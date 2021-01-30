تلقيح أطر قطاع التربية الوطنية ينطلق في الناظور

تحت إشراف عامل إقليم الناظور علي خليل، انطلقت عملية تلقيح موظفي وأطر قطاع التربية الوطنية بالناظور ضمن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها الفعلية يوم الخميس الماضي.

وتلقى، بدايةً، موظفو المديرية الإقليمية للتربية الوطنية الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، على أن تشمل العملية في الأيام القادمة باقي المستفيدين من أسرة التعليم بالناظور.

وأشادت المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور بـ”مجهودات كافة المتدخلين في الحملة التي نُظمت بتنسيق مشترك بين مديرية التربية الوطنية ومديرية الصحة وتحت إشراف عامل الإقليم شخصيا”، داعية إلى “تكثيف الجهود من أجل إنجاح العملية في أفق عودة الأجواء العادية إلى المؤسسات التعلمية”.

وأوضحت المتحدثة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المديرية تعمل حاليا على معالجة كافة لوائح المستفيدين من نساء ورجال التعليم التي أعدتها المؤسسات التعليمية وسلمتها للمصلحة المكلفة بالمديرية، للتعجيل بإجراء عملية التطعيم خلال الأسبوع القادم”.