"مديرية سطات" توضح بخصوص الاختلاس الكهربائي

قالت المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بسطات إن فرقها التقنية تقوم بحملات متكررة للمراقبة الدورية في إطار محاربة ظاهرة الاختلاس الكهربائي، “حيث أسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد كبير من المخالفات تم تحرير محاضر في شأن مرتكبيها ومتابعتهم قضائيا”.

وأضافت المديرية، في بيان توضيحي صادر عنها، أنها قامت، في هذا الصدد، بمجموعة من التدابير “التي أسفرت عن إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية بدوار الغابة التابع لنفوذ الجماعة الترابية للسوالم الطريفية وتسوية وضعية 1598 مسكنا كانت في وضعية اختلاس، وذلك بإبرام عقود اشتراك فردية، وكذا تسوية وضعية 580 مسكنا كانت في حالة اختلاس بدوار الرواكلة التابع لنفوذ الجماعة الترابية للسوالم الطريفية، وذلك بوضع ستة عدادات كهربائية عامة ذات الدفع المسبق، إضافة إلى تسوية وضعية 332 مسكنا كانت في حالة اختلاس بدوار المنزه التابع لنفوذ الجماعة الترابية للسوالم، وذلك عبر إبرام عقود اشتراك فردية”.

كما لفتت المديرية الإقليمية الانتباه إلى أنها قامت بعدة تدابير للحد من ظاهرة اختلاس الكهرباء على مستوى دوار الشرفاء التابع للجماعة الترابية لسيدي رحال الشاطئ، أبرزها إزالة الخيوط العشوائية التي يستعملها حوالي 900 مسكن لاختلاس الكهرباء، مما تسبب في محاصرة أعوان المكتب من طرف الساكنة قبل تدخل السلطات الأمنية والقضائية، وكذا إنجاز شبكة كهربائية مؤقتة قصد إبرام عقود فردية لكهربة المساكن بالتنسيق مع السلطات الإقليمية والجماعة الترابية”.

وذكر البلاغ أن المصالح التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، “لا تدخر أي جهد لمحاربة ظاهرة اختلاس الكهرباء التي تكبد المكتب خسائر مالية فادحة، وتقوم بحملات دورية كان آخرها يومي 24 و30 دجنبر 2020، تم خلالها قطع الكهرباء عن 85 مسكنا وتحرير محاضر في شأنها من طرف عناصر الدرك الملكي بسيدي رحال الشاطئ”.