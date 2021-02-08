"مذبحة حي الرحمة" تطلق حملة رقمية لإبعاد تهمة الإجرام عن مدينة سلا‬

أعادت “جريمة حي الرّحمة” ترويج مجموعة من الأفكار حول مدينة سلا، التي ترتبط في مخيال المغاربة بالإجرام، ويكرّس تعدد الأفعال الجرمية في المدينة القريبة من العاصمة الرباط هذه الصّورة النمطية، بينما يخوض فاعلون محلّيون معركة افتراضية من أجل التعريف بتاريخ “مدينة القراصنة” ودورها الثّقافي والإشعاعي، وإبعاد “شبهة الإجرام” عن سكّانها المسالمين.
واهتز سكان حي الرحمة الشعبي، يوم السبت المنصرم، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها ستة أشخاص من عائلة واحدة، بعد إقدام “مجهول” على ذبحهم جميعهم، ثم إحراق المنزل برمته، فيما تتواصل مجهودات الأمن لفك لغز هذه الجريمة الشّنيعة.
وتشهد مدينة سلا بين الفينة والأخرى عدة وقائع خطيرة، من قبيل الاقتتال بالسّيوف والكلاب و”الماء القاطع”، وجرائم أخرى تتعلق بالقتل والسّرقة والسطو على المنازل والمحال التجارية، وهو ما دفع سكان المدينة إلى الاحتجاج أكثر من مرة لردع المجرمين، بينما تم إنشاء مجموعة من المناطق الأمنية داخل بعض الأحياء الشعبية.
ويخوض مجموعة من النشطاء حملة داخل مواقع التواصل الاجتماعي لرد الاعتبار للمدينة التي ترتبط في مخيال المغاربة بالإجرام والمجرمين، حيث تم نشر تدوينات تتحدث عن تاريخ سلا وبعض أعلامها في مجالات الثّقافة والفن.
عبد اللطيف سودو، نائب عمدة سلا، كتب: “في سلا خلقت..وأمام مسجد السودان بتابريكت تعلمت المشي.. وبين أزقتها وأحيائها ترعرعت..وبدور الصفيح بدوار الجديد كنت أحب المبيت عند جدتي وعمي أثناء هطول الأمطار لأسمع نزولها فوق القصدير.. وبشاطئها تعلمت السباحة..بين شبابها تابعت دراستي لأتفوق في الثانوية علوم رياضية. أرسلتني مدينتي أنا وسبعة من أبناء سلا من قسم واحد لنتخرج مهندسين”.
وزاد المتحدث ذاته: ”بها أسكن..أبناؤها وبناتها ينتظرون العدل في المشاريع بين ضفتي أبي رقراق..هي المدينة التي يتواجد بها المطار والجامعة الدولية وناطحة السحاب المحسوبة على الرباط.. أفتخر بأنني منتخب بهذه المدينة المجاهدة.. مدينة التاريخ والعلماء و500 شاعر.. سلا ليست مدينة الإجرام.. سلا تحتاج إعادة الاعتبار.. سلاوي وأفتخر”.
وقال إبراهيم، وهو ابن مدينة سلا: “لقد عانت سلا المجاهدة من سنين طويلة من التهميش والإقصاء، وبدل أن يكون قربها من العاصمة سببا في ارتقائها حصل العكس، فقد شاهدت بأم عيني منذ سبعينيات القرن الماضي كيف كان هم الدولة هو تطوير الرباط وإهمال الضواحي، وكيف عرفت سلا توسعا سرطانيا بانتشار دور الصفيح والبناء العشوائي الذي شوه وجه المدينة وشوه معه حياة الناس”.
أما هدى بنخضرة فكتبت هي الأخرى: “سلا فوق كل اعتبار وفوق كل وصف يمكننا وصفها به، ونحن بعيدون كل البعد عن التقليل من قيمتها والإساءة إليها بكل وصف سيئ وقبيح. علينا أن نبذل كل جهدنا في التعريف بحقيقة هذه المدينة وبتاريخها المجيد وبشخصياتها العالمة والمناضلة والوطنية التي بصمت تاريخها العريق وبأصالتها وحضارتها العريقة، لا العكس كما نسمع ونقرأ من أوصاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضافت المدونة ذاتها: “كفى من وصفها بمدينة الإجرام وغير ذلك، علينا أن نبحث عن الجميل وعن الأحسن لنعطيها صورة جميلة لائقة بمدينة عظيمة كسلا، وأيضا كي نصحح نظرة ورؤية الأشخاص البعيدين عنها ونساهم في حبهم وتعلقهم بها”.
