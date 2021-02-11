مديرية الضرائب تستقبل الشكايات عبر الأنترنيت‎

أعلنت المديرية العامة للضرائب أنها أطلقت خدمة إلكترونية تخص تقديم الشكايات عبر الأنترنيت تسمى “e-réclamation”، وذلك في إطار مواصلتها إستراتيجية الرقمنة والانفتاح وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأوردت المديرية، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الخدمة، ومن خلال واجهة سهلة الاستخدام، تتيح للمنخرطين في الخدمات الإلكترونية SIMPL مجال تقديم شكاياتهم ومتابعة معالجتها.
بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المنخرطون في الخدمات الإلكترونية SIMPL، حاليا، بإمكانية تتبع الشكايات مباشرة عبر تطبيق الهاتف المحمول “Daribati”، يضيف البلاغ.
وذكرت المديرية، في هذا الصدد، أن تطبيق الهاتف المحمول “Daribati” يقدم خدمات متنوعة، مثل الاطلاع على الوضعية الجبائية (الإقرارات والدفعات والمبالغ المرجعة وتلك المستردة والضرائب والرسوم الصادرة، وما إلى ذلك)، وأداء الضرائب والرسوم، وشراء الطوابع الضريبية وتحميل الشهادات وما إلى ذلك.
كلميم .
تبقى حبر على ورق حين تصل تقسيمية كلميم .
لان الموضفين بالتقسيمية لا يعترفون بالبوابة اللالكترونية ويصرون على الحضور لكي يمارسوا الابتزاز .
تقسيمية كلميم تمارس فيها كل انواع الابتزاز والشطط في استعمال السلطة والزبونية والمحسوبية .واغراق كاهل التجار ابجدد الصغار بمبالغ جد مرتفعة لتعويض المبالغ التي ثم نقصها لتجار كبار وتغطية الفرق.
المديرية العامة يجب ان تفتح تحقيق في الامر . احد الموضفين معروف جدا واستحال . وتجبر
مبادرة جيدة ولكن السؤال المطروح هو ان المؤسسة الضريبية ستبث في تلك الشكاوى في اقرب الاجال او ان يجيبنا هدا الموقع ان شكايتكم رهن الدراسة كلما دخلت اليه لدالك عليكم تحديد مدة دراسة الشكاوى والادلاء بالاجابة