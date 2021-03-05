"الضرائب" توضح مسطرة الإقرار بالمساهمة المهنية

قالت المديرية العامة للضرائب إنه “في إطار تبسيط المساطر الجبائية، وبموجب مقتضيات قانون المالية لسنة 2021، تم تعويض نظام الربح الجزافي المطبق في مجال الضريبة على الدخل، بالمساهمة المهنية الموحدة”.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أنه “تم إحداث هذه المساهمة المهنية لهدفين، من جهة، تمكين المهنيين الخاضعين سابقا لنظام الربح الجزافي من أداء ضريبة موحدة تعوض الضريبة الجزافية على الدخل والرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، ومن جهة أخرى، تضمن لهم تغطية صحية من خلال واجب تكميلي موجه للخدمات الاجتماعية لتغطية التأمين الإجباري عن المرض”.

وبخصوص الإقرار، أشار البلاغ إلى أنه “يتعين على الأشخاص الذاتيين الذين كانت دخولهم المهنية محددة وفق نظام الربح الجزافي قبل فاتح يناير 2021، إيداع إقرار برقم الأعمال بطريقة إلكترونية أو وفق مطبوع نموذجي أعدته الإدارة، وذلك قبل فاتح أبريل القادم”.

وأضاف المصدر ذاته أن “الخاضعين للضريبة المعفيين سابقا من إيداع الإقرار بمجموع الدخل في إطار نظام الربح الجزافي، ملزمون من الآن فصاعدا بالإدلاء بالإقرار المتعلق برقم الأعمال”.

وذكّر البلاغ بأن “مبلغ رقم الأعمال المحقق بواسطة الأداء عبر الهاتف النقال برسم السنوات الممتدة من 2020 إلى 2024 لا يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة المتعلقة بالمساهمة المهنية الموحدة، والشأن كذلك بخصوص حدود رقم الأعمال لاستحقاق الخضوع لنظام هاته المساهمة”.

وفي إطار تبسيط الإجراءات وإعفاء المواطنين من التنقل إلى الإدارة، وضعت المديرية العامة للضرائب رهن إشارة الملزمين الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة إقرارا معبأ مسبقا على مستوى خدمات “SIMPL” من خلال بوابتها الإلكترونية www.tax.gov.ma، يمكنهم الاطلاع عليه وتأكيده بكل بساطة من خلال إدخال رقم التعريف الضريبي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف.

وعن مسألة الأداء، أكد البلاغ أنه “يمنح للملزمين خياران، هما الدفع التلقائي للمساهمة بأكملها قبل فاتح أبريل 2021، أو أداء أربع دفعات ربع سنوية، وذلك قبل انصرام أشهر مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر من السنة الجارية”، مضيفا أنه بخصوص المساهمة المهنية الموحدة التي تطبق على زائد القيمة والتعويضات، فهي تدفع تلقائيا بالكامل خلال آجال الإقرارات المتعلق بها.

وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى أنه من أجل الاطلاع على الإقرار، يتعين على الملزم اتباع الولوج إلى الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب ثم الضغط على خدمة “SIMPL-CPU”، والانخراط في خدمة “SIMPL-CPU” بإدخال رقم التعريف الضريبي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف، وتعبئة العنوان الإلكتروني ورقم الهاتف، ثم إدخال كلمة المرور من اختيار الملزم، وإدخال رمز الدخول الممنوح من قبل النظام المعلوماتي وكلمة المرور التي تم اختيارها من طرف الملزم للولوج إلى “SIMPL-CPU”.

كما يتعين عل الملزم “الاطلاع على الإقرار المعبأ مسبقا واختيار كيفية أداء المساهمة المهنية الموحدة (الدفع السنوي أو ربع السنوي) وإدخال رقم وتاريخ الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، و”إيداع الإقرار في خانة SIMPL-CPU والقيام بالأداء الإلكتروني باستعمال البطاقة البنكية أو عبر قنوات الدفع المتعددة”.

وفي حالة اختيار الأداء عبر الدفعات ربع السنوية، يجب الولوج إلى “SIMPL-CPU” قبل انصرام أشهر مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر من السنة الجارية، والقيام بالأداء الإلكتروني باستعمال البطاقة البنكية أو عبر قنوات الدفع المتعددة.