وقال محمد الأمين، الذي وصف نفسه بأحد أبناء سلا البررة: “الواقع يقول إن سلا أصبحت مدينة الإجرام، والواقع يشهد بذلك مع الأسف، والواقع لا يرتفع. والأولى أن يقال: يجب إنقاذ مدينة سلا من مستنقع الإجرام الذي غرقت فيه”.
وتابع معلق آخر: “سلا تستحق مزيدا من العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية لتستقر وليهدأ الغليان الخفي…الأوضاع بها تحتاج إلى دراسة عميقة وتشغيل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية”.
المقال يقول مدينة القراصنة يعني مدينة الإجرام بصيغة أخرى..
فينكم اصحاب رفع عقوبة الاعدام .تصور واحد قتل عدد من البشر رفعوا ليه الاعدام مني السجن يقتل حارس السجن …..
أصبحت أكره إسم هذه المدينة المشؤومة سلا ، يجب تغيير هذا الإسم بإسم جميل آخر، مثل مدينة السلام ، أو مدينة أبي رقراق ، تابعة لنهر أبي رقراق، أو مدينة الزهور
يجب إنقاذ مدينة سلا من مستنقع الإجرام الذي غرقت فيه بشكل مستمر وليس فقط عند وقوع الجريمة و كذا على الصعيد الوطني وليس على مستوى مدينة سلا فحسب. هذا من جهة أما من جهة أخرى أين وصلت التحقيقات بخصوص القبض على المجرمين مرتكبي هذه الجرائم الشنعاء ؟؟ !!!
وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن جهاز الأمن لا يقوم بدوره الكامل.النضام المخزني يأمر يقمع فقط المواطنين الأحرار المحتجين وفبركة الملفات .
البلد الذي فيه الاجرام..سببه الفساد…في القضاء….والفساد في السجون……والسلام……..خلاصة…..
الفساد عم وساد ونتج الاجرام …مخدرات قرقوبي…. بيعها …
كل هذا يصب في مصلحة المسيرون الناهبون للمال العام وسط هاته الفوضى….
الاجرام….يبعد الاستثمار عن المغرب…..وللاسف نرى في الاذاعات بعضهم ينهق يريد تقوية اسطول الاستثمار ها الفساد الاداري ها الجرائم……..هههه وقالك كذالك السياحة…اي سائح سيأتي للمغرب…لكي يذبح..من اجل هاتف محمول من طرف مقرب..
العفو…
جريمة حي الرحمة كارثة بكل المقاييس.. أبشع من جريمة شمهروش بكثير .. و من جديد تعود مسطرة العقوبات للواجهة و تتنصل من المسؤلية ..
لا أفهم ..
الله يأمر بتطبيق حكم الله ..
الشعب يريد تطبيق حكم الله..
الضحايا يريدون تطبيق حكم الله ..
إذا .. من يقف في طريق العدالة و إرادة الله و الشعب ؟
أما ساكنة سلا فهي من تشتكي من الإجرام و تنادي المسؤلين بتوفير الأمن في المنطقة .
أنا من سكان الرباط، والله العظيم الوقت الي كنكون هابط لسلا مضطر لقضاء بعض المصالح، يكون قلبي مشدودا وغير مرتاح، الفرحة هي عند خروجي منها سالما.
أعتقد أن لقب المدينة ب ” مدينة القراصنة ” هو بنفسه يوحي بأن المدينة منذ القدم معروفة بالعنف والإجرام.
