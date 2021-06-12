مدينة المحمدية تستقبل قراءات شعرية وقصصية

من المرتقب أن تستقبل مدينة المحمدية، السبت، لقاء شعريا قصصيا، يشارك فيه كل من محمد صوف وصلاح بوسريف ومحمد بوجبيري وأنيس الرافعي وسعيد منتسب وبوجمعة أشفري.

ومن المزمع أن يدير هذا اللقاء، الذي ينظمه ملتقى الثقافات والفنون بالمحمدية، الناقد محمد علوط، على أنغام موسيقى الفنان محمد العلوي.

وسيشهد هذا اللقاء قراءة “كتابات تحدث الاختراق، في جو من الدهشة والنشوة، وإحداث الفرق بين ما كان وما يكون”، وفق نص إعلان النشاط.

ومن المرتقب أن يستقبل هذا اللقاء، الذي سيعرف قراءة شعر وقصّة، مركز التربية البيئية بشارع الجيش الملكي بمدينة المحمدية، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.