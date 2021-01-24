مراكش تستعد لبدء عملية التلقيح ضد "كورونا"

بعد وصول أول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس “كوفيد-19″، تتكون من حوالي مليوني جرعة من لقاح “أسترازينيكا أكسفورد” قادمة من الهند إلى المغرب؛ بدأت الاستعدادات لإعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التلقيح الوطنية للتحصين ضد الوباء.

وفي سياق الاستعدادات لهذه العملية بمراكش، أوضحت لمياء شاكري، المديرة الجهوية للصحة، أن وفدا رسميا يضم كريم قسي لحلو، والي الجهة، ومدير المركز الاستشفائي محمد السادس، قاما، السبت، بزيارة تفقدية لمراقبة محطة التلقيح المتواجدة بالمركز الصحي الزرقطوني.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الوقوف على “حسن سير العمليات وفق الضوابط المحددة، ومعاينة التدابير اللوجستيكية والتنظيمية لاستقبال الجهة لنصيبها من جرعات التلقيح ضد فيروس “كورونا” المستجد”.

وواصلت شاكري: “لقد اتخذت كل التدابير الخاصة بهذه العملية؛ من تخزين جرعات التلقيح إلى تطعيم المستفيدين”، وزادت مؤكدة أن “جهة مراكش على أهبة الاستعداد لخوض هذا التحدي بمجرد وصول الجرعات”.

وأفاد عبد الحكيم مستعد، المدير الإقليمي لوزارة الصحة بمراكش، أن الإدارة كونت طاقما يتكون من 114 فريقا سيقوم بالتطعيم الذي سيشمل، في المرحلة الأولى، المهنيين بقطاع الصحة، الذين يبلغون من العمر 40 سنة.

وأوضح مستعد أن “التلقيح سيستفيد منه، في هذه المرحلة، الذين يوجدون في الصفوف الأمامية، كممثلي السلطة المحلية والقوات العمومية وأسرة التربية والتكوين، الذين يبلغ عددهم 45 سنة؛ أما عموم السكان، فسيستفيد منهم من يبلغ من العمر 75 سنة”.