لذا لا أستغرب ما دامت الان معروفة بالاجرام
عند المغاربة لكن هذا لايستثني بأن هناك أناس أخيار
بالفعل يجب انقاد سلا مدينة مهرجان الشموع من الاجرام
ما سيبعد تهمت الاجرام عن سلا هو خفض نسبة الاجرام وليس حملة تجميل
شكون يشكر العروس على من تضحكون لن أخد بكلام الغيورين على مدينتهم فهم ليسو بمراكز القرار ولكن نائب العمدة يا حسرة ألا تخجل من نفسك ماذا قدمت للمدينة وانت من ترعرعت في ازقتها ودروبها حتى صرت مهندس بماذا أفدتها اليوم سلا غارقة في مشاكل خطيرة وكثيرة حالها حال جل المدن تتوسع بدون تخطيط و لا دراسة حتى أصبحت تنتج لنا فائض في المجرمين و المشرملين
أوقفوا برامج العنف كاخطر المجرمين ،،،الخراز،،راه كتفرجو غير المجرمين الصغار وكستافدو،،،،من هاد النوع من الجرائم،،،وخير دليل جريمة سلا،،،،
سؤال موجه لكل المشككين في تاريخ مدينة سلا،هل نزلاء سجون المملكة جميعهم من مدينة سلا؟السؤال التاني ،هل جميع الجرائم في المغرب تأخذ نفس الحيز من الوقت للتعريف بها؟
سلا ليست مدينة الإجرام. و الله كل من يزور هذه المدينة للمرة الاولى او يأتي ليقيم و يستقر بها يالفها و يندمج فيا بسرعة. بل بالعكس سلا فيها الأمان و أهلها طيبون. أما فيما يتعلق بالاجرام و قطع الطريق فهذا يقع في العالم كله عامة وفي المدن المغربية الكبرى كالدار البيضاء- فاس- طنجة- الجديدة اسفي….الخ الجريمة شيء حتمي بين الفينة و الأخرى. سلا من المدن التاريخية الخمسة. مدينة الرجال و الأبطال و المقاومين و مدينة القراصنة: ليسوا القراصنة في أفلام هوليوود بعين واحدة و يد من حديد بسكين معقوف. بل الجنود البحريون الذين قاوموا الدخلاء و المستعمرين و الخونة في أعالي البحار و فرضوا الهيبة و فرضوا النظام على السفن الدخيلة و أعطو للمدينة هيبتها. سلا ليس كما يدعي من لا يعرفها. سلا مدينة الرجال و التاريخ العريق و شكرا
كل هذه الجرائم المتنوعة التي ذكرها المقال التي يقترفها الذكور وهذا في مدينة واحدة فمابالك بالمدن الاخرى وفي الأخير يقولون أن المرأة أكثر ساكني جهنم والذكر متواه الجنة مع حور العين.هذه حقيقة مرة ولكن كما العادة لن يقبلها المعلقون وسيمطرونني بالديسلايكات.يحبون فقط من يسب لهم الأنثى ويهينها كي ينزلوا عليه باللايكات أما من يدكر حتى مساوئنا نحن الدكور فالكل سيضع الديسلايكات ومن هنا يتمادى الذكر في اجرامه لأنه يعلم جيدا أن هناك من سينصفه أو يجد له مبررات لاجرامه
ههه مدينة الاجرام مافيهاش واخا يطلقو حملة دولية
مدينة سلا ومدينة اسفي كان بالامكان ان تكونا مدينتين سياحيتين بامتياز .لهما من المؤهلا ت التاريخية الكثير .التهميش طالهما بشكل ممنهج وتعسفي قصة المدينتين تشبه الباخرة التي هرب منها طاقمها وتركها للرياح والامواج العاتية.
منذ اكثر من عشرين سنة اصبح المغرب هو مدينة مراكش السياحة الاجنبية لمراكش السياحة الداخلية قبلتها هي
مراكش .الدولة لا ترى الامراكش في في المغرب تنظيم الملتقيات في مراكش تنظيم الندوات والمؤتمرات
مباريات المنتخب المغربي مراكش في مراكش رؤوس اموال مغاربة الداخل والخارج استثمرت كلها في مراكش مسابح مطاعم فنادق دور الضيافة رياضات وبازارات فيلات طاكسيات علب ليلية وكباريات …
المدن الاخرى كفاس ووجدة وسلا واسفي ومكناس… ضحايا لمدينة مراكش.
تحية من مراكشي.
نطالب الاخ الحموشي ورجاله وكل من يسهر على أمن بلدنا الغالي ان يضربوا يد من حديد كل مجرم ،وبتغيير العقوبات الحبسية ،ان تكون قاسية خصوصا اصحاب الكلاب والسكاكين والقتلة ،ومنع العفو الملكي عن هؤلاء المجرمين لعنة الله عليهم ،
Salé est la capitale du crime que vous le vouliez ou non . pour la sauver il faut un miracle
لا لا في غلط في الموضوع. وليس احد يقول مدينة سلا فيها اجرام اكتر من جميع المدن. ولكن قد يكون فيها القرقوبي او المخدرات بصفة عامة اكتر من اماكن اخري. هدا ممكن اما البطالة والفقر كما يحب ان يدهب اليه دوي المصالح السياسية او مرتزقة الافكار التنظيرية فليس بمبرر. بل بالعكس فالفقر يستوجب التضامن والحنان بين افراد العائلة الواحدة.
