوضاع النساء من بين أسس المجتمع الديمقراطي الحداثي، التي تنبني على أسس المساواة والعدل والإنصاف وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة والعادلة في المسار التنموي للبلاد”.
وتابع المتدخل عينه بأن “موضوع مناهضة العنف ضد النساء شكل ورشا كبيرا في إستراتيجيات عمل المديرية العامة للأمن الوطني، انطلاقا من قناعة راسخة بأن العنف ضد هذه الفئة المجتمعية يمس بالمكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حقوق الإنسان”، لافتا إلى انخراط المديرية بشكل فعلي في تنزيل مخرجات السياسات العمومية المعتمدة في مجال مناهضة العنف ضد النساء.
وأبرز والي الأمن، الذي يشغل مدير الأمن العمومي، أنه “في حدود الصلاحيات الموكولة إلى المديرية العامة للأمن الوطني قانونا، وفي سياق صدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وعملا بالمقتضيات ذات الصلة من القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، انصبت الجهود على وضع الترتيبات وتعميم التأويلات القانونية والعملية اللازمة لإعمال مقتضياته على أرض الواقع”.
واستطرد بالشرح: “منذ 24 دجنبر 2020، توجت هذه المجهودات، ضمن جملة تدابير أخرى، بإعداد واعتماد نموذج موحد لتجميع الإحصائيات الخاصة بالعنف ضد النساء والفتيات، بهدف رصد أشكال وحجم واتجاهات هذه الآفة، وكذا المساعدة على وضع الآليات الوقائية والزجرية الملائمة، وضمان الحقوق والحريات الأساسية للفئات النسائية المستهدفة، وفقا للقانون”.
هاذا من بين الاسباب التي أفشت في مجتمعنا مالم يكن سابقا من كثرة نسبة الطلاق ولعزوف عن الزواج وبالتالي أصبح المغرب من الدول التي تخشى الشيخوخو في حدود 2045
الصراحة موضوع العنف ضد المراة اخد اكتر من قيمته اليوم فقط 3 مواضيع عن العنف ضد المراة وكان الرجل غير معنف وجمعيات الاسترزاق بالمراة متيبان ليها غير العنف الزوجي وتيحرضو العيالات على رجالهوم بينما العنف ديال ما يسمى المصاحبة وشحال من واحد تيسلخ وحدة ومتتشكيش بيه حيت ماشي راجلها وشحال من وحدة تتمشي تزني مع واحد فظروف لا انسانية اما في السيارة او الخلاء او بالقوادس والمزابل وبدون اي احتياطات ولا اي شئء يقضي حاجته ويرميها في الشارع ونظرات الناس اليها وهي عاجبها الحال ولكن الى بغيتي الحلال او تعلق الامر بالزوج ترفض اعطاءه حقه الشرعي وتتشرط عليه وهاد عن تجربة شخصية لا اجد اي مشكلة في القيتم بعلاقات غير شرعية وفي ظروف غير انسانية وما عمر شي وحدة تشكات وفاش بغيت نرجع لطريق الله قالك خصك تكون هدام ومرسم وعندك الدار جمعيات المراة تحرض الفتيات على التهرب من الزواج الحلال الدي يباركه الله والقانون والمجتمع وتزين لهم الفساد والعلاقات المحرمة الله يهدي بنات اليوم انا بغيت غير نتزوج حيت عييت من الفساد وما لقيتش اللي تتزوج بيا على سنة الله ورسوله ولكن ادا تعلق الامر بما يسمى المصاحبة فلا اجد اي مشكل
كاين للي كيلصق العنف ضد التساء صحة بالاسلام.
الاسلام حرم الضرب ونهى عنه.
راه الصلاة للي هي عملد الدين وماتضرب ولدك عليها حتى يدير 10 سنين.. وتعلمو قبل منها 3 سنين يعني كتٱمرو 5475 مرة.. واش بعد هاد العدد غادي تحتاج معاه الضرب؟.. يعني ما سوا الصلاة من أخطاء ومشاكسات الطفل ماتضربوووش عليها.
كذلك المرأة.. فالاصل عمرك ماتمد ايديك عليها.
النبي قال.. رفقا بالقوارير… شبههم بالزجاج . والنبي للي هو اسوة ديالنا عمرو ما ثبت انو مد ايديه الشريفة على وحدة من زوجاتو او سبهم او حتى أغلظ لهن القول.
غادي يجي واحد ويقولي راه قالها الله فالقرٱن.. غادي نقوليه نعم صحيح.. ولكن كيفاش هاد الضرب؟.. الجواب كاين فالقرٱن..
الحالة الوحيدة للي جا فيها الضرب هي مع النبي أيوب مع زوجتو.. مللي حلف أنو يضربها مئة ضربة حيت تعطلات.. الله امرو انو يجمع خصلة فيها مئة شعرة ويضربها ضربة وحدة خفيفة…. فقط باش مايحنثش حيت حلف.. أما فالاصل مايضربهاش.
عمر بن الخطاب كيقول لا تضربو الناس فتذلوهم.
بالعكس الاسلام وصانا على النساء نكرموهم ونتهلاو فيهم ونعيشوهم على كفوف الراحة. ولكن بصح كاينين شي وحدين اشباه الرجال.. لااا علاقة.