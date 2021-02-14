مديرية فاس تنفي خبر وفاة مسنين بلقاح "كورونا"

نفت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس الخبر، الذي تم تداوله على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص وفاة شخصين مسنين بالجهة إثر تطعيمهما باللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.

وأكدت المديرية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن هذا الخبر عار من الصحة، مشيرة إلى أن المستفيدين من اللقاح على اختلاف فئاتهم يتمتعون بصحة جيدة. وأضافت أن أطر نظام اليقظة اللقاحية تواكب عملية التلقيح، ولم تسجل أي أعراض مقلقة باستثناء بعض الأعراض الجانبية الطفيفة كالاحمرار أو الطفح الجلدي أو حمى خفيفة.

وأوضح المصدر ذاته أنه على غرار جميع الأدوية والمنتجات الصحية، يمكن أن يسبب اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” آثارا جانبية خفيفة لدى بعض الأشخاص.

وأضاف البلاغ أن المديرية الجهوية للصحة إذ تشجب مثل هاته التصرفات، وتحذر من كل ما من شأنه أن يعيق جهود البلاد وكل المتدخلين في مكافحة جائحة “كوفيد-19″، تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة، والانخراط المسؤول في هاته المرحلة الحاسمة.