عوض الدفاع بالحروف في العالم الإفتراضي، يجب على المسؤولين من كل القطاعات أن ينزلوا إلى العالم الواقعي للناس، للأسر المعوزة، لمجالات الشباب واهتماماتهم المتنوعة ليبحثوا عن الخلل في التعليم، في الصحة، في السكن، في الشغل، وإعلان حرب ضروس على مراتع المخدرات، وحبوب الهلوسة التي انتشرت في بلادنا بشكل فظيع جدا، وأصبح لها أباطرة كبار يجنون أرباحا مادية طائلة على حساب إفساد خير شريحة في الأمة ألا وهو شبابها، والإستعانة بعلم الإجتماع للإسترشاد بنظرياته، فالأمر يزداد سوءا يجب تدارك الأمر قبل أن نتحول إلى دولة من دول أمريكا اللاتينية.– لا قدر الله–.
الإخوان هده الافعال كثرت يجب التصدي لها واعدتني كل من خوات له نفسه المساس بالاخرين
يجب على الفاعلين المحليين لمدينة سلا ان ينخرطوا ليس عبر مواقع التواصل وانتم فعليا في مساعدة السلطات الأمنية من اجل التبليغ عن المجرمين الذين اصبحوا يتحدون مدينة سلا ملجأ مريحة لهم ويكتبون جرائم شنيعة في حق المواطنين العزل.
يجب على الجمعيات المشاركة الفعلية ومد يد العون للسلطات
لا داعي و لا يمكن أن تحجب الشمس بالغربال، لأن مدينة سلا مدينة الإجرام و الفساد و المخدرات……بامتيااااااز…..
فعلا سلا مدينة مهمشة. كيقولو الناس تخدم في الرباط و تمشي تنعس في سلا. كيعتبروها دورطوار . عشت فيها سنوات عديدة و لو اسعفتني الظروف لعدت لها ….مدينة القراصنة والرجال …الله يشوف من حالها و يهتمو بيها المسؤولين كما تستحق
مدينة القراصنة اسم فخر لسلا وليس عيبا ولا علاقة له بالاجرام، المقصود هو القرصنة البحرية التي كان ابطالها هم المقاومون السلاويون الذين كانوا يغيرون على سفن العدو المحملة بالتمديدات العسكرية الى المستعمرين داخل البلاد ابان الاستعمار الفرنسي للمغرب فيستولون عليها .
سلا خاصه حمالة وسيعة وتطهير من جميع موخديراة
مدينة سلا مدينة جميلة من الخارج ومدينة الجريمة والنصب والاحتيال والفساد والدعارة أساس كل هدا المسؤولين عنها والأحياء السكنية العشوائية التي كانت واستفادت من البقع والشقق للدين هجروا القرى
ومن استفاد من هده الطبقة هم المتنافسون في الانتخابات التشريعية والبرلمانية
جميع هؤلاء من السهول وزعير والغرب
قريبا سوف تكون مدينة إرهابية بمتياز
سلا يا سلا ماذا أقول عنك ؟فواقعك مرير ر أصبح ليلك و نهارك خطير.في نظركم ماذا تسمون المدينة التي كل دكاكينها و منازلها و حداءقها سياج من حديد؟أصبحنا نستهلك الحديد فيها أكثر من الخبز لقلة الأمان. السبب في نظري أن نظام الأمن فيها مرتشي و شحاذ. ليس الكل و لكن الأغلبية و الدليل بيع المخدرات بأنواعها على مرأى من الشرطة (الجبلية .البراج. الروبيو. بوشعيب ….)و غيرهم من المستثمرين في هذا المجال.فما على المستثمر منهم سوى تقديم مبلغ مالي و شوية حشيش و شراب لبعض رجال الشرطة فيفتح مرارة هاي كلاص بل و يسهرون كذلك على راحته و عدم ازعاجه و كذا توفير كل للمساعدات اللوجستية له.سياسة تسهيل المسطرة الإدارية للمستثمر ههههه.بالفعل اسم على مسمى سلا أي انتهى.
