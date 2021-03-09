مدينة المليون حفرة

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار3
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
16:24
الرجاء يخوض غمار البطولة بأقمصة غير موحدة
-
15:55
مجلس أوروبا يطلب حماية ضحايا الهجرة السرية
-
15:45
توقيف ستيني بتهمة هتك عرض قاصر بتطوان
-
14:31
عمال السكك الحديدية يشلون القطارات في الجزائر
-
14:03
تتويج مغربية بجائزة نسوية للتميز في بروكسيل
-
13:48
الدرك يحبط عملية لتهريب المخدرات في الناظور
-
13:11
تخصيص منصة رقمية للاحتفاء بمغربيات الخارج
-
12:43
ماكرون يزيح السرية عن جزء من "أرشيف الدفاع"
-
12:31
الاتحاد الأوروبي يقبل تجريد انفصاليين من الحصانة
-
12:04
منجب يصر على الإضراب في سجن "العرجات2"
-
11:41
الشرطة تحجز 2286 كيلوغراما من مخدر الشيرا
-
11:19
المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 6 بلدان إضافية
أدعوكم لزيارة مدينة المليوني قبر… المحمدية…
فساد كبير بمدينة الجديدة فالتعمير والإسكان والتجهيز وكذلك الفساد الإداري والأمني ، الرشوة والظلم عاين باين أتمنى من الجريدة المحترمة تسليط الضوء كل مرة على شيء من الفساد المستشري
وماذا نقول عن مدينة مسيو البيليكي. فكل الطرق محفرة حتى تلك التي أُعيد تزفيتها بما فيها شارع الحسن الثاني بفاس أما طريق الموت(ويسلان) فقطعوه وهناو راسهوم وخلاو المواطن كأنه يجتاز الصراط ولا حياة لمن تنادي. وحين يتحدث العمدة البيليكي وزبانيته عن إنجازاتهم البخارقة بفاس لايمكن إسكاتهم ولو قطَّعْت ألسنتهم.