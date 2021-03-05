"الضرائب" توضح مسطرة الإقرار بالمساهمة المهنية

قالت المديرية العامة للضرائب إنه “في إطار تبسيط المساطر الجبائية، وبموجب مقتضيات قانون المالية لسنة 2021، تم تعويض نظام الربح الجزافي المطبق في مجال الضريبة على الدخل، بالمساهمة المهنية الموحدة”.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أنه “تم إحداث هذه المساهمة المهنية لهدفين، من جهة، تمكين المهنيين الخاضعين سابقا لنظام الربح الجزافي من أداء ضريبة موحدة تعوض الضريبة الجزافية على الدخل والرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، ومن جهة أخرى، تضمن لهم تغطية صحية من خلال واجب تكميلي موجه للخدمات الاجتماعية لتغطية التأمين الإجباري عن المرض”.
وبخصوص الإقرار، أشار البلاغ إلى أنه “يتعين على الأشخاص الذاتيين الذين كانت دخولهم المهنية محددة وفق نظام الربح الجزافي قبل فاتح يناير 2021، إيداع إقرار برقم الأعمال بطريقة إلكترونية أو وفق مطبوع نموذجي أعدته الإدارة، وذلك قبل فاتح أبريل القادم”.
وأضاف المصدر ذاته أن “الخاضعين للضريبة المعفيين سابقا من إيداع الإقرار بمجموع الدخل في إطار نظام الربح الجزافي، ملزمون من الآن فصاعدا بالإدلاء بالإقرار المتعلق برقم الأعمال”.
وذكّر البلاغ بأن “مبلغ رقم الأعمال المحقق بواسطة الأداء عبر الهاتف النقال برسم السنوات الممتدة من 2020 إلى 2024 لا يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة المتعلقة بالمساهمة المهنية الموحدة، والشأن كذلك بخصوص حدود رقم الأعمال لاستحقاق الخضوع لنظام هاته المساهمة”.
وفي إطار تبسيط الإجراءات وإعفاء المواطنين من التنقل إلى الإدارة، وضعت المديرية العامة للضرائب رهن إشارة الملزمين الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة إقرارا معبأ مسبقا على مستوى خدمات “SIMPL” من خلال بوابتها الإلكترونية www.tax.gov.ma، يمكنهم الاطلاع عليه وتأكيده بكل بساطة من خلال إدخال رقم التعريف الضريبي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف.
وعن مسألة الأداء، أكد البلاغ أنه “يمنح للملزمين خياران، هما الدفع التلقائي للمساهمة بأكملها قبل فاتح أبريل 2021، أو أداء أربع دفعات ربع سنوية، وذلك قبل انصرام أشهر مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر من السنة الجارية”، مضيفا أنه بخصوص المساهمة المهنية الموحدة التي تطبق على زائد القيمة والتعويضات، فهي تدفع تلقائيا بالكامل خلال آجال الإقرارات المتعلق بها.
وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى أنه من أجل الاطلاع على الإقرار، يتعين على الملزم اتباع الولوج إلى الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب ثم الضغط على خدمة “SIMPL-CPU”، والانخراط في خدمة “SIMPL-CPU” بإدخال رقم التعريف الضريبي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف، وتعبئة العنوان الإلكتروني ورقم الهاتف، ثم إدخال كلمة المرور من اختيار الملزم، وإدخال رمز الدخول الممنوح من قبل النظام المعلوماتي وكلمة المرور التي تم اختيارها من طرف الملزم للولوج إلى “SIMPL-CPU”.
كما يتعين عل الملزم “الاطلاع على الإقرار المعبأ مسبقا واختيار كيفية أداء المساهمة المهنية الموحدة (الدفع السنوي أو ربع السنوي) وإدخال رقم وتاريخ الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، و”إيداع الإقرار في خانة SIMPL-CPU والقيام بالأداء الإلكتروني باستعمال البطاقة البنكية أو عبر قنوات الدفع المتعددة”.
وفي حالة اختيار الأداء عبر الدفعات ربع السنوية، يجب الولوج إلى “SIMPL-CPU” قبل انصرام أشهر مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر من السنة الجارية، والقيام بالأداء الإلكتروني باستعمال البطاقة البنكية أو عبر قنوات الدفع المتعددة.
روينة حقيقية !! من وضع هذا الاجراء لا تربطه بواقع البلد اي شيء فهم يعيشون بعقولهم خارج البلد وواقع البلد !!
في عام الجاءحة اصبح المواطن البسيط حيط قصير يتم ارتكاب مختلف الاجحاف في حقه !!
منذ عقود ونحن نسمع تبسيط الإجراءات الضريبية و الحاصل هو أنها تتعقد سنة بعد سنة
الأمر ليس بالسهولة المتناهية التي تتصورها المديرية العامة للضرائب ، خصوصا وأن غالبية الملزمين ليس بامكانهم ملئ استمارة عادية قكيف لهم أن يلجوا للبوابة الالكترونية بسهولة ، كما تقول المديرية العامة للضراىب أن عليهم الولوج لبوابة الالكترونية كذا عند التصريح ثم عند الأداء ، وحتى اللجوء للمحاسبين من أجل القيام بهذا العمل سيكون شبه مستحيل لأن أغلب مكاتب المحاسبين سيكون أصحابها منهمكين في إعداد تصريحات الشركات قبل فاتح أبريل في ظروف اشتغال تفتقد لأية مساندة او تمديد في الأجال على الرغم من حالة الطوارئ لازالت متواصلة ببلادنا وحظر التجول الليلي يبتدئ في الساعة 9 ليلا ، الخلاصة أن الادارة يجب أن تجد حلا منصغا للجميع على الأقل خلال هذه السنة التي نعيش فيها آثار فيروس كورونا…..نسأل أن يرفعه عنا وعن سائر الناس .
السلام عليكم انا عندي التغطية الصحية كنخلص على راسي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبقتش مستخدم وليت تاجر واش غنخلص التغطية 2 المرات اللي يمكلو يفيدني وشكرا
في الحقيقة انا لا افهم المصطلحات القانونية ولكني اعرف ان دفع الضريبية واجب و من تملص او تهرب او امتنع عن دفعها فهو سارق للمال العام…… يعني انه مجرم…يجب تطبيق القانون بصرامة… و لكن يجب ان يستفيد منها الفقراء…. دفع الضريبية واجب على من كان قادرا على دفعها و هي حق للفقراء….
سلام عليك طلبي هو الضريبة علي الاراضي غير مبنية ما هي الشروط هل هده الاراضي خارج المدينة ولم تتوفر علي الماء و لا كهرباء ولا تجهيز هل نؤدي عليها الضريبة فان مجلس البلدي بمدينة قصبة تادلة ينصب علي السكان والاحتيال تفرض علي المواطن الضراءب غير قانونية واطلب من المسؤولين ان يعملوا حدا قبل ان تكون فوضاء
في ضل أزمة خانقة تعيشها مجموعة من القطاعات الاقتصادية بسبب كورونا وما قبل كورونا طلعت علينا هده إجراءات الضريبية والجمركية التي ستزيد الطين بلة الكل سيعلن الإفلاس لامحال
عندما قرأت في المقال :تأدية الواجب التكميلي لسنة كاملة أو تقسيمه لأربع دفعات تيقنت بأن الضربة القاضية قادمة لا محالة. نسأل الله أن يعيننا على المصاريف وأن لا يحوجنا ولا يذلنا إلا إليه. وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض.