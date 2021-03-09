مدينة المليون حفرة

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‫تعليقات الزوار

3
  • لمياء
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 15:55

    أدعوكم لزيارة مدينة المليوني قبر… المحمدية…

    7
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  • أمازيغي باعمراني
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 15:59

    فساد كبير بمدينة الجديدة فالتعمير والإسكان والتجهيز وكذلك الفساد الإداري والأمني ، الرشوة والظلم عاين باين أتمنى من الجريدة المحترمة تسليط الضوء كل مرة على شيء من الفساد المستشري

    6
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  • أحمد
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 15:59

    وماذا نقول عن مدينة مسيو البيليكي. فكل الطرق محفرة حتى تلك التي أُعيد تزفيتها بما فيها شارع الحسن الثاني بفاس أما طريق الموت(ويسلان) فقطعوه وهناو راسهوم وخلاو المواطن كأنه يجتاز الصراط ولا حياة لمن تنادي. وحين يتحدث العمدة البيليكي وزبانيته عن إنجازاتهم البخارقة بفاس لايمكن إسكاتهم ولو قطَّعْت ألسنتهم.

    8
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