أدار لي ظهره ثم انصرف وأنا في أمس الحاجة إليه، فعرفت أنه لن يتراجع عن قراره؛ لأني لست الأول أو الأخير على قائمته. رحل كما جاء بدون أي إشعار. ولم أجد أي تفسير لهذا سوى أن الله سبحانه سخره لي ولطول عشرتنا حسبت أننا روحان سكنا جسدا واحدا، أو قرينان لن يفرق بينهما أحد. كم من الصعب أن يختفي الشباب فجأة؛ لكن أمر الله كان قدرا مقدورا، فلا بد أن يرحل غير آبه بما يخلف وراءه من خسارات… وتلك سنته. يُسَلم ضحيته للهرم المتربص بها لينقض على ما بقي منها من شبه جسد. وهن العظم، فاحدودب الظهر، واستعان صاحبه بعصا يتوكأ عليها ويهش بها على من يسخر منه، وليست له فيها مآرب أخرى..

ولو نظرت بإمعان إلى وجه الضحية، لرأيت كيف استولت عليه تجاعيد أفقية وعمودية. أما الوجنتان، فقد استضافهما الفم داخله في أمان، فلم تعد فيه أسنان. أما اللسان فقد خبا بريقه وأصبح ينطق بكلمات مبهمة، يتظاهر سامعها بفهمها إما إشفاقا على صاحبها أو تقديرا لبطولاته على أرض المعارك الكلامية، أو خوفا أن يصيبه سهم حاد لا يزال في حوزة اللسان. والأنف؟ ما عاد يميز بين الروائح، فكلها لها عبق واحد. وماذا عن السمع والبصر؟ لقد تهالكا؛ واسْتُعين بسّماعة ونظارات، كقطع غيار بجودة: “صُنِع في الصين”. لكن السماعة تتطلب بطارية وصراخا ليصل الصوت لحاملها، والنظارات تحتاج “لموظف” خاص للبحث عنها كل مرة… وغالبا ما تكون في جيب صاحبها او تحت وسادته.

على هذا العرش تتربع الذاكرة التي فقدت كَرَمها، ولم تعد تجود إلا بفتات أحداث تداخلت فيما بينها من كثرة ارتجاف صاحبها، وليس للزمن دخل فيها. هذه فقط بعض الخسائر، وهذا في الظاهر… والله يتولى السرائر.

لم يعد لمن دارت عليه الدوائر ما يخفيه عن مرآة الزمن فنسيها ونسيته. مرة أغراني فضولي وسول لي أن أقف أمام المرآة قبل أن أُردَّ إلى أرذل العمر. أردت أن أتحدث معها وأنا في كامل قدراتي الجسدية والعقلية لكي أودعها.- وا مِرْأتاه …. ماذا أرى؟ رأيت الرأس قد اشتعل شيبا، ورأيت بقعا من الشعر الأبيض تعكر صفو سواد لحيتي فعلمت حينها أنه اسْتُبدل باللون الوحيد الذي بقي من نصيبي: “الفضي”. وبينما أنا في حيرة من أمري، إذ شعرت بالزمن يدفعني بقوة ليقف بجانبي أمام المرآة. تجاهلت عنفه ولكني لم أستطع إخفاء غيرتي منه فقلت متهكما: – لم تشب بعد… أليس لك زمن؟ أم أن زمانك أهملك؟ لم يجبني… وأنا بدوري فضّلت عدم الاكتراث بوجوده وتظاهرت بمخاطبة من جئت إليها. – بالله عليك أيتها المرآة…. فقاطعني قائلا: – أنا زمانك ولا غنى لك عني… ازدادت حدة فضولي بهذه الكلمات، فمددت بصري وحسي حتى اخترقت حاجز المرآة؛ ثبت في مكاني وخلفي ما أدرت له ظهري من مراحل عمري؛ وأمامي ما بقي لي من خطى إلى نقطة الوصول التي أكاد ألمسها. فارتفع ذهولي إلى درجته القصوى، وأدركت حينها أنه لا بد لي أن أطلق سراح الماضي وأعتقل الحاضر، فحملت معي ما اكتسبته في رحلتي: “اغتنم خمسا قبل خمس…”.

فهي زماني