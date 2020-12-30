مراكش تفوض تدبير جمع النفايات لشركة "أرما"

أعطيت، الأربعاء، الانطلاقة الرسمية لشركة “أرما” (ARMA) التي نالت صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمنطقة الأولى بمدينة مراكش التي تشمل مقاطعات جليز والمدينة وسيدي يوسف بن علي والنخيل، بعد التوقيع على الاتفاقية بين هذه الشركة والمجلس الجماعي للمدينة الحمراء.

وأشرف على هذا العقد ومراسيم عرض الآليات التي ستعتمد في تدبير قطاع النظافة كل من والي جهة مراكش ورئيس المجلس الجماعي للمدينة الحمراء والمدير العام لشركة (ARMA)، التي سينطلق عملها يوم فاتح يناير المقبل.

وبهذه المناسبة، قال إدريس العثماني، الناطق الرسمي باسم شركة “أرما” (ARMA): “سنعمد خلال 7 سنوات تقنيات وآليات جديدة، ستساهم في الرفع من جودة خدمات النظافة بمدينة مراكش”، مضيفا: “نراهن على فرز 5 أطنان من النفايات من المصدر، عبر تكنولوجيا حديثة، ستمكن من تتبع الشاحنات”.

وأوضح العثماني، في تصريح لهسبريس، أن شركة “ARMA”، التي فازت بصفقة التدبير المفوض للنظافة بأربع مقاطعات بمراكش، تعتمد تقنيات معتمدة دوليا، ستساهم في التتبع الآني لأداء الموارد البشرية والآليات على مدار 24 ساعة، موردا: “سنستعمل شاحنات كهربائية صديقة للبيئة، ولها دور كبير في جمع النفايات، وستمكننا تقنيات GPS في عربات الكنس اليدوي، من تتبع أداء العمال المكلفين بهذه المهمة”.

وواصل الناطق الرسمي للشركة ذاتها قائلا: “شركتنا ستستخدم الصفائح المتحركة كتقنية جديدة في تحويل النفايات؛ ما سيساهم في عدم تكدسها، وفي نقلها من مكان الإفراغ إلى الشاحنة التي ستقلها إلى المطرح البلدي”، مشيرا إلى أن “العقد ينص على تحسيس المواطن، وإشراكه في نظافة المدينة؛ من خلال رقم أخضر، وتطبيق لوضع الشكايات والملاحظات، التي سيتم تتبعها إلى غاية المعالجة”.

من جهته، أوضح محمد العربي بلقايد، رئيس مجلس جماعة مراكش، أن البرنامج الاستثماري للاتفاقية الجديدة يناهز 145088230.58 درهما، مضيفا: “تلتزم هذه الشركة، المفوض لها طبقا لدفتر التحملات، بتقديم خدمات عالية الجودة لتدبير المرفق”.

وستقوم هذه الشركة بتأهيل وعصرنة حظيرة الآليات والمعدات، واعتماد معايير الجودة المعتمدة وطنيا ودوليا، وتقنيات التتبع والمراقبة الرقمية لكل الخدمات؛ من قبيل الجمع والكنس وغسل الشاحنات والحاويات، وتبني الخدمة الليلة في جمع النفايات، يضيف بلقايد في تصريح لجريدة هسبريس.

ومن التزامات العقد أن شركة ARMA ستقوم بإنشاء حي نموذجي للفرز القبلي، وإنشاء مركز وسيطي وحيد يستجيب للمعاير البيئية، سيتم إنجازه بالكامل في أجل أقصاه ستة أشهر.

وكان مجلس جماعة مراكش صادق، خلال أشغال الجلسة الثالثة للدورة العادية للمجلس ذاته لشهر أكتوبر الماضي، على اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة مع الشركات الجديدة المكلفة بجمع النفايات المنزلية وتنظيف الشوارع والأزقة بكلفة سنوية قارة تناهز 255 مليون درهم.