سبحان الله الأمس تقولون من قام بي الجريمة أحد أفراد الأسرة واليوم اصبحتم تقولون مجهول لم أفهم شيء
يجب إحداث مديرية للأمن الوطني بمدينة سلا لإنقاذ سفينتها من الغرق في بحر الإجرام، لأن المدينة امتد فيها العمران ، وكل من هب وذب أصبح يدعي أنه سلاوي، وا أسفاه على مدينة سلا العريقة. مدينة العلم والعلماء سابقا، أما الآن أصبحت هي ومدينة مكناس يصنفون من ضمن مدن الإجرام.
سلا خرجات عليها الهجرة، عامر بالبراني. ناس ديال سلا مشاو
ربط المسؤولية بالمحاسبة يستوجب ما يلي.
القبض فورا على المقدم المكلف بالحي.
القبض على قائد المقاطعة و خليفته.
القبض على الباشا.
القبض على عامل العمالة التي يتواجد في نفوذها المعمل السري المذكور.
القبض على جميع الموظفين الذين منحوا تراخيص تعديل المرآب لصاحب الفيلا.
القبض على موظفو وكالة توزيع الماء و الكهرباء لتركيبهم عدادات و محولات الضغط العالي خاصة بالمعامل على بهو الفيلا بشكل غير قانوني.
نحن متأكدون ان المقدم مشا غبرة في هذه الحادثة المؤلمة و لكن لا يجب ان يكون كبش الفداء.
كل من له علاقة بإقامة ذلك المصنع السري في بهو فيلا يجب القاء القبض عليه فورا.
كفى من سياسات وضع الرؤوس في الرمل و صم الادان عن الفساد المستشري…
يحز في النفس ان تشاهد النيابة العامة كلما طفى الى السطح قضية فساد فاضحة تفعل بنصيحة عادل امام في احد افلامه التهكمية عنذما قال لصاحبه ( اعمل نفسك ميت).
يجب على النيابة العامة ان تكف عن ( اعمل نفسك ميت) وتأمر بالقاء القبض على الجميع دون استثناء مرتبط بالمنصب او المكانة الاجتماعية او الثراء…
الكل يجب ان ينال جزاءه على هذه الجريمة البشعة و المؤلمة في حق المواطن البسيط.
وماذا عن القتلة المجرمين وكيف ستتم محاكمتهم وما هي العقوبة التي سينالونها،في نظري الطواف تم الإعدام شنقا امام الملاء
من المسؤول عما يقع في هذه المدينة المنكوبة على جميع المستويات، كفى بكاءا على ماضي هذه المدينة والتي أصبحنا نخجل كون أننا من سكانها، نعم، أصبحت مدينة الإجرام بامتياز، هناك فوضى عارمة على جميع المستويات، الإجرام، السرقة، التسول، التشرد، البغاء، أصبح يهاجر إليها كل من هب ودب.
صدقوني، الكتير من سكانها الأحرار و الشرفاء يحملون ويتمنون مغادرتها إلى الأبد خوفا على أنفسهم و ذويهم. – ولي قال العصيدة باردة يدير يدو فيها- حتى أن هناك العديد من أبناء العاصمة الإدارية يخافون من الدخول إلى مدينة سلا، وهذه حقيقة.
هنا نطلب من السلطات الأمنية بمدينة سلا تكتيف بعض الدوريات الليلية خصوصا في بعض الأحياء الشعبية التي تكتر فيها الجرائم والفساد الأخلاقي واستعمال المخدرات خصوصا في أحياء (( الانبعاث / سيدي موسى/ القرية /الواد، ،،،الخ))..
النقط السوداء معروفة عند السلطات المحلية لدا يجب التصدي لمتل هده المشكلات بحزم وبدون اية رحمة؛ ؛؛ مدينة سلا ،مدينة تاريخية تخرج عليها سياسيون وفنانون ورياضيون :::؛بجب على الجمعيات وعلى رأسها جمعية ابي رقراق أن تعقد ندوات وان تقترح مخرجات للحد من ظاهرة العنف والقتل في أطراف المدينة.
