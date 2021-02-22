مراسلة بايدن للتراجع عن مغربية الصحراء .. حبر على ورق

أكدت مصادر هسبريس الإلكترونية عدم وجود أي تأثير لمراسلة حملت توقيع 27 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبوا الرئيس المنتخب جو بايدن بالتراجع عن اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا النوع من المراسلات ليس جديدا بالنسبة إلى مؤسسة عريقة في الديمقراطية، مؤكدا أن المراسلة في حد ذاتها تؤكد عدم وجود توافق سياسي، بدليل أنها مكونة من تشكيلة “هجينة” بين حزبين متنافسين، بالكاد خرجا من معركة انتخابية، وهما الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري.
ويعكس اللجوء إلى خلط الأوراق بين بعض الأعضاء من حزبين مختلفين عدم القدرة على تكوين موقف سياسي موحد إزاء القضية، ولا يتعدى كونه تقنية للضغط الإعلامي، طالما أنه لا يرقى إلى مستوى طرح القضية وإلى النقاش داخل المؤسسة، حسب المصادر نفسها، التي أكدت أن قضية مثل قضية الصحراء المغربية من الطبيعي أن يكون لها خصوم لهم حساباتهم، ولكن المؤسسات الأمريكية مازالت على الموقف نفسه؛ لأن مؤشرات اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء، لصالح الصديق العريق المغرب، انطلقت منذ عهد الرئيس بيل كلنتون.
النظام الجزاءري ظالم لشعبه وجيرانه .اللهم ارنا فيهم يوما اسودا.
الصحراء مغربية وستبقى مغربية الله الوطن الملك
On vs a dis que l Algérie cherche Midi a 14h le Maroc est plus fort que ce pays des généraux .ces derniers vers la poubelle de l histoire .vive le roi Med 6 vive le Maroc de Tanger a Lagouiraa
الصداقة الامريكية المغربية ضاربة في عمق التاريخ، فنحن اول دولة اعترفت باستقلال االولايات المتحدة الامريكية، وهي في الوقت الراهن تدعم مغربية الصحراء لانها تعرف ان الحق معنا انطلاقا من روابط البيعة التي تجمع على مر التاريخ قباءل الصحراء بملوك المغرب.
إذنن، أموال الشعب الشقيق في الجارة الجارة حلال على ال 27 عضوا في مجلس الشيوخ الامريكي، خبر كهذا مع عودة الحراك سيفزع العسكر المرعوب أصلا،
هؤلاء الناس لا يلعبون الرئيس السابق ترامب اعترف بمغربية الصحراء التي هي فعلا مغربية انتهى الكلام. الجار العدو لماذا لم يتحرك حين اعترف ترامب بالقدس كعاصمة لإسرائيل. إذا لم تستحي فقل ما شئت يا قليل الأصل.
قوة إيماننا بقضيتنا الوطنية هي الصخرة التي ستتحطم عليها أطماع الحساد….. تحية إجلال لقواتنا المسلحة الملكية و المجد لشعبنا العظيم
الموضوع بنسبه المغرب تحسم بشكل نهائي الجزائر تعطي البوليزاريو حق تقرير المصير واش بغاو يستقلو عليها ولا ينضمو الشعب وسلات القضيه اما انشغال الجزائر بقضيه اكتر من شعبها فهاذي تساعذ المغرب في تحقيق انتصارات متتالية في موقف ذوال اخرى
قد يكون هذا القرار تم طبخه على نار هادئة منذ حقبة جورج بوش الأب ولازال المغرب يحكمه الحسن الثاني رحمه الله.
والله أعلم.
إنه اللوبي اليهودي المغربي الذي اشتغل على مشروع قرار الإعتراف الأمريكي بتنسيق مع دبلوماسية الحسن الثاني. وتم التنفيذ في مكاتب الIPAC في واشنطن.
كبرانات الجزائر وحواريوهم من السياسين والاعلاميين اصبحوا كالمقامرين الذين خسروا جميع رهاناتهم وباعوا كل ما يملكون أملا في الفوز بالوهم والسراب لقد صدق عليهم قوله تعالى.انهم في غيهم يهمعون وهم لا يعقلون.كل الاحترام والتقدير للشعب الجزائري الشقيق.
سلام : دولة فيها 500 جنيرال كل جنيرال كيتخلص بمليار دينار جزاءري فالشهر او الشعب
خلولو برامل لبيطرول خاوين ايلحسهم .
حل مشكل الصحراء المغربية المفتعل، سهل حله ، بتنحي العصابة في الجزائر عن الحكم ، وتركه للمدنيين وابعاد الجيش عن السياسة ،الجزائر آخر دولة في افريقيا بقيت تدار من ال طرف الجيش
حكام الجزائر و عسكر الاستعمار اكبر مشكل بالنسبة لهم هو المملكة المغربية الشريفة والتي عملوا كلما في وسعهم سواء من تقل سياسي وأموال البيترول من أجل تقسيم المغرب واتارة النعرات السياسية والعرقية ولكن لم يستفدوا شيئا و المتل يقول من زع الريح حصد العاصفة أما المغرب فهو في صحرائه وفي أرضه والقافلة تسير والكلاب تنبح….. الله الوطن الملك
صدمة تلوى الأخرى ههههههههههههه
العدو الجزائري يدفع أموال البترول للوبيات ليس في سبيل الصحراء المغربية بالدرجة الأولى بل لتبقى الطغمة العسكرية الحاقدة في الحكم لوقت أطول لأنها تريد داعما لوجودها بطريقة غير مباشرة.