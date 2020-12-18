مدينة العيون تجدد الثقة في خدمات "أوزون" للنظافة‎

من المرتقب أن يعطي، يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020، والي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بيكرات، ورئيس جماعة العيون، مولاي حمدي ولد الرشيد، والرئيس المدير العام لمجموعة أوزون للبيئة والخدمات، عزيز البدراوي، الانطلاقة الرسمية لشركة “Ozone Laâyoune La Perla” للسهر على نظافة مدينة العيون خلال السنوات السبع المقبلة؛ وذلك بعد تجديد الثقة في خدماتها للتدبير المفوض بالمدينة.

بلاغ للشركة أفاد بأنها وضعت، احتراما منها لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، “أسطولا ضخما من أحدث الآليات والمعدات اللوجستيكية، إضافة إلى العمل بنظام الحاويات التحت أرضية والهوائية الصديقة للبيئة، والدراجات الهوائية والكهربائية ثلاثية العجلات التي ستسهل مهام عمال النظافة، مع الرفع من جودة خدمات الكنس اليدوي”، مضيفا أن شركة أوزون “ستستثمر حسب دفتر التحملات في العنصر البشري المحلي من خلال توفير عدد مهم من فرص الشغل لأبناء المدينة”.

يذكر أن مجموعة أوزون للبيئة والخدمات “تدير قطاع النظافة في حوالي خمسين مدينة مغربية، وبجميع موانئ الصيد البحري بالمملكة (77 ميناء)، وسبع مطارات دولية، وبثلاث دول إفريقية (مالي، السودان، ساحل العاج)، وحرصت على خلق فرص شغل تجاوز عددها 9000 عامل، وأسطول ضخم من الآليات يزيد عن 1300 آلية”، وفق ما ورد في المصدر ذاته.

وتعتبر مجموعة أوزون للبيئة والخدمات، يضيف البلاغ، “المقاولة المواطنة الرائدة بالمملكة المغربية في مجال تدبير قطاع النظافة، الأمر الذي مكنها من الحصول على شهادة تقدير من منظمة المدن العربية لمساهمتها المتميزة في فوز مدينة العيون بجائزة السلامة البيئية سنة 2015، وتوجت بجائزة كلوبال العالمية كأفضل شركة عربية تشتغل بقطاع البيئة لعامي 2018 و2020 على مستوى العالم العربي، وكذا شهادات “الإيزو” العــالمية للجودة والبيئة وللصحة والسلامة في العمل؛ بالإضافة إلى حصولها على شهادة التصنيف الوطني من الدرجة الممتازة “أ” الممنوحة من طرف المديرية العامة للضرائب “دافعو الضرائب المصنفة””.