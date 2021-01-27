مديرية الضرائب تعلن خدمة "حجز موعد إلكتروني"‎

أطلقت المديرية العامة للضرائب، بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية (ADD)، خدمة “حجز موعد إلكتروني”، وذلك في إطار تحسين جودة الاستقبال والخدمات.

وأوردت المديرية، من خلال بلاغ توصلت به هسبريس، أنه من خلال هذه المنصة المصممة بطريقة بسيطة وملائمة سيتمكن المرتفقون من الاستغلال الأمثل لوقتهم وبرمجة مواعيدهم مع الموظف المسؤول عن معالجة ملفهم، وذلك وفق التوقيت المناسب لهم.

خدمة “حجز موعد إلكتروني” متاحة عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب www.tax.gov.ma؛ والتطبيق الهاتفي “ضريبتي” الذي يمكن تحميله على بلاي ستور (Android) وآب ستور (IOS).