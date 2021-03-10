مدينة تزنيت تحتفي بالإبداع الشعري بالأمازيغية

تنظم المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة بتزنيت، يومي 20 و21 مارس الجاري، الدورة الأولى من فعاليات ملتقى “أمرير” للشعر الأمازيغي، وذلك احتفاء باليوم العالمي للشعر.

وتروم الجهة المنظمة من هذا الملتقى، الذي ينتظر تنظيمه بالمركز الثقافي محمد خير الدين بتزنيت، أن يكون تقليدا ثقافيا لتثمين أحد مظاهر التراث الثقافي اللامادي، ومناسبة لقاء بين المبدعين المغاربة في مجال الإبداع الشعري بالأمازيغية، مع تشكيله فرصة لتكريم أعلام الشعر الأمازيغي.

وسيعرف الملتقى، وفق بلاغ لمديرية الثقافة، تنظيم أمسيتين شعريتين بمشاركة شعراء أمازيغ ينتمون إلى مختلف جهات المملكة، إلى جانب ورشات تكوينية في الأنشودة التربوية الأمازيغية، وندوة علمية تلامس بعض قضايا الشعر الأمازيغي وظواهره وجمالياته.

كما فتح المشرفون على التظاهرة باب المنافسة على جائزة “أمرير” للشعر الأمازيغي في وجه المتبارين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و40 سنة، على أن تكون المشاركة بقصيدة واحدة بالأمازيغية، ويشترط فيها أن تكون مكتوبة ومصورة عن طريق “الفيديو”، ومن إبداع المشارك ولا تزيد عن 20 بيتا، ولم يسبق لها أن فازت في أي مسابقة وغير منشورة ورقيا أو إلكترونيا.