مع الأسف راه نيت مدينة الإجرام بمتياز دوزت فيها سنة كل يوم قتل وضرب وكل دماء مسفوكة لشباب كيف الورد كلاهم الفانيد الحمد لله اني خرجت منها من مدينة سلا العلمية لمدينة سلا الإجرامية
هاد الحمالات الرقمية مزيانة صراحة كتحيد الصورة النمطية والخوف اللي كاين ف سلا كتخلي الواحد يتشجع ويمشي ف الزنقة تماك بلا مايخاف وهاز تيليفونو باش يتسرق عاود ، صحاب الحمالات هادي هما نفسهم اللي كيسرقوا ف الزنقة واقيلا
احب الوطن الغالي بكل مدنه و قراه الا الابن العاق سلا..اكرهها من اعماق قلبي…
المشكل متجذر في هذه المدينة الجميلة بسبب الرؤية المحدودة للأشخاص المنوطة لهم تدبير الشأن المحلي بحيث يتضح للعيان أنه ومن خلال بعض التجاوزات التي تساهم في تفريخ المجرمين والإجرام كان لابد من الوقوف حاجزا منيعا لها إلا أن غض الطرف عليها كان هو الرد، تجاوزات بعدم وضع حد لأصحاب العربات المجرورة بحصان إذ ومن الواضح أن أصحاب هذه العربات جلهم يتعاطون المخدرات ويعملون لأجل كسب دريهمات من أجل إقتناء قنينات خمر َو حبوب الهلوسة إضافة إلى الضجيج و الفوضى التي يسببونها هذا وناهيك عن العديد من المقاهي وقاعات الألعاب التي تسمح بتعاطى المخدرات أين الرقابة القانونية والاجتماعية والإدارية المدينة تحتاج إلى أناس يخافون الله ولهم غيرة على المدينة من أجل تلميع صورتها وذلك بخلق بديل للفئة الهشة و كذلك خلق فضاءات الترفيه والرياضة ومراقبة النقط السوداء التي من شأنها تفريخ مجرمين جدد……..
ألم أقول لكم أن لا أحد من المعلقين يحب من يذكر لهم مساوىنا نحن الذكور وإلا سينزلون عليه بالديسلايكات وهذا ما حصل فعلا.ما أن دكرت مسوائنا نحت الذكور حتى بدؤوا ينزلون علي بالديسلايكات ولكن لا يهمني.فانا مغربي اسكن في المغرب وليس في المريخ وأعلم جيدا ما يدور فيه بلا مانحتاج نافق أو نغطي الشمس بالغربال كما يفعل البعض هنا.القراء يريدون من يحكم لهم بالعدل وفي نفس الوقت لا يريدون من يتكلم بالعدل تجاه الآخرين خصوصا اذا كان هؤلاء الآخرين انات وبعد هذا كله يريدون أن ينصفهم الله اللذي لا يظلم أحدا مثلما يظلم البشر بعضه البعض طز
الإحرام في تزايد بمدينه سلا ومن يقول العكس راه غالط سبب انتشار الاجرام بمدينه سلا الهجره القروب كترت براربك لقزديريه أحيا شعبيه احلات طرقات وارصفه وأراضي فلاحيه بمناطق ااجواو نتسار طربورتور آت لقاتله اكتر ميتعنليه مجرمين الاحيا التي تفرح المحرمات ومجرمين سيدي موسى لقرع ديبو سهى نبعاث رحنه 2 و1 بلقنادل براهيم بلعحول الواد دار الحمر مكنسيه حجي طريق لقنيطره منطقه 6 مدينه لقديمه باب سبته باب شعفه بابمعلقه خروبه هد لمناطق اكتر سكانه الجدد مهاجرين زد عن ذالك أطفال أعمارهم لاتتجاوز 14سنه حاملين سيوف تحت احزمتهم في كل مناطقلمدكوره وبعض الاحيا يركبون أعمال صبيانيه في طريق قنيطره من قولي ال بلقنادل دوريات الأمن غير كافيه فيكتير من احيان خصوصا بالليل مقربين لصوص محرمين يتجولو بكل حريه وذامه الكبرى هم ميتعماي دراجه تلاتبه عجلات لايحترمون قانون سير سرعه مفرطه الجوازات غير لقانونيه اصطدامات بسيارات والهروب لايحترمون اسبقيه ولا اشاره ضوذيه أمام أعين شرطه لمورو ودوريات باحيا لنبعاث رجمه اجي تشوف طريق لقطار قرب بطانه يرسقون لقطار بالحجاره وحت سيارات عصابه تلاميذ خارجين من مدرسه يرسقون سيارات وماخفي اع
بغيتو ديرونا بحال فرض عليهم التعاقد؟
على من تكذبون ؟ مدينة سلا كما كتبتها اخيرا كانت مدينة جميلة ، كانت كانت اما الان انتم الدين تكتبون انها ماشي خطيرة خرجو بالليل او شوفو واش غادين تقدرو تعبرو مرة اخرى على التواصل الاجتماعي.
