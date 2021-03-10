مرحلون صوب إقليم مديونة ينتقدون شركة "ليدك"

مرحلون صوب إقليم مديونة ينتقدون شركة "ليدك"
صورة: و.م.ع
الأربعاء 10 مارس 2021 - 08:53

وجه قاطنون بمشروع الرشاد بإقليم مديونة ضواحي الدار البيضاء اتهامات ثقيلة إلى شركة “ليدك”، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، تتعلق بمطالبتهم بأداء مبلغ ثلاثة آلاف درهم مقابل الترخيص لهم من أجل ربط منازلهم بالماء الصالح للشرب.

وبعث سكان المشروع المذكور، الذين كان قد جرى ترحيلهم صوبه من الدار البيضاء وبالضبط سيدي البرنوصي في إطار عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، رسالة إلى السلطات، تطالبها بالتدخل من أجل تزويدهم بالماء الصالح للشرب في أقرب وقت ممكن.

ووضع السكان المعنيون، منذ أيام، شكاية على مكتب علي سالم الشكاف، عامل إقليم مديونة، مرفوقة بعريضة طويلة موقعة من لدنهم، يشكون فيها ما أسموه “الاستفزاز” الذي يطالهم من الشركة الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل.

وأوردت الشكاية، التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، أن سكان مشروع الرشاد الواقع على مستوى جماعة المجاطية أولاد الطالب بإقليم مديونة تفاجؤوا بأن شركة “ليدك” “تستفزنا، وتطالبنا بأداء مبالغ مالية محددة في ثلاثة آلاف درهم من أجل الحصول على الماء الصالح للشرب، وما زلنا محرومين من هذه المادة الأساسية”.

وشددت الوثيقة نفسها على أن السكان، الذين استفادوا من بقع أرضية بالجماعة المذكورة يعانون من صعوبات اقتصادية واجتماعية جعلتهم يشيدون المنازل بمشقة الأنفس، فوجئوا بالقرار الصادر عن الشركة المذكورة.

واعتبر السكان الموقعون على العريضة أن الطريقة التي تتعامل بها الشركة الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالدار البيضاء وبعدد من المناطق المحيطة بها تستوجب تدخل ممثل الملك بإقليم مديونة، من أجل وقف هذه السلوكات التي تحرمهم من هذه المادة الحيوية.

وأوضح هؤلاء السكان أن الغالبية العظمى من القاطنين بمشروع الرشاد بإقليم مديونة ضواحي العاصمة الاقتصادية، المرحلين في إطار عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، لا يستطيعون توفير قوتهم اليومي خصوصا في ظل هذه الجائحة، بالأحرى توفير مبلغ ثلاثة آلاف درهم للحصول على الترخيص من أجل ربط منازلهم بالماء الصالح للشرب.

الماء الصالح للشرب مديونة مشروع الرشاد

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