مدينة سبا دخلاتها البادية القرية وما جاورها وولات مدينة اجرام انحرافية. القرقوبي والحشيش والسيوفة حتى ولينا تا ندوزو عليها ونغمض تعيننا اتجاه القنيطرة.
ربيو ولادكم ما تخليوهومش الزنقة تربيهم واجتهدو في توعية من الخيمة الى العاصمة.
عادي إن كان مايسمى ب (الامن الوطني) لا يجيد إتقان عمله فهوا يساوي الإجرام بشتى أشكاله فبتالي لا أجد شئ جديد في الجريمة
يجب تفعيل دوريات خاصة بالتفتيش المباغت ليلا ونهارا حتى
ينعم الكل بالأمن والأمان وشكرا.
سلام. عليكم ورحمة. الله
ناس. لي كيتعجبوا علاش الاجرام. كثر في سلا ، بطبيعة. الحال وبدون منازع. لانه بعض الناس لي كتدعي الثقافة والسياسة والفهم ، كتوجدهم كيتكلموا في يوتوب وجراءد والجزيرة وووو وهم لم يصلحوا حتا سلا مدينتهم ويريدون اصلاح المغرب. هدا هو النفاق الاكبر. ومنهم نساء ورجال. ومنهم واحدة كانت شابة متحجبة تتكلم وتتكلم وووو. الان بدون حجاب اصبحت متبرجة. لمادا لاتصلح او تساهم في بناء المجتمع بسلا لماذا لاتعالج المشاكل الشباب والنساء التي تعاني منها الطبقة الضعيفة. كلهم هدفهم السيارة والبارطما والفلوس. كنقولو بالمغربية تفو علئ الخماج عدرا علئ هاته العبارة . بصفتي استاذ سابق رباضيات اقسم بالله لو كنت بسلا لاصلحت منها الكثير والكثير. لانه ينبع من القلب وليس اللسان. مهم اتتبع سلا من زمان عبر اليوتوب. انها كارثة اجتماعيةان لم تفك خيوطها
والسلام
لا يجب التعميم
هناك احياء امنة وأخرى اقل امنا كباقي المدن المغربية
الاجرام يوجد أيضا بالبيضاء وطنجة وفاس وغيرها
أي انها ظاهرة منتشرة في المدن الكبرى لكن الاعلام يركز دائما على سلا
إلى المعلق اللذي سمى نفسه الرد على بعض المعلقين.يقول أن القراصنة ليسو عيبا.بل هم افتخار لمدينة سلا وبدأ يسرد مغامراتهم ويقول أنهم كانوا يستولون على سلع ومؤن سفن العدو اللذي كان يكول العسكر ابان الاستعمار الفرنسي.يعني يحاربون العدو بالسطو على سفنهم.ياسلام بالسرقة سنحارب العدو وليس بالافكار والتكتيك السياسي والعسكري.على من تظحك يا هذا القراصنة معروفين في العالم كله بأنهم مجرمين ولصوص وقطاع طرق يسلبون الناس اموالهم وتجارتهم وممتلكاتهم ولن يرحموك أنت بنفسك إن وقعت بين أيديهم لذا استمد منهم المجرمين في سلا اجرامهم وأصبحوا يقلدونهم في كل شيء
مدينة الإجرام وبإمتياز. لا وجود لسلاوي لم يتعرض للسلب والنهب بالسلاح الأبيض ولو مرة في حياته إلا إذا كان لا يخرج من بيته مطلقا.
سلا مدينة المجاهدين وليست مدينة القراصنة وهو مصطلح أطلقه المستعمر عليها ، فهو جهاد بحري كانت مدينة تدافع عن نفسها و المدن المجاور ، فهي مدينة الاحرار و الشرفاء